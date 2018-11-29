ASIS ajanlarına daha geniş silah kullanma izni.

Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 29 Kasım 2018 11:30:03









Dışişleri Bakanı Marise Payne, tasarıyla ajanların yürütülen operasyonlara karşı risk oluşturan kişilere karşı silah kullanmasının önünün açılacağını söyledi.







Yazılı açıklamada istihbarat çalışanlarının yabancı ülke topraklarında rehine alınması gibi durumlarda da ölümcül silah kullanabileceği kaydedildi. Yazılı açıklamada istihbarat çalışanlarının yabancı ülke topraklarında rehine alınması gibi durumlarda da ölümcül silah kullanabileceği kaydedildi.

Avustralyalı gizli servis ajanlarına yabancı ülke topraklarında daha geniş silah kullanma izni… Avustralya'da Gizli İstihbarat Servis (ASIS) ajanlarının yabancı ülke topraklarında daha geniş bir çerçevede ölümcül silah kullanmalarının önünü için bir tasarı hazırlandı. Avustralya'da yabancı ülke topraklarında çalışan istihbarat elemanlarının kendini savunma ve hükümet için çalışanları koruma için verilen silah kullanma izninin genişletilmesi için çalışma başlatıldı.Parlamentoda ele alınacak tasarının ülkenin çıkarları için tehlikeli noktalarda çalışan istihbarat elemanları için gerekli olduğu savunuldu. Yeni tasarıyla Avustralyalı ajanların Batılı muadilleriyle aynı çalışma kurallarına kavuşacağı vurgulandı.Afganistan ve Irak gibi ülkelere birlik gönderen Avustralya'nın diplomatik temsilciliklerine yönelik tehditler nedeniyle alarm seviyesi artırılmıştı.Kaynak : euronews