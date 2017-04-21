A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Türkiye'de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 21 Nisan 2017 15:59:11

Her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalıştırılıyor. DİSK Genel-İş'in raporuna göre, çıraklık, çocuk işçiliğine dönüşüyor. "Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak" adlı rapora göre, ülkede çalışan çocuk sayısı 2 milyona yaklaştı. Çocukların yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştırıldığı kaydedilen DİSK Genel-İş raporuna göre, 2016 yılında 56 çocuk iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi.



"Çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı"

DİSK Genel-İş, çalışan çocukların sorunlarını görünür kılmak amacıyla güncel veriler ışığında "Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak Raporu" hazırladı. Rapora göre, Türkiye’de çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk var. 2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışıyor. 2016 yılında 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bin. Bu çocukların 558 bini kayıt dışı çalıştırılırken, 150 bini sigortalıdır. Yani çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı.

DİSK’ Genel-İş'in raporunda bazı bölümler şöyle:

Ülkemizde çocuk işçilerin sayısına ilişkin güncel veriler sadece 15-17 yaş grubunda olan çocuk işçiler için mevcuttur. 15 yaş altı ve tarımsal alanlarda mevsimlik olarak çalışan çocuklara ilişkin veriler bulunmamaktadır. Ayrıca mesleki eğitim alan özellikle turizm sektöründe uzun saatler çalıştırılan stajyerler, yani 'çocuk işçiler' ve çocuk işçiliği sayılabilecek uygulamalar ile çıraklık eğitimi alanlar resmi olarak çocuk işçi sayılmamaktadırlar. Buna karşın 2012 yılından itibaren çocuk işçi sayısı ülkemizde artmıştır. 2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bin olmuştur.

Çıraklık, çocuk işçiliğine dönüşüyor…

2015 yılında 17 yaşına kadar çalıştırılan çırak sayısı ise 401 bin 464 olarak açıklanmıştır. SGK’nın yayınlamış olduğu verilerde ise çırak işçi sayısı oldukça yüksektir. Aralık 2016 verilerine göre çırak işçi sayısı 1 milyon 170 bin’dir. Bu verilere dayanarak çırak ya da çocuk işçi ayrımı yapmadan genel olarak ülkemizde çalışan çocuk sayısının yaklaşık 2 milyona yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu durum çocuk emeği sömürüsünün geldiği noktayı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

15-17 yaş arası çalışan çocukların yüzde 80’e yakını kayıt dışı…

Çocuk işgücü kır ve kent ayrımında farklı biçimlerde istihdam edilse de çocuklar kentlerde de kırlarda da kayıt dışı çalıştırılmaktadır. 2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışmaktadır. 2016 yılında 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bindir. Bu çocukların 558 bini kayıt dışı çalıştırılırken, 150 bini sigortalıdır. Yani çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışıdır.

Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde çocuk yoksulluğunda en kötü ülke

Ülkemizde çocuk işçiliğinin artışında, çocuk yoksulluk oranının yüksek olmasının önemli bir etkisi vardır. Türkiye, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında çocuk yoksulluk oranı en fazla olan ülkedir. Türkiye’de çocukların yoksulluk oranı yüzde 25,3 iken, AB’ye üye ülkelerle karşılaştırıldığında yoksulluk oranı en fazla olan ülke konumundadır.

Çocuklar çalışırken ölüyor: 2016 yılında 56 çocuk işçi hayatını kaybetti

İş cinayetine maruz kalan çocuk sayısına ilişkin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi tarafından veriler tutulmaktadır. Bu rapora göre de iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı artmaktadır. 2012 yılında 32 çocuk, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişken, 2016 yılına gelindiğinde 56 çocuk iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Hayır ve Ötesi'nden referandum için ön rapor: Bu kanıtlar iptali gerektirir
Türkiye Barolar Birliği'nden YSK'ye çok sert tepki
Bahçeci Devlet’in Ötekileştirdikleri
'Çaldığı paraları nerelerde sakladığını biliyoruz'
Yurt dışında oy kullanabilecek kaç Türk seçmen var?
Başbakan, yeni vatandaşlık şartlarını açıkladı: Avustralya değerlerine bağlılık önemli
Yabancılara 457 vizesi verilmeyecek
Almanya'daki üç milyondan fazla Türk vatandaşını!!!
AKP, Devlet Değildir! Ulusal Onurumuz için AKP’ye “Hayır” Denmelidir!
Türkiye yeniden sabıkalılar listesinde

İşsizler cumhuriyeti…
Emlak balonu uyarısı!
Türkiye'yi terk eden milyonerler Avustralya’ya mı geliyor?
Türkiye artık daha pahalı.
250 milyarlık kredi zorda
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri
KIRINTILAR
Bugün yaşananlara bakınca ateist olmak caiz
Bir anı

Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi, internet erişimine açıldı
Yaşlı Kadın
Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Yeni yıl armağanı hediye E-Kitap: Saat Üç Yazıları
Uçmağ Bahçesi
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.

Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Uzmanlar: Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele politikası yok
Mahkemenin durdurduğu Yeşil Yol planına bakanlıktan ikinci onay çıktı.
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!
İnternete erişiminin engellenmesinin maliyeti çok yüksek!
Sürücüsüz araç, gerektiğinde en az insan kaybına yol açmak için kendi yolcularını feda etmeli mi?

Bir grup Aborijin 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi
Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
CERN ve Tanrı Parçacığı Deneyi
Altay Dağlarında Büyük Buluş: 50.000 Yıllık Sanat Yapıtları
Tuvalet ararken 49 bin yıllık yerleşim yeri buldu
Türkiye'de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı
Avustralya’nın yıllık turizm harcaması 27 milyar dolar
Tipik bir Avustralyalı mısınız?
Melbourne, dünyanın 'en iyi' 15 teknolojik şehri listesinde
'Hayır' yüzde 57.75

Türk Halkının Hurafe ve Safsata ile Sınavı
Sahte Haberlere Neden İnanıyoruz?
Referandumun önemi (4) Konuşunca Seçmenler
Referandumun önemi (3) “EVET” Kazanmazsa / Kazanamazsa
Referandumun önemi (2)
Yalancının Mumu
Etnan Bey Duymasın
Erkan Yolaç
Kayahan
Edebiyat Takviminden Notlar; Ocak – Şubat

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 