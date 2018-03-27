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150 yıldır boş olduğu sanılan lahitten 2 bin 500 yıllık mumya çıktı

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 27 Mart 2018 22:16:39

Avustralya'nın Sidney Üniversitesi bünyesindeki Nicholson Müzesi'nde 150 yıldır boş olduğu sanılan Mısır lahitinden 2 bin 500 yıllık mumya kalıntıları çıktı. Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sidney Üniversitesi araştırmacıları, 150 yıldır müzede kapalı tutulan lahitin içinde mumya kalıntılarına rastladı.

Nicholson Müzesi'nden arkeolog Dr. Jamie Fraser, geçen yıl açtıkları lahitte buldukları mumyalanmış kalıntılarının yaklaşık 2500 yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.



“İnanılmaz derecede şaşırtıcı”

Kalıntıların ayak kemikleri olduğuna işaret eden Fraser, "Daha önce Mısır mezarı hiç açmadım ama bu da ona yakın bir şeydi. Gördüğümüz şey inanılmaz derecede şaşırtıcıydı. Nefesimizi tutmaktan başka bir şey yapamadığımız bir andı" dedi.

Uzmanların, mezar soyguncuları tarafından tahrip edilen mumyanın kime ait olduğunu bulmaya çalıştığını belirten Fraser, lahitteki hiyeroglif yazılara göre, mumyanın M.Ö. 600 yıllarında yaşayan Mer-Neith-it-es adlı bir kadına ait olabileceğine dikkati çekti.

Kadının bir rahibe ya da inançlı biri olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Fraser, ancak lahitlerdeki yazıların her zaman içindeki kişiyle ilgili olmadığı belirtti.



“Kemikler 30 yaş üstü bir yetişkine ait”

Bilgisayarlı tomografi taramaları sonucu lahitteki kalıntıların bir yetişkine ait olduğunu belirlediklerini söyleyen Fraser, "Kemiklerin 30 yaş üstü bir yetişkine ait olduğunu tespit ettik. Önemli bir projeye başlamak üzereyiz. Bu lahitte kimin yattığı sorusunu yanıtlamaya çalışacağız" dedi.

Lahit, Avustralya'ya 1860'lı yıllarda Mısır ve İtalya'ya ziyarette bulunan Sir Charles Nicholson tarafından getirilmişti. Nicholson ziyaretten dönerken yanında getirdiği antik Mısır ve antik Yunan dönemine ait bazı eserleri Sydney Üniversitesine bağışlamış ve adı müzeye verilmişti. Lahit, bağışlandığında içi boş olarak kayıtlara geçirilmişti.

Nicholson Müzesi, hem Avustralya hem de Güney Yarımküre'de en büyük antik dünya koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze olarak tanınıyor.

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