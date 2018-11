Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 28 Kasım 2018 01:45:09

Açıklanan verilere göre 2017 yılında 87 bin kadın kasten öldürüldü, bunlar arasında 30 bini sevgilisi ya da eşinin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. BM raporu kadınların öldürülmelerinin en muhtemel olan yerin kendi evleri olduğunu ortaya koyuyor.









Türkiye ile birlikte 13 ülkenin taraf 25 ülkenin imzacı olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye'de 1 Ağustos 2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girmişti.







Kaynak: Euronews









BM raporuna göre, Asya ülkeleri geçen yıl kadınların sayıca en fazla öldürüldüğü yer olurken Afrika ülkeleri kadınların en fazla risk altında oldukları yer oldu. Birleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla “Küresel Cinayet Raporu”nu açıkladı. Rapora göre dünya genelinde her gün 137 kadın, eşi ya da bir yakını tarafından öldürülüyor.Euronews'in aktardığına göre raporda ülkelerin aile içi şiddet verileri incelendi. Asya ülkeleri geçen yıl kadınların sayıca en fazla öldürüldüğü yer olurken Afrika ülkeleri kadınların en fazla risk altında oldukları yer oldu. Afrika ülkelerinde her 100 bin kadın başına 3.1 ölüm gerçekleşti. Avrupa ülkelerinde bu oran 100 bin kadın başına 0.1 düzeyinde.Avrupa'da kadınların öldürülme oranı dünya ortalamasının en düşüğü olsa da, öldürülen kadınların yüzde 38'ini erkek arkadaşı ya da eşi tarafından öldürülmüş. Bu durum Afrika'da olduğu gibi Avrupa'da da kadınların en fazla şiddete maruz kaldıkları yerin içinde yaşadıkları evleri olduğu gerçeğine işaret ediyor.EN ÇOK KADIN CİNAYETİ MALTA'DARaporu hazırlayan uzmanlar aile içi şiddete maruz kalan kadınların partnerleri tarafından öldürülmelerinin 'kazara değil' kasti saldırılar sonucu yaşamlarını yitirdiklerine dikkat çekiyor. Bu saldırıların nedenleri arasında kıskançlık ve terk edilmenin ana faktörler olduğu belirtiliyor.Avrupa Birliği'nin resmi istatistik ofisi Eurostat'ın 2016 yılı verilerine göre ise Avrupa'da eşi ya da sevgilisi tarafından en fazla kadının öldürüldüğü ülke Malta. Bu ülkede her 100 bin kişi başına 0.92 kadın gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetti."TÜRKİYE'DE BAŞVURULAR ARTTI"Raporda İstanbul'da 2012 yılında imzalanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi'nden sonra Türkiye'de şiddet gördüğünü polise bildiren kadınların sayısının istikrarlı biçimde arttığına dikkat çekildi.Raporda ayrıca Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde şiddete başvuran erkeğe uzaklaştırma cezasının verilmesi, şiddete başvuran kişinin eğitime tabi tutulması ve risk altındaki kadınlara yönelik bulundukları konumu paylaşmalarına olanak sağlayan akıllı telefon uygulaması gibi önlemlerin hayata geçirildiğine dikkat çekiliyor.