A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Avustralya %61 ile eşcinsel evlilikler için 'Evet' dedi

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 15 Kasım 2017 08:14:18

Eşcinsel evliliğin yasal hale getirilmesini halk oylamasına götüren Avustralya'da, yüzde 61,6'lık kesim 'Evet' oyu kullandı. Bağlayıcılığı bulunmayan ve posta yoluyla yapılan oylamaya katılım yüzde 79,5 oranına ulaştı ve 12,7 milyondan fazla kişi oy kullandı. Oylama sonucunun ülkenin istatistik ofisi tarafından açıklanmasıyla birlikte ülkenin büyük kentlerinde geniş kitleler sokaklarda kutlamalar düzenlemeye başladı.

Parlamento eşcinsel evlilikleri yasal hale getirmeyi uzun süre tartışmış, karşıt görüşler arasında sert geçen tartışmaların ardından konunun gönüllülük esasına dayanan bir halk oylamasına sunulması kararlaştırılmıştı.



Başbakan Malcolm Turnbull, Noel'e kadar yasayı parlamentodan geçirmek istediklerini ifade etti.

Turnbull, "Milyonlarca Avustralyalı sesini duyurdu ve eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinden yana olduklarını gösterdi" diye konuştu ve "Eşitlik için 'Evet' dediler; Aşk için 'Evet' dediler" dedi.

Oylama nasıl yapıldı?

Seçmenlere posta yoluyla ulaştırılan pusulalara yanıtların verilmesi için 8 haftalık bir süre tanındı.

Seçmenlere "Evlilik yasası eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verecek şekilde değiştirilmeli mi?" sorusu yöneltildi ve 'Evet' ile 'Hayır' seçeneklerinden birisinin işaretlenmesi istendi.

'Evet' kampanyası yürüten gruplar konunun oylamaya taşınmasının dahi mantıksız olduğunu savunarak, parlamentonun eşitlik ilkelerini gözeterek gerekli yasal değişikliği yapmasını istiyordu.

'Hayır' kampanyasını yürütenler ise aile tanımı üzerinde durarak, cinsiyet gibi kavramların okullarda nasıl okutulacağının belirsiz hale geleceğini iddia ediyorlardı.

Sonuçlar neye işaret ediyor?

Avustralya İstatistik Bürosu Genel Müdürü David Kalisch, 7,8 milyon seçmenin 'Evet' oyuna karşılık, 4,9 milyon seçmenin 'Hayır' dediğini açıkladı.

Ülkenin 150 seçim bölgesinden 146'sı yasa değişikliğine destek verirken, öneriye karşı çıkan seçim bölgelerinin sayısı 17'de kaldı.

Kalisch, "Gönüllülük esasına dayanan bir oylama için bu katılım oranı olağanüstü. Konunun çok sayıda Avustralyalı için ne denli önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Bundan sonra ne olacak?

Eşcinsel evlilikleri destekleyen Başbakan Turnbull'un, parlamentoya sunulacak yasa değişikliği teklifinin dili konusunda partisinin üyelerini ikna etmesi gerekecek.

Bazı muhafazakâr üyeler, 'Firmalar dilerlerse eşcinsel evlilikler ve düğünler için hizmet vermeyi reddedebilmeli' diyor.

İktidar partisi temsilcileri tarafından hazırlanmış olan iki farklı yasal düzenleme önerisi var.

Başbakan Turnbull ve muhalefet partilerinin de desteklediği tasarıyı Senatör Dean Smith hazırlamıştı.

Muhafazakar milletvekilleri ise Senatör James Paterson tarafından hazırlanan ve dini değerlere vurgu yapan teklifi destekliyor.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Merkel’in çatalı ve Polonyalı muslukçu
Bu kafa ile nereye kadar?
“Talan”ın en onur kıranı!!!
“Evrim Bir Gerçektir Ve İnanç Meselesi Değildir”
Türkiye, Twitter'a 7 gün süre verdi!!!
Bütün sağlık bilgilerinize internette bir yerde erişmek mümkün mü?
Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinde kiracı olacak
Avustralya %61 ile eşcinsel evlilikler için 'Evet' dedi
Gerçekten “Yol yapmışlar”
Avrupa'da bağımsızlık isteyen sadece Katanlar mı?

Cennet'te iki tanıdık daha!!!
Binali Yıldırım'ın oğulları cennette görüldü
Rantın geldiği nokta… Topkapı Sarayı
15 yılda 60 milyarlık satış…
Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors Mersin limanında
Alzheimer : Yüzyılın Belası
Coğrafya
Kütük Siyaseti: Nerelisin?
Atanamayan sol ya da al yazmalının ölümü
İlber Ortaylı: Megalomaninin sonu yok

İnsanlığın Karanlık Yüzü
Tarih ateizm’in insanlar için din kadar doğal olduğunu gösteriyor
Çığlık
Bir tarihi miras daha böyle katledildi
Atatürk kimin çocuğu ?
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Türkiye ‘gıda egemenliğini’ kime karşı, nasıl kaybetti?
Sadece üç senemiz kaldı!
Okyanuslar için verilen 5 tehlike alarmı.
Cinayetin ardından çevreciler buluşuyor
Yerli tohumun sonu!
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?
Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!

Asurlu tüccarların tabletleriyle Anadolu'da yeni antik kentler bulundu
Körtiktepe'de tarım öncesi yerleşik yaşam tespit edildi
Göbekli Tepe’nin üç taşı, üç rengi
Bir Altın Elbiseli Adam daha bulundu!
Göbekli tepe’de Kafatası Kültü
“6 Bin ‘AK Troll’ Sosyal Medyayı Manipüle Etti”
İstanbul irtifa kaybedirken Melbourne yerini koruyor
Türk gençleri kaçıyor
Avrupa’nın ilk gelişmiş uygarlıklarının kökenleri Türkiye’den çıktı
İnsan dedikoduya nasıl başladı?

Müzik ile Resmin Dansı
UNUTMA-K: BAŞLANGIÇ
Organik aydın, turfanda vekil
Kriz değil, çöküş…
Türkiye sessizce İslami rejime geçiş süreci yaşıyor
Sürdürülebilir
AKIL UZ
İyi kötü
Edebiyat Notları, Temmuz – Ağustos
Mutlak Eğitim

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 