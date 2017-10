Kategori: Felsefe | 0 Yorum | Yazan: Mustafa Alagöz | 27 Ağustos 2017 18:48:43

Tarih her zaman insanın vazgeçilmez ilgi alanı olagelmiştir. Yazının amacı bunun nedenlerini değil; Atatürk’ün, bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik ederken gösterdiği tarihsel inisiyatif, düşünce derinliği, ilkelerindeki evrensel boyutun Hegel’in tarih felsefesiyle taşıdığı paralellikleri göstermek olacaktır.Olguların ve tarihsel süreçlerin kavranması, inceleme yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak bu durum, onlar gerçekte ne iseler öyle olmalarını değiştirmez. Belirli bir gerçeklik hakkında farklı görüşlerin olması, hakikatlerine uygun olarak kavranamayacağı anlamına gelmez. Tarih gibi bir alanda çok farklı düşüncelerin olması doğaldır. Geçmişte kalan, bugünde isteğe göre ele alınabilen olaylar yığını içinde yol alabilmek pekte kolay olmasa gerek. Ancak tarih bir süreç olduğu için, olgularda başka bir yerden değil de onun içinden titrediğine göre, ussaldır. Ussallık kavranabilirliğin hem olanağı hem de kanıtıdır.Tarih ilerlerken, tek tek insanlar ve halklar yaşamları boyunca gereksinimleri, alışkanlıkları, amaçları doğrultusunda etkinlik gösterirler. Birbirinden bağımsızmış gibi görülen bu olayların bir tözü olduğu görülür. Bu öznelerin özgürleştirici eylemleridir. Hegel’e göre tarih Tin’in kendini açımlamasıdır. Ona göre üç tür tarih yazımı vardır.(1) (TARİHTE AKIL s. 11)O felsefenin tarihe Us’u kattığını söyler ve kendi felsefi dizgesini tarihe uygular. Başka bir deyişle felsefi dizgesini tarihte tanıtlamaya girişir.(2) (s.62) Bunun doğru olup olmadığı ayrı bir konu; ancak benim ilgimi çeken; Atatürk’ün söylevini okuduğumda eylemlerinin, tasarımlarının ve gözlemlerinin gerisindeki aklın felsefi boyutları oldu.KARŞILIKLI ÖRNEKLER(s.78)Doğruyu istemesi tinin kendini bilmesidir. Ancak burada sözü edilen “doğru” nedir? Önümüze çıkan bir sorunun çözümü için kullanılan yöntemin, ya da isteğin doğru kabul edilmesinin ölçüsü var mıdır? Evet vardır; bu belirli bir tarihsel durumda özgürleşmenin somut içeriğinin belirlenmesidir. Tarihin akışına baktığımızda, belirli dönemlerde sınırlı hedeflere bağlı olsa da genel bir ereğin açılımını görebiliyoruz: Özgürlük. Bu ise somut olarak politik, ekonomik ve düşünsel yaşamda bireylerin ve somut toplulukların kendi istençleri ve isteklerini belirleyip bunu hak olarak gerçekleştirmeleridir.Atatürk ise şöyle diyor:(SÖYLEV. CİLT:1-11 Çağ pazarlama YAY. S.45)Temel nokta tespiti, sürecin aşamaları, olgunlaşmamış öğelerin zamansız olarak öne çıkarılmaması tutarlılığını, başka bir ifadeyle düşünsel bütünlüğü görebiliyoruz.(T. AKIL Ara Yayıncılık, s.86)....(T. AKIL Ara Yayıncılık, s.92)Birey koşulların sınırları içinde, onun verileri ile etkinlik gösterir. Önceden biz bilmesek de tarih ereğine doğru devinir. Erek önceden tasarlanıp belirlenmiş bir şey değildir. Devinimin kendisi, kaynağını öznenin eylemlerinden alan özgürlüğün varediliş sürecidir. Gereksinimler, istekler, ilgi alanları, amaçlar, tutkular tek tek her bireyin etkinliklerinin kaynağıdır; bunların gerçeklenişi ise öznenin kendini oluşturması, aynı anda özgürleşmesidir. Erek; bu sürecin hem kendisi, hem de yöneldiği ufuktur. Özne-eylem-özgürlük bir bireşimdir; geçmişte, bugün ya da gelecekte olmuş ve olacak olan; yaşama katılıp var eden her eylemde bu bireşimi görmek mümkündür. Bu bireşim tarihin tözüdür.