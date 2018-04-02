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Türkiye 38 ülke içinde son sırada

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 02 Nisan 2018 10:36:54

OECD'nin daha iyi yaşam endeksi'nde Türkiye 38 ülke içinde son sırada. OECD'nin 35 üye ülke ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'yı dahil ederek hazırladığı "Daha İyi Yaşam Endeksi" açıklandı. 38 ülke arasında en iyi yaşam endeksine sahip Hollanda çıktı. Türkiye ise listede son sıralarda. Ayrıca Türkiye haftalık 50 saat ve üzeri çalışanların toplam çalışanlara oranının en yüksek olduğu ülke çıktı.

Endekse göre, Türkiye uzun çalışma süresinin yanı sıra hayattan memnuniyet açısından da OECD ülkeleri ortalamasının altında.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) göre, "Daha İyi YaşamEndeksi"nde (Better Life Index) yer alan 35 OECD üyesi ülke ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın dahil edildiği 38 ülke arasında en iyi performans, 9,3 puanla Hollanda'ya ait. 9 puanla Danimarka ikinci, 8,9 puanla Fransa üçüncü oldu. İspanya 8,8 puan ile dördüncü, Belçika 8,6 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Araştırmada haftada 50 saat ve daha fazla çalışma oranı, çalışanların bireysel bakım ve boş zaman aktiviteleri için bir günde ne kadar zaman ayırabildikleri dikkate alındı. Türkiye'nin son sırada yer aldığı listede, Rusya 9. sırada yer aldı. ABD 30. olurken, Japonya 34. sırada yer aldı.

Türkiye'de çalışanların % 34'ü 50 saatten fazla çalışıyor. OECD'nin bu alandaki en yüksek ortalaması % 13. Erkek çalışanların % 37'si, kadın çalışanların ise % 26'sı için mesai saatleri uzun.

Türkiye'de hayattan memnuniyet az

Türkiye'de çalışanlar OECD ortalamasına göre hayattan daha az memnun. 0'dan 10'a kadar olan bir ölçekte memnuniyet derecelendirmesi istendiğinde, Türk halkı ortalama 5,5 puanda kalırken, OECD 6.5 ortalamasına sahip.

Araştırmada, uzun iş saatlerinin kaygı ve stresi artırdığına vurgu yapılıyor. İş-hayat dengesinin sağlandığı ülkelerde, çalışanların daha mutlu olduğuna dikkat çekilen araştırmada, uzun iş saatlerinin sağlığı olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

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