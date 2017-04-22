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2 köprü, 3. köprü’nün zararını karşılamaya yetmiyor.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 22 Nisan 2017 10:10:00

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını birleştiren iki köprünün yıllık geliri, geçiş garantisi ile yaptırılan üçüncü köprüyü yapan firmaya yapılan ödemeyi karşılamaya yetmiyor. Devlet, sözleşme gereği üçüncü köprüyü yapan firmaya ödemesini, iki köprünün yıllık gelirine 151 milyon 297 bin lira ekleyerek yapıyor.

Hizmete açılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçen üçüncü köprüyü yapan ICA firmasıyla yapılan sözleşme gereği yılda 135 bin araç geçiş bedeli ödenmesi taahhüdü bulunuyor. Sözleşmede, yap-işlet-devret usulünce köprüyü yapan ve 10 yıl işletecek olan ICA firmasına yılda 147 milyon 825 bin dolar ödenecek. Dolar 3.60 liradan hesaplandığında ICA firmasına yıllık ödenmesi gereken rakam 532 milyon 170 bin liraya ulaşıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 2016 yılında toplam 380 milyon 873 bin lira gelir elde edildi.

Bu rakamdan yüzde 10’luk belediye payı ve yüzde KDV 18 çıkarıldığında da net 290 milyon 497 bin lira kalıyor. İki köprünün gelirinden elde edilen 290 milyon 497 bin lira gelir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapan firmaya ödenmesi gereken 532 milyon 170 bin liradan 152 milyon 297 bin lira eksik kalıyor.

İşte köprü gelirleri;

1970-1973 arasında 44.5 milyon dolar maliyetle yapılan Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ile 1986-1988 arasında 391.5 milyon dolar bedelle yapılan FSM Köprüsü’nden 2016 yılında 380 milyon 873 bin lira brüt, yüzde 18 KDV ile yüzde 10 belediye payı çıkarıldığında 290 milyon 497 bin lira gelir getirdi.

2000 yılından bu yana iki köprünün geçiş ücretlerinden elde edilen gelir ise 3 milyar 693 milyon 238 bin lira brüt, 2 milyar 816 milyon 876 bin lira da net gelir getirdi. 2017 yılının ilk iki ayında da iki köprüden 52 milyon 206 bin lira gelir elde edildi.


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