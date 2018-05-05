Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 05 Mayıs 2018 11:26:49

Milleti geçim derdine düşmüş, evlatlarını okutma derdine çare için namerte sarılmış görmekteyim. Evine erzak götürmek için ucuz mal satan dükkan önünde kuyruğa girmiş, cebindeki üç kuruş para ile bir ay geçinmek için hesap yapan vatandaşın karşısına ‘İstihdamla Büyüyoruz’ diye çıkarsanız, neyin büyüdüğünü sormaz mı?Aslında büyüyen bir çok konu var.Her yıl büyüyen borç batağı var, bu ülkenin henüz anlamadığı. Bir kara delik gibi büyüyen cari açık var herkesin bildiği, ancak seçim edebiyatında vaatlerden başka hiç bir şey konuşulmadığı için gündeme gelemeyen.Fertlerin borç içinde olduğunu görmezden gelmek anlayışı da çok büyüdü. Bankalardaki ödenmemiş kredi kart borçlarının son 15 senenin tavan noktasına geldiğini görmezlikten gelmek nasıl bir esnekliktir?Fakir halkın sırtına konulan yükü kaldırma gücü kırılma noktasında olduğu halde, sırtına vurulan yük de çeşidi de artıp durmakta.Şehirlerdeki göçmen sayısı inanılmaz büyüdü.İş hacmi olmadığı için bir çok şehirde kapanan işletmelerin sayısı büyüdü.Ülke girdilerinde en önemli değer olan akaryakıt fiyatlarındaki artışı da büyüme olarak alırsak, buna dayalı olarak işletilemeyen tarlaların sayısındaki artışı görmezlikten gelenler büyüdü.İşsizler ordusuna giren yeni üniversite mezunu işsizlerin sayısında önemli bir büyüme bulunmakta.Bu yetmediği için bazı üniversiteleri de parçalayıp, yeni üniversiteler kurma tasarısı ile üniversite sayısı rekor düzeyde büyüdü.İmam Hatip yetiştirmek için ülke ihtiyacının gerçek sayısının kat be kat fazlasını yetiştirmek için desteklenen İmam Hatip okullarının sayıları büyüdü. Bu okullardan mezun olacaklara iş imkanı yaratmak adına ibadethane sayısı da inanılmaz büyüdü. Genç nesilin yetişmesi için gereken ilk okulların yerine, inşa edilen cami sayısındaki rakkamlar rekor sayılacak kadar büyüdü.Tabiatta etki ve tepki tanımlı bir kural bulunur. Bir şeyler artarsa, bazı şeylerde azalma meydana gelir. Hani bir yerde ısı elde etmek için bir madde yakarsınız. Madde yanarken yok olur, bunun yerine yayılan hararetle biz ısınırız. Ülkede bazı konularda büyüme varsa, başka konularda küçülme mutlaka vardır. Millet gün be gün fakirleşmeye doğru bir gidişin içinde yuvarlanıp duruyorsa, bazı kesim halkın da zenginleşmeye doğru gittiğini göz ardı etmemek gerekir. Tipik görsel bir örnek olmasa da, başları sıkma örtü ile sıkı sıkı sarılmış, kafalarının arkasına yerleştirilen suni sünger topuzlu, Jeep marka araca binen, ne sağına ne de soluna başındaki örtü nedeniyle bakamayan ve araç kullanan kadınların sayısı da büyüdü.Devletin sahip olduğu bir çok değerlerin yok olduğunu, hatta satılacak elde başka bir malzeme kalmadığından, temel değerler içinde inançların bile eridiğini içimiz yanarak izlemekteyiz. Bu güncel kargaşa içinde kimileri geçim derdine düşmüşken, kimilerinin iktidarını ürdürübilme adına seçim derdine düşmüşolduğunu görmek, ülkenin geleceğine endişe ile bakmamıza neden olmakta diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.