50.000 yıl önce Avustralya’ya ulaşan ilk insanlar gemilerle geldi

Kategori: Bilim | 0 Yorum | 29 Mayıs 2018 12:03:49









Kayıp Malezya Hava Yolları uçağı MH370’in enkazını araştırmak için kullanılan tekniklere benzer en modern modelleme yöntemini kullanan araştırma ekibi, Timor ve Roti adalarında üç arkeolojik alandan çıkan gemilerin muhtemel rotalarını izlemek için yüzlerce olası sefer yolunu simüle etti. Araştırma kapsamında rüzgârlar, okyanus akıntıları ve kürek çekme gibi birçok faktör göz önünde bulunduruldu.

“Avustralya’nın kıyı şeridi, 50.000 yıl önce oldukça farklı bir biçime sahipti fakat diğer kıtalarla herhangi bir kara bağlantısı yoktu. Avustralya’nın kuzeyinde bir dizi ada bulunuyordu ve bu gezginler Avustralya anakarasına ulaşmak için bu adalardan geçmiş olmalıydılar. Bu, önemli sayıda insan tarafından dikkatle planlanmış bir eylemdi ve Avustralya’nın kurucu nüfusu 100 ila 200 kişi kadar yüksek olmalıydı.









Yapılan bir araştırma, Avustralya’ya ulaşan ilk insanların, 50.000 yıl önce kıtaya gemilerle geldiğini gösteriyor. İnsanların Avustralya’ya ilk kez nasıl ulaştıklarına dair gizemleri çözmek için çalışan araştırmacılar, ulaşımın adalar arasında kasıtlı olarak seyahate çıkacak büyük gruplar tarafından yapıldığını göstermek için gelişmiş derin deniz haritaları, yolculuk simülasyon teknikleri ve genetik bilgileri bir araya getirdi.Dr. Sven Ouzman, araştırmanın, Avustralya’nın kıyılarına ilk ayak basan insanlar için yeni bir bakış açısı sağladığını söylüyor.Ouzman, “Bu insanlar, yeni toprakları keşfetmek için kasıtlı bir yolculuğa çıkan yetenekli deniz gezginleri olmalıydılar.” diyor.“Bulgular, İlk Avustralyalıların tekne yapımında, navigasyonda ve planlamada oldukça usta olduklarını kanıtlıyor. Bu araştırma, Avustralya yerleşiminin kaza ile buraya gelen bir avuç insanla başladığı ve daha sonra deniz taşıtını kullanma yeteneğini yitirdiği yönündeki bir algıyı değiştirmeye yardımcı olmalı.”Araştırmacılara göre, Avustralya’nın kuzeybatı kıyısındaki Kimberley kıyılarına yayılmış, 100’den fazla yaşanabilir, ancak şimdi sulara gömülmüş olan bir dizi ada, ilk Avustralyalıların varış noktaları arasında olmalıydı.Kaynak : The University of Western Australia