Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 24 Kasım 2018 01:26:33

Başbakan Scott Morrison ayrıca, Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden dönen savaşçılar için iki yıla kadar "geçici dışlama kararı" verilmesini de planlıyor.

















Kaynak : turkish report









Terör suçlarından hüküm giyen Avustralya doğumlu aşırılık yanlıları, yakında Federal Parlamento'da yapılacak radikal yasa değişiklikleri ile vatandaşlıklarını kaybedebilecek. Önerilen yeni yasalar, İçişleri Bakanın'nın, başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıdığına "makul ölçüde" inandığı terör suçundan hükümlü birini, Avustralya vatandaşlığından çıkarmasına izin verecek.Morrison, aldığı ceza süresine bakılmaksızın, İçişleri Bakanı'nın terörle suçlanan çifte vatandaşların Avustralya vatandaşlığını elinden almasına izin verecek yeni yasa önerisini, önümüzdeki birkaç hafta içinde sunmayı planlıyor.Başbakan, bir çifte vatandaşın Avustralya vatandaşlığını kaybetmesi için, "gerçekçi" olmadığını öne sürdüğü en az altı yıl hapis cezasına çarptırılma koşulunu ortadan kaldırmayı düşünüyor.Morrison, perşembe günü Sydney'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teröristler bir Avustralyalı olmak için gereken her şeyi ihlal ediyor" dedi.Sadece diğer vatandaşlara karşı değil, Avustralya için de bir suç olan terörün tolere edilemez ve izin verilemez bir şey olduğunu belirten Morrison, "Bu tür faaliyetlerde bulunanlar eğer başka yerlerde vatandaşlık alıyorlarsa ve biz bunun mantıklı olduğuna inanıyoruz, elbette gidebilirler, bu bizim açık mesajımız" şeklinde konuştu.Hükümet, çifte vatandaş ya da yabancı bir ülkede vatandaşlık elde etme hakkına sahip olup olmadıklarını belirlemek için, Avustralya Gizli İstihbarat Örgütü tarafından izlenen yaklaşık 400 terörle bağlantılı kişinin geçmişini gözden geçirecek.Yabancı bir ülkenin vatandaşlığını elde etme hakkına, kişinin nerede doğduğu veya ebeveynlerinin ya da büyükbabalarının doğum yeri dayanak oluşturabilecek.İngiltere örneğinde olduğu gibi, "geçici dışlama kararı" ile, özel bir izin verilmediği sürece, teröre karıştığı kanıtlanmış kişilerin Avustralya'ya dönmesi iki yıla kadar engellenebilecek.Başbakan Morrison, "Topraklarımızdan mümkün olduğu kadar uzakta teröre karışan kişilerle de uğraşmaya kararlıyız" dedi.Avustralya'ya dönmesine izin verilenler ise, düzenli olarak polise bilgi verme, ev hapsi ve teknoloji kullanımı ile ilgili kısıtlamalar da dahil çeşitli kontrollere tabi olacak.Başbakan, "Geçici dışlama kararının şartlarına uyulmaması ayrıca suç teşkil edecek ve verilecek ceza vatandaşlıktan çıkarma olabilecek" dedi.Şifreli mesajlara kolay erişimÖte yandan, geçtiğimiz salı günü Melbourne'da üç kişinin terör eylemi plandıkları suçlamasıyla tutuklanmasından sonra, polisin ve istihbarat yetkililerin, şifreli mesajlara erişimini kolaylaştıracak yasal tedbirler alınması da tartışılmaya başlandı.İkisi kardeş olan üç zanlının, faaliyetleri konusunda birbirleriyle şifreli bir şekilde mesajlaştığı bildirilmişti.İçişleri Bakanı Peter Dutton, son tutuklamaların ardından, terör şüphelisi kişilerin kullandığı WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma sistemlerine polisin ve istihbaratın erişimine izin veren yeni yasaların Parlamento'dan bir an önce geçmesi gerektiğini söylemişti.Dutton, "Teknoloji şu anda yasanın nerede olduğunu biliyor ve bu mesajlaşma uygulamalarında kendimizi, polisin telekomünikasyon ağında kör olduğu belirli bir siyah noktada buluyoruz" şeklinde konuşmuştu.