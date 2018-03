Kategori: Bilim | 0 Yorum | 06 Mart 2018 04:51:52









Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, insan kültürel çeşitliliğini şekillendiren güçlerle ilgili uzun süredir devam etmekte olan sorulara cevap bulmak için d-place.org isimli bir web sitesi geliştirdi. Yerel toplumsal normlar, dünya kültür grupları arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir.D-PLACE yerel normların, sadece toplumlar arasındaki tarihi ve dilsel ilişkilerle değil aynı zamanda da komşu toplumların uygulamaları, çevresel koşullar ve ortak atalar açısından da değerlendirilmelerine olanak tanır.D-PLACE – Mekanlar, Diller, Kültürler ve Çevreler Veritabanı – 1.400’ün üzerindeki insan toplumunun dil, coğrafya, kültür ve çevre hakkında dağınık bilgi birikimini bir araya getiren, genişletilebilir, açık erişimli bir veritabanı. Başlıca, 19. ve 20. yüzyıllardaki etnograflar tarafından tanımlanan sanayi öncesi toplumlar hakkında bilgiler içeriyor.Ekibin D-PLACE hakkındaki makalesi PLOS ONE dergisinde yayınlandı.“İnsanın kültürel çeşitliliği, yediğimiz gıdalardan ve inşa ettiğimiz evlerden, dini uygulamalarımıza ve siyasi organizasyonlara, evlendiğimiz kişilere ve çocuklarımıza öğrettiğimiz oyun türlerine kadar farklı yollarla ifade edilebilir” diyor Toronto Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji ve Coğrafya Bölümü’nden Kathryn Kirby.“Kültürel uygulamalar mekan ve zaman arasında değişir, ancak kültürel değişimi yönlendiren ve değiştiren faktörler ve süreçler büyük ölçüde bilinmiyor. D-PLACE, yeni nesil akademisyenlerin, insan kültürel çeşitliliğini şekillendiren güçler hakkındaki uzun süredir devam eden bu soruları cevaplamasını sağlayacak.”Bristol Üniversitesi, Antropoloji bölümünde kıdemli öğretim üyesi ve proje liderlerinden biri olan Fiona Jordan, “Karşılaştırmalı araştırma, kültürel çeşitliliğin ardındaki süreçleri anlamak için kritik bir önem taşıyor” diyor.Yüzyılı aşkın bir süredir dünyanın her yerinde yapılan antropolojik araştırmalar, bize insanlığın çeşitliliğini anlamak için zengin bir kaynak sağladı, fakat farklı kaynaklar ve veri kümelerini bir araya getirmek geçmişte ise büyük bir meydan okumaydı.Jordan, “Ekolojiden ortaya çıkan büyük veri dizilerinden yararlandık ve bunları, kültürel ve dilsel verilerle birleştirdik; böylece araştırmacılar çeşitliliği bir bakışta görselleştirebiliyor ve verileri kendi projelerinde analiz etmek için indirebiliyorlar.” şeklinde bir açıklamada bulunuyor.D-PLACE, kullanıcıların, kültürel pratikler (ör. eşcinselliğe karşı çokeşlilik), çevresel değişkenler (ör. irtifa, yıllık ortalama sıcaklık), dil aileleri (ör. Hint-Avrupa, Avustronezya) veya bölgeler (ör. Sibirya) ile arama yapmalarına olanak tanıyor. Arama sonuçları, bir harita, bir dil ağacı veya bir tabloda görüntülenebilir ve daha fazla analiz için indirilebilir.D- PLACE araştırmacılara, kültürel çeşitliliğin, paylaşılan tarih, demografik özellikler, göç / yayılma, kültürel yenilikler, çevresel ve ekolojik koşullar gibi farklı kuvvetler tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamalarına yardımcı oluyor.D-PLACE, kültürler arası araştırmalara ilgi duyan uluslararası bir bilim ekibi tarafından geliştirildi. Auckland Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Saint Louis Washington Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Amerikan Doğal Tarih Müzesi ve New York Şehir Üniversitesi de projeye dahil olan kurumlar.Dplace ekibinde, kültürlerarası veri kaynaklarının derleyen ve mevcut kültürlerarası veri kümelerinin analiz eden, saha tabanlı veri toplama da dahil olmak üzere çeşitli araştırma yöntemleri kullanan dilbilimciler; antropologlar, biyocoğrafyacılar, veribilimciler etnobiyologlar ve evrimci ekolojistler bulunmakta.Kirby, “Ekibin çeşitliliği, geniş bir kullanıcı tabanına hitap edebilecek şekilde tasarlanan D-PLACE’e yansıyor” diyor. “Öngörülen kullanıcılar, kamuoyunda dünya çapında kendi kültürel uygulamalarını diğer gruplarla karşılaştırmakla, mevcut araştırmaların sınırlarını kültürel değişim sürücülerine itmek isteyen kültürler arası araştırmacılarla ilgileniyorlar.”diye de belirtiyor.Kaynak : Asena Esen Kaya | arkeofili.com