“Bugün bütün dünya ulusları yalnız bir egemenlik tanırlar: Ulusal egemenlik... Örgütün öbür ayrıntılarına bakacak olursak, işe köyden ve mahalleden ve mahalle halkından, yani bireylerden başladığımız görülür. Bireyler bilinçli olmadıkça, haklarının bilincinde bulunmadıkça (idenin istenç ve özgürlük olarak dışlaşması), yığınlar istenilen doğrultuya, herkes tarafından iyi veya kötü doğrultulara sürüklenebilirler.”“Ben, doğal yolunda yürümekte olan devrim evrelerini soğukkanlılıkla izlerken (kendi totalitesine göre tözselliğe katılıyor), yarının önlemlerinden başka bir şey düşünmüyordum.” (s.203) “Ben de, genel ve tarihsel görevimin o güne ilişkin evresini (dünya tarihi dediğimiz halının atkı ve ipliği), açıkladığım gibi, yapmıştım. Ama genel görevimin gerektirdiği temel işi yapma ve uygulama zamanı gelince de hiç duraksamadım (kendi başına ide gerçekliktir tutkular ise ona uzanmak için kol),” (s.335)En güçlü tutkular, iyi niyetli özveriler, kahramanca eylemler bireyin özgürlüğüne, evrensel hak ilkelerinin gerçekleşmesine hizmet etmiyorsa tarih tarafından bir kenara atılırlar. Bireysel deha, somut durumdan kalkarak, süreçte, henüz açığa çıkmamış olanı sezinlemekle, geleceğe yönelik tasarımları bununla uyumlu kılabilmekle eş anlamlıdır. Tarihi kişilikleri ve tarihteki olayları anlayabilmenin yolu; duyguları canlandıran etkilerinden, haklarında ayrıntılı bilgiler elde etmekten, şimdi yaşananlarla benzerlik göstermesinden geçmiyor. Bunlar olsa olsa kavrayışa malzeme olabilirler. Sonsuz çeşitlilikte, farklı zamanlarda ortaya çıkan olayları anlamak; aşamalarını, birbiriyle olan iç bağını, ortaya çıkışındaki ve devinmelerindeki güdücü etkiyi bilebilmektir.(Hegel. T. AKIL. S. 100)(SÖYLEV, s.45)Bir insan topluluğuna karakterini veren onun tinidir. Tarih boyunca yok olup giden, bir üst aşamaya geçen, bilince konu olan onların gelenekleri, sanatları, dinleri, bilimleri ve yasalarıdır. Olaylar bunların görüntüsü ve taşıyıcısıdır. Halk dediğimizde bir araya gelmiş insan kalabalığı değildir, onları belirleyen kimlikleri vardır; bunun içeriği ise bilinçleriyle var ettikleri şeylerin toplamı ve bunların ilkeleridir. Halkların var olmaları ya da yok olmaları bu bilinçlerine ve ilkelerine bağlıdır.(Hegel. T. Akıl s.73)1919 yılında Atatürk’le görüşen Amerikalı General Harbord sorar:Yanıt çarpıcıdır:Her olgu gibi tarih de bilince konu oluyor. Anlamak ve anlamlandırmak düşünen varlık olarak özsel bir kaygımız. İnsan bilmeyi ve anlamayı ilişkilerinin merkezine koyarsa yaşamı daha dolu, huzurlu ve zevkli oluyor. Birey kendini diliyle anlatır, eylemiyle yaratır. Hep bilmenin-anlamanın ve eylemenin sürecinde varoluyoruz. Zaman zaman günlük kaygılar, sıkıntılar her şeyin önüne geçebilir; ama yakından bakınca bu görünüştedir. Anlama gereksinimi kendini hep duyumsatır, doyuruldukça daha fazlasını ister. Bu ‘açgözlülük’; aklı sürekli olarak uyarır, düşünceyi araştırmalar sürükler, duygularımızı besler; yani kendimiz olmamıza yol açar. Anlamanın anlamı bizzat kendisidir.