A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Her Yiğidin

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 16 Haziran 2017 20:59:50

‘Her Yiğidin’ Bu iki kelimenin sonrasında gelecek kelimelerle kurulabilecek çok ata sözü olabilir. Fakat bazı konularda asgari müştereklerde buluşmamız gerekir. Kişiye özel muamele, diye tanımlanır resmi dairelerde müracaat edilen memurun tutumları. Ancak ben buna inanmak istemezdim.

Bir işiniz için bir yere gidersiniz, önünüzde uzun bir kuyruk vardır, sıraya girersiniz. Birileri çıkar oradan sizi sırada bekletmeden önden almak ister, siz ise direnirsiniz. Her vatandaş gibi sıramı bekleyeyim dersiniz.  Bir yandan da öne geçip işinizi görmek hoşunuza gider. Bu alışkanlığınızı yurt dışındada sürdürmek isterseniz, orada sizi halk ikaz eder, sıranızı beklemenizi isterler. Bu durum aslında haddini bildirmek diyede adlandırılır.

HAD, aslında sınır olarak  tanımlanır, her insan haddini bilmekle mükelleftir. Yani insanların hürriyetlerinin sınırlarını bilmesi gerekir. Yoksa bir başkasının sınırına tecavüz olur.  

Pakistan’a ilk gittiğimde bir dernek toplantısına girmiştim. İnsan hakları konusu işleniyordu ve ülkede yaşayan insanların toplumsal değerleri üzerine konuşma yapılıyordu. Konferanstan sonra ayak üstü yemek yenecek, toplantı sona erecekti. O tarihte Muhammed Zia-ul  Hak  Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmekteydi. Aslında kendisini 1976 senesinde Genel Kurmay Başkanı yapan Pakistan Başbakanı Zulfikar Ali Butto’ya 1977’de yaptığı kansız bir darbe ile yönetime el koymuştu. Sıkı yönetim ilan edip uzun müddet seçimleri askıya almıştı. Hatta mahkemece devrik başbakan Zülfikar Ali Butto’ya verilen idam cezasını tasdik ederek, ülkenin siyasi hayatında denge kurmaya çalışsa da, bu olay muhalifler tarafından sonraları kullanıldı.1988 senesi Ağustos’unda bir uçak kazasında hayatını yitirdi. Bu hazin sonun, her diktatörün akibeti olduğuna inanırım. Hiç bir diktatörün hayatı eceli ile son bulmamıştır. Dernek konferansı sona erdikten sonra  yemek salonuna geçildi. Kapıdan her girene sadece bir tabak veriliyordu. Ben de herkes gibi sıraya girerek elime bir tabak aldım. Sıradan devam ederek yemek kazanlarının başına geldim. Aşçı, elindeki kepçe gibi olan bir servis kaşığı ile dağıttığı tavuklu pilav misali bir kaşık yiyeceği tabağıma bıraktı. Sıradan çıkarak tabak elimde bir sağa, bir sola baktım. Tabağımdakini yemek için bir kaşık veya çatal aradım. Aramam boşuna idi , herkese baktım, parmaklarını konik bir biçimde şekillendirerek  tabaklarından yiyeceği sıkıştırıp, ağızlarına götürmekteydiler. Aklıma eski bir deyiş gelmişti, ‘’Eğer Roma’da isen, Romalılar gibi davran.’’ Ben de elimle tabağımdaki tavuklu pilava saldırdım. İçimden hem gülüyor hem ‘’bu da mı gelecekti başıma’’ diye düşünüyordum. Ne de olsa Pakistan’daydım ve onlar gibi yemek yemekteydim.

Evet, her yiğidin, her insanın, her kültürün ayrı bir yoğurt yiyişi vardır ancak bunun da temel bazı kuralları olsa gerek. Aşiret yönetmek başkadır, devlet adamlığı ise bambaşkadır. Özel bir bilgisayar programını her kullananı tutuklarsanız, aynı konuda aileden damatları serbest bırakırsanız, konuları birbirine karıştırır Birleşmiş Milletler’den nota üstüne nota yersiniz.  Fikirlerini gazetede hür iradesi ile kelimelere dökenleri tutuklarsanız, icraatınızı çorba ederseniz, mezarından kalkıp İnönü bile gelse sizi kurtarmaya gücü yetmeyeceğine inanmaktayım diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Melbourne'da terör 2 ölü, 3 yaralı!!!
ABD basını, Washington'daki dayakçı Erdoğan yandaşlarını tek tek deşifre etti
ABD Kongresi, Türkiye’yi kınamaya hazırlanıyor
Türkiye’de 159 tutuklu, 123 de "kaçak" gazeteci bulunuyor…
1 Mayıs’ın Doğuşu
Yeni açılacak okullara abdesthane ve mescit zorunlu
Avustralya’da yaş emekliliği hakkı zorlaştırılıyor
Vatandaşlık yasa taslağını parlamento gündemine taşındı
Katar’a ‘terör’ darbesi
"Değişim görmek için Erdoğan'a karşı sertleşmemiz mi gerekiyor?"

Bitcoin’e yatırım yapan milyoner oldu!
Avustralya Federal Hükümeti 2017-2018 bütçesini açıkladı
Türkiye daha beyaz yıkar!!!
Tarım da Avustralya Türkiye’den 9.3 kat daha verimli!
Türkiye‘de bankalar en büyük emlakçı oldu!!!
İlber Ortaylı: Megalomaninin sonu yok
Dünyaca ünlü Türk modacı Avustralya’yı kızdırdı
Süttozu
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri

Bir tarihi miras daha böyle katledildi
Atatürk kimin çocuğu ?
Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi, internet erişimine açıldı
Yaşlı Kadın
Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.

Okyanuslar için verilen 5 tehlike alarmı.
Cinayetin ardından çevreciler buluşuyor
Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?
Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!

Evrim sil baştan!!!
Avustralya’ya gelen ilk insanların kanıtları bulundu
Ateistler dindar insanlardan daha zeki…
Bir grup Aborijin 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi
Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakımda yer alan haberlere güvenmiyor
Türkiye'de mülteci sayısı tahmin edilenden yüksek
Tv izleme alışkanlıkları alt üst oluyor!
Türkiye’de yoksulluk aile boyu...
Türkiye'de çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı

Yarının Gazetesi
Şiddetin görünmezliği üzerine bir deneme
Duvar yıkılınca herşeyin daha iyi olacağını sanmıştık…
AYDIN MI (?) YIZ ?
Cihatçı bir toplum yaratmak istiyorlar
Her Yiğidin
Efsane
Doğru Konuşmak
Edebiyat Takviminden Notlar; Mart- Nisan
Min Gayri Haddim

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 