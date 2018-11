Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 25 Kasım 2018 05:39:39









OECD’nin derlediği istatistik verilere göre, 2018 yılında nüfusuna oranla dünyada en fazla mahkum barındıran ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer aldık.













Nüfusuna oranla dünyada en çok mahkum Amerika’dan sonra Türkiye’de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) nüfusuna oranla dünyada en fazla mahkuma sahip olan ülkeleri açıkladı. 2018 verilerine göre her 100 bin kişiden 655'ini hapishanesinde tutan ABD listede birinci sırada. Her 100 bin kişiden 287'sini hapishanelerinde tutan Türkiye ise listede ikinci sırada bulunuyor.100 bin kişi üzerinden ölçeklendirilerek oluşturulan listede ABD 655 kişi ile birinci, Türkiye 287 kişi ile ikinci, İsrail ise 265 kişi ile üçüncü sırada bulunuyor.OECD listesinin sonunda ise her 100 bin kişiden 38’ini hapishanelerinde barındıran İzlanda bulunuyor. İzlanda’nın hemen üzerinde ise Japonya’nın yer aldığı görülüyor.