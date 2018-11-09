Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 09 Kasım 2018 12:49:25









Victoria polisi, ismi açıklanmayan bir adamın Melbourne kent merkezindeki ana caddede arabasını ateşe verdiğini, daha sonra da etraftakilere ve polise bıçakla saldırdığını bildirdi. Victoria polisi, ismi açıklanmayan bir adamın Melbourne kent merkezindeki ana caddede arabasını ateşe verdiğini, daha sonra da etraftakilere ve polise bıçakla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda yaralanan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.







Basına yansıyan görüntülerde, Somali asıllı olduğu öne sürülen şahsın olay yerine gelen polislere bıçakla saldırması, daha sonra da polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmesi yer aldı.

etkililer, Bourke Caddesi yakınlarındaki olayın “terör bağlantılı” olduğunu söyledi.







Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın içinde gaz tüpü olan bir aracı kullandığı belirtildi.

Reuters’ın geçtiği habere göre saldırıyı IŞİD üstlendi.

























































Avustralya'nın Melbourne şehrinde ana caddede aracını ateşe verdikten sonra etraftakilere bıçakla saldıran kişi polis tarafından vurularak ele geçirildi. Olayda bir kişi ölürken, saldırgan da hastanede hayatını kaybetti. IŞİD saldırıyı düzenleyen kişinin kendi mensupları olduğunu duyurdu.Saldırganın başlattığı araçtaki yangın, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.