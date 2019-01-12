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Sivrisineklere ‘doğum kontrol’!

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 12 Ocak 2019 13:22:08

Her yıl bir milyon ölüme neden olan sivrisineklere ‘doğum kontrol’ yöntemi uygulanacak. Amerikalı bilim insanları, sıtma ve dang humması hastalıkları yüzünden her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne sebep olan sivrisinek türlerini kontrol altına almak için yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışmanın hedefinin sivrisinekleri bitirmek değil bir tür “doğum kontrolü” uygulamak olduğu belirtiliyor.

Arizona Üniversitesi’ndeki yürütülen araştırmada, dişi sivrisineklere özgü bir protein keşfedildi ve söz konusu protein etkisiz hale getirilerek doğacak larvaların yumurtada öldüğü tespit edildi.



Gelecek adına “çok önemli bir keşif olduğunu” vurgulayan Arizona Üniversitesi kimya ve biyokimya bölümü Başkanı Roger Miesfeld, “Bu yöntem ile, arı gibi ekosisteme faydası olan böceklere zarar verilmediğini” açıkladı. Miesfeld, amaçların sivrisinek türünü bitirmek olmadığını sadece kan ile bulaşıcı hastalıkların yoğun olduğu bölgelerden sivrisinek nüfusunun kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Yeni keşfin beş yıl içinde böcek ilaçlarında kullanılması hedefleniyor.

Her yıl bir milyon insan ölüyor

Dünyada 3 bin 500’den fazla isimlendirilmiş sivrisinek türü var. Bunlardan sadece iki yüz kadarı insanları sokuyor ve dolayısıyla hastalık taşıma özelliğine sahip. Hemen hemen her kıtada ve koşulda yaşayabilen bu canlı türü 100 milyon yıldır değişime ayak uyduruyor. Global Shark Attack File ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan istatistiklere göre, köpek balıklarının 1916-2016 yılları arasında öldürdüğü insan sayısı bin 35 olurken, sivrisineklerin sadece bir yılda öldürdüğü insan sayısı bir milyondan fazla. Milyonlarca insanın ölümüne sebep oldukları için tehlikeli olan sivrisinek türlerinin yok edilmesinin uzun vadede ekosistemde nasıl bir zarara sebep olabileceği bilinmediği için bilim insanları başka daha sağlıklı çözümler arayışında.

Kaynak: reuters.com

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