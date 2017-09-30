Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 30 Eylül 2017 08:36:40

"Timeo Hominem Unius Libri’’ Bu cümle Hacettepe Universitesinin Beytepe Yerleşkesi girişinde bir anıt olarak durmaktaydı. Bir din adamı olan Aquinas’ın 1200lerde söylediği bu cümlenin anlamının ‘tek kitaplı adamdan korkarım’ olduğu belirtilmekte. Bu cümle ile ne söylendiğinin üzerinde düşünmek gerek.Bugün bu anıtın Üniversite yetkililerince yerinden kaldırıldığını öğrendim. Belki doğru bir davranış olsa gerek, çünkü araştırmaya özen gösteren, onlarca laboratuarları bulunan, yüzlerce bilimsel yayınları olan, büyük bir kütüphanesi ve içinde binlerce kitapları bulunan bir eğitim yuvasında TEK KİTAPLI İNSANDAN KORKARIM demenin bir alemi olmasa gerek.Açılımının ne olduğunu bilmediğim TEOG bana kıraathanelerde kullanılan bir küçük siyah tahtayı anımsatır. Kahve dilinde ‘’Yaz Boz Tahtası‘’ diye adlandırılır. Bazı modern kıraathanelerde bunun plastik sistemini de yapmışlar. Kalemle yazılmakta, arada bulunan bir plastik şeridi çektiğinizde bütün yazılar silinmekte.Bu günlerde Milli Eğitimde oluşan gelişmeleri, Cem Yılmaz’ın çevirdiği filimlere benzetmekteyim. İlk çevrilen GORA adlı film tam olmayınca, AROG adlı bir başka film çevrilir. Köy kahvelerinde çok seyirci bulan, topluma bir şeyler vermekten uzak bir film olduğuna inanırım.Planet of the Apes adlı, Maymunlar Cehennemi diye tercüme edilen bir film seyretmiştim yıllar önce, beni çok etkilemişti. Bu gün bu filmin bize verdiği dersi doğrudan yaşadığımızı düşünüyorum.Bakın ülkemizin Yaz Boz tahtası olan Eğitim Sistemi hakkında bir kaç veri iletmek isterim. İlk Milli Eğitim Şurası 17 - 19 Temmuz 1939 yılında toplandı. 5 yıl sonra tekrar 15 Şubat 1943 de toplanan Milli Eğitim şurasında, kararlar sonrası 5 yıllık deneyim değerlendirilmiş.Gelin son 15 senede eğitim sistemimizde yapılan değişikliklere bakalım :2003 yılında katsayı farkı arttırıldı2004 yılında eğitim müfredatında değişiklik yapıldı2005 yılında 3 yıllık olan Lise 4 yıla çıkarıldı2007 Yılında Orta Eğitim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı yerine 6.7. ve 8 sınıfın sonunda girilen Seviye belirleme Sınavı getirildi2010 Yılında 10 yıldır uygulanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme değiştirilerek Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı getirildi ve Lisans Yerleştirme Sınavı sistemlerine geçildi.2012 yılında katsayı kaldırıldı2010 Yılında SBS 3 yılın sonunda tek sınav modeline döndü2010 yılında Dönemin Milli Eğitim Bakanı yayımladığı genelgeyle tüm düz liselerin Anadolu Liselerine dönüştürüleceği açıklandı ve hemen tatbik edilmeye başlandı2012 yılında İlk Öğretimde kesintisiz 8 yıllık sistemden vaz geçildi ve 4+4+4 sistemine geçildi2012 yılında katsayı kaldırıldı2012 Yılında C.Başkanı dershaneler kapatılacak açıklaması yaptı2013 yılında ilk TEOG sınavı uygulandı2017 yılında TEOG kardırılmalı açıklaması yapıldı.Bu değişikliklerle kurulan tuzağın ülkede genç nesilleri tek kitaplı eğitime doğru itmek olduğunu düşünmekteyim. Bir ülkeyi mahvetmek istiyorsanız onun ordusu, maliyesi, ticareti, sanayisi ile uğraşmamak gerek. Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız onun Milli Eğitim Sistemini çürütün, gelecek nesilleri yok etmiş olursunuz. Böylece Ülkenin dinamik yapısı, medeni yaşamı, bilimsel beyinlerini yok etmiş olursunuz ki; bu o ülke için bir felakettir.Ben, tek kitabı okuyup okuyup yine anlayamayan insandan korkarım diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.