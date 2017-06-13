Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 13 Haziran 2017 09:41:26





1) Mevcut uygulamadaki vatandaşlık sınav soruları olduğu gibi değiştirilerek zorlaştırılacak.

2) Çok daha iyi ingilizce bilgisi aranacak.

3) Başvuru sahiplerinden Avustralya toplumuna entegre olduklarını kanıtlamaları istenecek.

4) Sürekli oturma izni alanlar, vatandaşlık başvurusu yapabilmek için bir yıl yerine, 4 yıl bekleyecek.



Federal Hükümet, vatandaşlıkla ilgili öngördüğü yasa taslağını parlamento gündemine taşıdı. Avustralya Federal Libiral Koalisyon İktidarı, vatandaşlık yasasıyla ilgili yapmayı planladığı yasal değişikliği, bugün parlamento gündemine, taşıyarak tartışmaya açtı.Bu hafta parlamento gündemine gelen yasa taslağı, uygulamadaki vatandaşlık sınavı sorularının zorlaştırılması, çok daha iyi ingilizce bilgisi talebi, başvuru sahiplerinden Avustralya toplumuna entegre olduklarını kanıtlamaları, sürekli oturma izni alanların, vatandaşlık başvurusu yapabilmek için 4 yıl beklemeleri gibi önemli değişiklikleri öngörüyor. Göç İşleri Bakanı Peter Dutton, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vize konularında yapılacak değişikliğin Federal Mahkemeye başvurunun yapılabileceğini söyledi.Göç Bakanı mahkemenin vereceği karara saygılı olduklarını belirterek; "Yapmak istediğimiz, vatandaşlık verme ve iptal etme konusundaki kararı, yasayla vatandaşlık anlaşmasını uyumlu hale getirmeye çalışmak" dedi. Göç Bakanı, Avustralyalıların büyük çoğunluğu dürüst, çalışkan insanlar olduğunu ancak, dünya 5 ya da 10 yıl önceki dünya olmadığını belirtti.Öte yandan İktidar’daki Liberal Koalisyon Hükümeti eski Başbakanı ve Milletvekili Başbakanı Tony Abbott, yasanın değişmesi halinde, mahkeme kararını veto etme yetkisi planını desteklediğini söyledi. 2GB Radyosu’ndan Ray Hadley’in sorularını cevap veren Tony Abbott, "Mahkemenin aldığı kararlarda hesap vermesi gerektiğine" dikkat çekti. Abbott, "tuhaf" kararlara imza atan tribunal üyelerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi gerektiğini de ekledi.Muhalefet İşçi Partisi Canbera Bölgesi Milletvekili Dr.Andrew Leigh de, partisinin yeni vatandaşlık yasasını inceleyip, destekleyip desteklemeyeceğine karar vereceğini söyledi. Dr Leigh, hükümeti planı konusunda ayrıntılı açıklama yapmamakla suçladı. Andrew Leigh, SKY News’e yaptığı açıklamada, daha zor ingilizce sınavından yana oldukları kaydederek şunları söyledi: "Bence de yeni vatandaş, Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce’dan daha iyi İngilizce konuşmalı. "Yeşiller Partisi Gölge Göç İşleri Sözcüsü Nick McKim, hükümetin yasa değişiklik önerisini, “yabancı düşmanı ve Avustralya’daki çokkültürlüğü tehdit eden bir tasarı" olarak tanımladı. Senatör McKim " Ana Muhalefet Lideri Bill Shorten liderliğindeki İşçi Partili milletvekilleri, çokkültürlülüğü ve yasaları desteklemekle, yabancı düşmalığının içine düşmek arasında bir seçim yapacaklar" diye konuştu.Vatandaşlık yasasının kabul edilmesi halinde, öngörülen değişiklikler başlıca şöyle :