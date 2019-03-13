Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 13 Mart 2019 13:02:38

Avustralya’nın Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan jürinin suçlu bulduğu 77 yaşındaki Kardinal George Pell’in karar duruşması, Melbourne Bölge Mahkemesi’nde görüldü.









Kardinal Pell, 1996 yılında Melbourne katedralinin kilise korosunda görevli olan iki küçük çocuğu taciz etmekle suçlanıyordu. Jürinin, oy çokluğu ile suçlu bulduğu 77 yaşındaki din adamı, iddiaları reddediyordu. Dava sürecine kadar Papa’dan sonra dünyadaki en üst düzey üçüncü Katolik din adamı olan Pell, kefaletle serbest durumdaydı.Vatikan’ın Hazinedarlığı görevini de yürüten Pell’in cezasının gelecek hafta açıklanacağı duyuruldu.Temyiz başvurusunda bulunan din adamının davası ilk jürinin geçen yıl karara varamaması sonrası yeniden görüldü.









Melbourne’da görev yaptığı dönemde kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan hakim karşısına çıkan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’e, 6 yıl hapis cezası verildi. Avustralya’da cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargılanan ve suçlu bulunan George Pell isimli kardinal, bu suçtan hüküm giyen en üst düzey Katolik Kilisesi mensubu oldu.Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşma esnasında Pell’e “Mağdurların sana güveni vardı sen makamını kullanarak bu güveni kötüye kullandın” ifadelerini kullanan Yargıç Peter Kidd, Kardinale 6 yıl hapis cezası verdi.Katolik dünyasında çocuklara yönelik suçlardan en üst makamdaki kişi olarak cezaevine gönderilen Pell, Haziran 2019’da temyiz, üç yıl sekiz ay sonra ise kefalet başvurusunda bulunabilecek.Mahkeme önünde kararın açıklanmasını cep telefonlarından canlı izleyen ve zaman zaman duygusal anlar yaşayan cinsel taciz mağdurları, kararın açıklanmasının ardından sevince boğuldu. Kararı alkışlayarak karşılayan mağdurlar ve yakınları Pell’in cezaevine gönderilmesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı.ıkan kararı heyecanla karşıladığını belirten mağdurlardan Rob House, yaptığı açıklamada, Avustralya’daki çocukların bundan sonra daha güvende olacağını ifade etti.House, “Bence çok güzel, hangi makamda olurlarsa olsunlar çocukları taciz edenlerin kurtulamayacağına dair tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Eğer çocuklara karşı suç işlerseniz mutlaka yakalanırsınız ve cezalandırılırsınız. Bu yüzden çok heyecanlıyım.” dedi.Çocuklara yönelik cinsel taciz davalarını her zaman mahkeme önünde hazır bulunarak takip eden cinsel taciz mağduru Brian Chery de “Burada adaletin yerine gelmesi çok önemli, (Pell) kaç yaşında olursan ol cezanı çekmen gerekiyor. Çocuklara tacizde bulunursan hapse girmek için hiçbir zaman yaşın önemi yok.” ifadelerini kullandı.Öte yandan erkek kardeşinin çocukken papazlarının tecavüzüne uğradığını dile getiren Leonee Shdeey, George Pell’in tescilli bir çocuk tacizcisi olduğunu hatırlatarak “Mutlu muyum? Katolik Kilesi’nin en üst makamındaki birinin Avustralya cezaevine girmesine memnun olmamız lazım.” diye konuştu.Mahkeme jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997’de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar söz konusu davaların 26 Şubat 2019’da düşmesinin ardından açıklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden ve 27 Şubat 2019’da Melbourne Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Pell’in, bugünkü karar duruşmasına kadar gözaltında tutulmasına hükmedilmişti.Kardinal Pell nasıl suçlandı?Savcılık makamı, mahkeme süresince cinsel tacizin bir ayin sonrası gerçekleştiğini savundu. O dönem Melbourne Başpiskoposu olan George Pell, ayinlerde kullanılan şarabı içerken yakaladığı iki çocuğa, bu olayı bahane ederek cinsel tacizde bulunmakla suçlandı. Pell’in avukatları ise bu iddiaların “hayal ürünü” olduğunu savundu.Taciz olayının kurbanlarından bugün hayatta olan kişi, karar sonrası “Bu olayın hayatıma olan etkisini anlamam yıllarımı aldı” şeklinde bir değerlendirme yayımladı.1970’li yıllara dek kamuoyunda çok az tartışılan merkezinde rahiplerin olduğu cinsel taciz vakaları, 1980’li yıllarla birlikte ABD ve Kanada’daki vakalarla birlikte kamuoyu gündemine geldi.Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, geçen hafta Vatikan’da kilise içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla 4 günlük olağanüstü bir zirve düzenlemişti.Bu zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismarı “çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine benzetmişti.”