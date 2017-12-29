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135 çocuk 'intihar bombacısı' olarak kullanılan bir dünyada yaşıyoruz.

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 29 Aralık 2017 06:45:35

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef), 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için "kabus yıl" olduğunu, çocuklara yönelik saldırılarınsa yok yüksek bir seviyeye ulaştığını açıkladı. UNICEF’in raporuna göre, radikal grupların kaçırdığı çocuklar giderek daha fazla “silah olarak” kullanılmaya başlandı. Nijerya’da köktendinci Boko Haram örgütünün geçen yıla göre 5 kat daha fazla anlamına gelen, 135 çocuğu bu yıl “intihar bombacısı” olarak kullanıldı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre raporda binlerce ölümün yaşandığı Irak ve Suriye’de ise çocukların “canlı kalkan” olarak kullanıldığına işaret edildi. Silahlı grupların elinden kurtarılan kimi çocuğun ise bu kez güvenlik güçleri tarafından istismarın hedefi olduğu vurgulandı.

Rapora göre, uluslararası hukukun yerle yeksan olduğu Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar “çocukların çatışmanın merkezine çekildiği” başlıca ülkeler arasında. Çocukların güvenliklerinin yanı sıra eğitim konusunda da yetişkinler dünyası ağır bir utanç tablosuyla karşı karşıya. Çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun okula erişimi engellendi. Milyonlarca çocuğun savaş, çatışmaların yarattığı engellerle gıda, temiz su, hijyen, sağlık konularında ölümcül tehdit altında olduğu, açlık, hastalık, travmalarla boğuştuğu belirtildi. UNICEF, çocuklara yönelik şiddetin durması, okul, hastane sivil hedeflerin vurulmaması konusunda çatışma bölgelerindeki tüm aktörlere uluslararası yasaları uyma çağrısını yineledi. Çocukların evlerinde, okullarında ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını söyleyen UNICEF Direktörü Manuel Fontaine’in “Yaşananların ‘yeni normal’ olmasına izin veremeyiz” ifadesi de dikkat çekti.




Öte yandan, Almanya Kızılhaçı, bu yıl kayıp olarak kayıtlara geçen 2 bin 700 sığınmacıdan 1000’inin çocuk olduğunu duyurdu. Die Welt gazetesinin haberine göre, kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlara göre belirlenen bu sayılar 2014 yılına göre neredeyse üç katı.

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki, ordunun kuşatması altında Doğu Guta’ya yönelik Kızılhaç arabuluculuğuyla başlayan hasta tahliyeleri sürüyor. Kentte etkin olan “İslam Ordusu”nun 29 rehinenin serbest bırakılmasına karşılık kritik durumda olan 29 hastanın Şam’a nakledilmesi uzlaşına ilişkin şu ana kadar 16 kişinin bölgeden çıkarıldığı duyuruldu. Doğu Guta’da 130’u çocuk olmak üzere 500 acil tıbbi müdahaleye muhtaç hastanın olduğuna işaret ediliyor. Tahliyelerle ilgili konuşan Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, “Eğer hasta çocuklarla gözaltındakileri takas ediyorsanız, aranızdaki mücadelede çocukları pazarlık kozu haline getiriyorsunuz demektir” dedi. Çocukların tahliye edilme haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

* Yemen’de 5 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. 1.8 milyon çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

* Afganistan’da bu yılın ilk dokuz ayında 700 çocuk öldürüldü.

* Nijerya’da Boko Haram örgütü, en az 135 çocuğu “intihar bombacısı” olmaya zorladı.

* Myanmar’daki Arakanlı Müslüman çocuklar da sistematik olarak şiddete maruz kaldı, yerlerinden edildi.

* Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki mezhep çatışmalarında çok sayıda çocuk cinsel saldırıya uğradı, silahlı gruplarca kaçırıldı, “çocuk asker” olarak kullanıldı.

* Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 850 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

* Somali’de 2017’nin ilk 10 ayında yaklaşık 1800 çocuk çatışma alanlarına gönderildi.

* Güney Sudan’da silahlı gruplarca 19 bini aşkın 18 yaş altı “çocuk asker” yapıldı.

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