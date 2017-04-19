Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 19 Nisan 2017 07:26:09





Avustralya vize koşullarını ağırlaştırıyor. Yabancı çalışanlar için daha iyi İngilizce bilgisi isteyecek ve daha az meslekte çalışma hakkı tanıyacak. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, yabancılar için geçici çalışma vizesi uygulamasını kaldıracaklarını ve daha iyi İngilizce bilgisi ve iş becerisi şartı getiren yeni bir vize programı uygulayacaklarını söyledi.Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamada Turnbull, "Reformlarımızın odak noktası çok basit: Avustralyalı istihdamı ve Avustralya değerleri" dedi.Turnbull, vize politikasındaki değişikliğin, aşırı sağcı Tek Ulus partisinin daha milliyetçi politikalar izlenmesi talebi üzerine alındığı yorumunu reddetti.Canberra'da bir basın toplantısı yapan Turnbull, vize değişikliğiyle ülkeye daha yüksek becerilere sahip işçilerin geleceğini ve eski 457 vize programı ile ülkeye gelen ucuz işçiler yerine Avustralyalılara istihdam sağlanacağını söyledi.Başbakan, "Biz bir göçmen ülkesiyiz ancak gerçek şu ki, Avustralya'daki istihdamda öncelik Avustralyalı işçilerin olmalıdır. Bundan böyle Avustralyalıların girebileceği ve girmesi gereken işler için (yabancı) pasaportlara 457 vizesi vermeyeceğiz" dedi.Halen 95 bin yabancı işçinin kullandığı 457 vizesinin yerine geçici bir vize verilecek ve vize ile işe girilebilen mesleklerin şimdi 200'den fazla olan sayısı azaltılacak.Ancak şu anda 457 vizesiyle Avustralya'da bulunan yabancı işçiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.Yeni vizeler iki yıl süreli olacak ve bu sürenin dört yıl daha uzatılması için işçilerin daha üstün düzeyde İngilizce bilgisi edinmiş olması gerekecek