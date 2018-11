Kategori: Dünya | 0 Yorum | 24 Kasım 2018 22:09:31









- 29 Mart'tan başlayacak 21 aylık bir geçiş dönemi

- İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma veya eğitim hakları sürecek. Aileleri de kendilerine katılabilecek.

- İngiltere AB'ye, "adil bir finansal anlaşma" diye nitelendirilen 39 milyar sterlinlik "boşanma ücreti" ödeyecek.

- Parma jambonu, feta peyniri, şampanya ve Galler kuzusu gibi 3 bin coğrafi işaret karşılıklı olarak korunacak.



- Her şey planlandığı gibi giderse bu süreçte bir ticaret anlaşması imzalanacak.

- Ancak anlaşma taslakta yer almıyor.







585 sayfalık bir anlaşma taslağında olmayan bir diğer şey de 5 sayfalık siyasi bildiri. İki taraftan yetkililerin hazırladığı bu bildiri Brexit sonrasında İngiltere- AB ilişkilerinin nasıl olacağını anlatan geniş ve bağlayıcı olmayan bir metin.













Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylama çağrısı yaptı. Pazar günü Brüksel'de Brexit gündemi ile yapılacak zirve öncesi İspanya, Cebelitarık'ın statüsü nedeniyle boykot tehdidinde bulunuyordu. Tusk'ın çağrısı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Cebelitarık ile ilgili gerekli garantilerin alındığını açıklaması sonrası yapıldı.İngiltere Başbakanı Theresa May de Brüksel'e hareketi öncesi yaptığı son açıklamada, bunun, "İngiltere için en iyi anlaşma" olduğunu düşündüğünü söyledi.BBC Radyosu'nda halkın Brexit ile ilgili sorularını yanıtlayan May, "AB ile anlaşma İngiltere Parlamentosu'ndan geçmezse ülke daha fazla kutuplaşacak" dedi.Ayrılma anlaşması ve siyasi beyannamenin Pazar günü yapılacak olan AB Zirvesi'nde onaylanması halinde Theresa May de dikkatini anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda kabul edilmesine yönelik çabalara yoğunlaştıracak.İngiltere'de şu ana kadar bu konuda görüş bildiren milletvekillerinin çoğu ise anlaşmaya karşı çıkıyor.Anlaşma taslağında neler var?Anlaşma taslağında neler yok?Aralık 2020'den önce yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanması umuluyor.Kaynak :BBC