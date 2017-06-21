Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 21 Haziran 2017 06:15:46

Göçmenlerin yaş veya engelli emekliliği hakkı almak için Avustralya’da yaşama süresi 10 yıldan 15 yıla yükseltiliyor. Malcolm Turnbull Hükümeti’nin Federal Parlamento gündemine getireceği yasa, göçmenlerin yaş veya engelli emekliliği hakkı almak için Avustralya’da yaşama süresini 15 yıla çıkarmayı öngörüyor.Hükümet ayrıca, emekli ödeneği alanların yurt dışında geçirdikleri süre 6 haftayı aşınca ödeneklerinin kesilmesi tasarısını da yeniden gündeme getiriyor. Kesintilerin toplamı hükümete 900 milyon dolar tasarruf etme imkanı sağlayacak.Sosyal Hizmetler Bakanı Christian Porter, insanların emeklilik hakkına sahip olmak için Avustralya ekonomisi ve toplumuna katkı yapmış olmaları gerektiğini söyledi.Yürürlükteki yasalara göre yaş emekliliğine başvurmak için, 5 yılı kesintisiz olmak üzere 10 yıl Avustralya’da yaşamış olmak gerekiyor.Hükümet, Avustralya’da 5 yıl kesintisiz yaşama şartını, beş yılı çalışarak olmak üzere 10 yıla çıkarmayı amaçlıyor. Veya, Avustralya yaş emeklisi başvurusu yapabilmek için, Avustralya’da kesintisiz olarak 15 yıl yaşamış olmak gerekecek.Poter, "Planlanan değişiklikle, yaş emekliliğine başvurmak isteyenlerin önce vergi ödeyerek Avustralya ekonomisine katkı yapmaları sağlanmış olacak" diye konuştu.Kesintilerin her yıl sadece 2 bin 400 kişiyi etkileyeceği ve 119 milyon dolar tasarruf sağlayacağı hesaplanıyor.Değişikliklerden, şu anda emekli ödeneği alanlar etkilenmeyecek. 2018 Temuz ayından sonra yaş emekliiliğine başvuranların yüzde 2’sini etkileyecek.Hükümet, 6 haftadan daha fazla yurt dışına çıkan emeklilerin ödeneklerini durdurmayı, temelli olarak yurt dışına yerleşenlerin ödeneklerini derhal kesmeyi de planlıyor.Bu plan daha önce parlamentoda reddedilmişti.