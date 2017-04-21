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Başbakan, yeni vatandaşlık şartlarını açıkladı: Avustralya değerlerine bağlılık önemli

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 21 Nisan 2017 05:29:28

Avusturalya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesine vatandaşlık başvurusu yapmak için getirilen şartların ve işlemlerin zorlaştırılacağını açıkladı. Avusturalya'ya vatandaşlık başvurularında İngilizce testlerinin sıkılaştırılacağı ve adaylardan ülke değerlerine bağlılıklarını ispat etmelerinin isteneceği belirtildi. Vatandaş olmak isteyenler için bir yıl ülkede daimi olarak ikamet etmiş olma kuralı da, dört yıla çıkarılacak.



Avustralya'da iki gün önce yapılan duyuruyla, ülke dışından gelen vasıflı çalışanlara getirilen vize kriterlerinin zorlaştırılacağı ortaya çıkmıştı. Başbakan Turnbull, bu değişimlerle göçmenlerin topluma daha iyi entegre olmasının amaçlandığını söyledi. Turnbull, göçmenler için "Avustralya değerlerine bağlılık için taahhütte bulunduklarının farkında olmaları önemli" dedi.

Değişiklikler neler?

Turnbull, göçmenlerin inanç özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği gibi değerlere destek verdiklerini göstermeleri gerektiğini belirtti. Aile içi şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Avustralya Başbakanı, "Kadın ve çocuklara saygı... bu Avustralya değerleri için elzem" diye konuştu. Avustralya'ya vatandaşlık başvurusu yapacakların bilmesi gereken yeni prosedürler şöyle sıralanıyor:

-  Okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarını da kapsayan daha sıkı İngilizce dil yeterlilik testleri

-  Topluma entegrasyon için kanıt olabilecek iş deneyimleri, okul kayıtları ya da bazı toplum kuruluşlarına üyeliklerin gösterilmesi talebi

-  En az dört yıldır ülkede daimi olarak ikamet ediyor olma zorunluluğu

-  Sınavlarda hile yapanların başvurularının otomatik olarak başarısız sayılması

-  Sadece üç kez başvurabilme izni


Avustralya hükümeti Salı günü de bir açıklama yaparak, yabancıların Avustralya'da çalışmasına izin veren vize programının yeniden gözden geçirileceğini duyurmuştu. Turnbull, bu iki farklı duyurunun da Avustralya'nın "milli menfaatleri" için yapıldığını vurguladı: "Bizi birbirimize bağlayan değerler, yani hukukun üstünlüğü, özgürlük ve demokrasiye saygı, Avustralya kimliği için temel unsurlar ve vatandaşlık, bunları yansıtmalı."

Adaylara kadın sünneti ve çocuk evlilikleriyle ilgili fikirleri de sorulacak. Muhalefetteki İşçi Partisi ise, Turnbull'u bu duyuruları siyasi çıkarları için yapıyor olmakla suçladı. İşçi Partisi'nden Senato üyesi Penny Wong, "Kanunlara uyacaklarına zaten yemin etmiş insanlara, bunlara uyup uymayacaklarını soracak olmanız bana garip geliyor" dedi.

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