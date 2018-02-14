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Avustralya’da “İntikam pornosu” yasası senatodan geçti

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 14 Şubat 2018 11:27:46

Yasayla, kişinin onayı olmadan sosyal medyada açık veya ‘samimi’ resimlerini yayınlayanlara büyük para cezaları verilecek. Ayrıldıkları eş veya kız arkadaşlarının, veya herhangi birinin rızası olmadan sosyal medyada açık, uygunsuz veya ‘samimi’ resimlerini yayınlayanlara büyük cezalar geliyor.

“Revenge Porn” yasası olarak bilinen bu tür resimleri yayınlayanlara yüzbinlerce doları bulan para cezaları verilebilecek.



Yasa senatoda kabul edildi.

Yasaya aykırı davrananlar eğer şirketse 525 bin, bireyse 105 bin dolara kadar para cezası ödeyecek.  

Liberal Demokrat Senatör David Leyonhjelm, yasadan skeç, resim ve çizimleri çıkarma girişiminde bulundu ancak başarılı olamadı.

Leyonhjelm, yasanın tuhaf sonuçlar yaratacağını ileri sürdü. Leyonhjelm, Çarşamba günü Parlamento’da yaptığı konuşmada,  "Eğer ABD Başkanı Donald Trump’ın Cenral Park’ta işerken çizdiğim resmini paylaşırsam, bana 100 bin dolar ceza yazılacak" dedi.

İletişim Bakanı Mitch Fifield, hiciv ve parodi sanatının yasa dışında tutulacağını söyledi.  

Leyonhjelm’e göre 17 yaşındaki gençlerin, "burun karıştırma yarışması" gibi pornografik içeriği olmayan ama "tuhaf" resimler paylaştığına, bunların da cezalandırılabileceğine  inanıyor.   

İşçi Partisi yasanın yeterli olmadığını açıkladı.

İşçi Partili Senatör Deb O'Neill, "Onay almadan paylaşılan samimi resimler istismar edici, utandırıcı, oldukça zarar vericidir ve bir taciz türüdür. Bu nedenle de ona göre cezalandırılması gerekir" dedi.

Nick Xenophon Team, İşçi Partisi ve Yeşillerin de desteklediği yasa senatodan geçti. Yapılan değişikle intikam pornosu sabıka kaydı gerektiren suç oldu.

Yasanın Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi gerekiyor.

Tek Ulus Partisi Lideri Pauline Hanson, 10 yıl önce kendisinin, gazetelerde de yer alan sahte çıplak resimlerinin yayınlandığını hatırlattı ve yasanın geç kalmış bir yasa olduğunu söyledi.

Yasaya göre eSafety Commissioner, yapılan şikayeti inceleyecek ve internette yayınlanan resmi hemen kaldırtabilecek, yayınlayan kişi veya kurumu veya resmin bulunduğu platforma ağır para cezaları verebilecek.

Kaynak : SBS | Ismail Kayhan

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