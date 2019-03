Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 19 Mart 2019 11:49:54









Aşağıdaki saldırılar ne yazık ki ‘Allah’ın evi’ denen ibadethanelerde meydana gelenler. Sokaklarda ya da toplu olarak bulunan yerlerde yapılan saldırılar bunlar içinde yok.





- 20 Mart 2015: IŞİD’in Yemen’in başkenti Sana’da iki camide düzenlediği bombalı intihar eylemleri sonucunda ibadet edenler arasında 137 kişi hayatını kaybetti.











- 29 Ocak 2017: Kanada'da, Quebec İslam Kültür Merkezi yakınındaki bir camide akşam namazı kılan cemaat, Alexandre Bissonnette adlı bir saldırganın hedefi oldu. 29 yaşındaki Fransız asıllı saldırganın silahından çıkan kurşunlarla 6 kişinin yaşamı son buldu.





















Kişi kendi canı ya da inanç grubu yanmadığı sürece bana ne diyorsa vicdani bir sorunu vardır.









Acının inanca göre bir çarpanı var mı? Kaç müslüman kaç müslümanı, kaç müslüman kaç hristiyanı ya da museviyi, kaç hristıyan kaç müslümanı katletti diye bakıldığı sürece bu katliamların sonu gelmez. Son on yılda ibadethanelere yapılan saldırıları araştırdığımda karşıma Yeni Zelanda saldırısı hariç yirmialtı saldırı çıktı. Bu dini ya da ırkçı kökenli saldırıların 1300e yakını ölüm, 1000den fazlası yaralı ile sonuçlanmış.Şöyle bir anımsayalım: Aşırı Sünni grup Jundallah, İran’ın güneydoğusundaki Zahedan kentindeki bir Şii camisine iki bombalı intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 27 kişi öldü, 270 kişi yaralandı.: El Kaide’nin, Bağdat’taki Katolik kilisesi Our Lady of Salvation’a Pazar ayini sırasında düzenlediği saldırıda 58 kişi hayatını kaybetti.: Amerika’nın Wisconsin eyaletinde, Oak Creek kentindeki bir Sih tapınağı beyaz ırk üstünlüğünü savunan ırkçı bir saldırganın hedefi oldu. Tapınakta ibadet edenlere silahla ateş açarak 6 kişiyi öldürü.: İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentindeki bir cami yakınında kendini havaya uçuran iki canlı bomba 38 kişinin ölümüne yol açtı. Saldırıyı Cundullah örgütü üstlenmişti.: Balta, bıçak ve silahlı iki saldırgan, Kudüs'teki bir sinagogu hedef aldı, baskında biri İsrailli güvenlik görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti. İki saldırgan polisin operasyonunda öldürüldü.: Pakistan’ın Shikarpur kentindeki bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında 71 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı İran'da da faaliyet gösteren Cundullah örgütü üstlendi.: Amerika'da bir kilisede rahip ve sekiz siyah Amerikalı dua ettikleri sırada öldürüldü. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan 21 yaşındaki saldırgan Dylann Roof, saldırıyı kurbanlarla birlikte dua ettikten sonra düzenledi.: Savaşın ortasındaki Yemen'de, dört yıl önceki Kurban Bayramı kana bulandı. Başkent Sana’nın merkezindeki Belili Camisi’nde, bayram namazı kılınırken cemaatin arasında bulunan iki intihar eylemcisi üzerilerindeki bombayı patlattı, en az 25 kişi can verdi.: Pakistan’ın Belucistan kentindeki Şah Nurani ibadet yerinde düzenlenen bombalı intihar eyleminde 50 kişi öldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.: IŞİD Mısır'ın başkenti Kahire'de antik Kıpti Ortodoks Kilisesi yanındaki bir Hıristiyan mabetinde bombalı intihar eylemi düzenledi. Mabette ibadet eden 25 kişi hayatını kaybetti.: Afganistan'ın batısındaki Herat'ın en büyük Şii camisindeki bombalı intihar saldırısı en az 90 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırgan önce camide akşam namazı kılanlara silahla ateş açtı, daha sonra da üzerindeki bombayı patlattı. 2017 yılı içinde Afganistan'ın farklı bölgelerindeki Şii camilerine yapılan diğer saldırıların çoğunu IŞİD üstlendi.: Pakistan’ın güneyindeki Sind eyaletinde bir türbeye düzenlenen intihar saldırısı, aralarında çocukların da olduğu en az 98 kişinin yaşamına mal oldu. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği, Lal Şahbaz Kalender türbesinde meydana gelen saldırıda ayrıca 150 kişi yaralandı.: Mısır’da, St Mark Katedrali saldırısından 4 ay sonra bu kez Tanta ve İskenderiye şehirlerindeki Hristiyanlar hedef alındı. Kıpti Hristiyanlara ait iki kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı IŞİD örgütü üstlendi.: Afganistan’ın başkenti Kabil’in Deşti Berçi semtinde, Şii vatandaşların gittiği Zehra Camisi’ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Görgü tanıklarının ifadelerinden, 3 canlı bombadan birinin önce üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği, daha sonra diğer iki saldırganın da caminin içine girerek teravih için toplanan halkın üzerine rastgele ateş açtığı öğrenildi.: Afganistan’ın Herat vilayetinde, Şiilere ait bir cami intihar saldırısına hedef oldu. Saldırıda en az 90 kişi yaşamını yitirdi. Akşam namazının kılındığı esnada, önce etrafa rastgele ateş açan saldırgan daha sonra kendini havaya uçurdu. Olayda yüzlerce kişi yaralandı.: Afganistan’ın başkenti Kabil’in Hayırhane semtinde bulunan İmam Zaman Camisi’ne düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı. Şii vatandaşların gittiği camiyi basan saldırganlardan ikisi üzerindeki bombaları patlatarak intihar etti, ikisi ise güvenlik güçlerince öldürüldü.: Afganistan'da, başkent Kabil'de Şiilerin gittiği bir caminin önünde, cuma namazı cemaatinin camiden çıktığı esnada kendini havaya uçuran intihar eylemcisi 5 kişinin ölümüne yol açtı.: Şiilerin sık sık hedef alındığı Afganistan'da, 20 Ekim 2017'deki bir cami saldırısındaysa 31 kişinin yaşamı son buldu. 29 kişinin de yaralandığı intihar eylemini IŞİD üstlendi.: ABD’nin Teksas eyaletinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Sutherland Springs kasabasında bulunan Baptist kilisesine, pazar ayini sırasında giren Devin Patrick Kelley adlı saldırganın eski bir asker olduğu açıklandı.: Mısır'da yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grup saldırgan Sina'nın kuzeyindeki bir camide silahlı ve bombalı saldırı düzenledi. Mısır'ın tarihindeki en ölümcül terör saldırısı olarak kabul edilen olayda aralarında çocukların da olduğu 311 kişi yaşamını yitirdi.: Endonezya’nın Surabaya kentinde saldırganlar üç kiliseye canlı bomba saldırısı düzenledi. Saldırılarda 11 kişi öldü 40 kişi yaralandı. Santa Maria Katolik Kilisesi'ne saldırının tek motosiklete binmiş bir anne ve 2 çocuğu tarafından yapıldığı belirlendi. Baba ile 3 çocuğunun ise yine motosikletle diğer bombalı intihar saldırılarını gerçekleştirdiği bildirildi. Çocuklardan biri 9 yaşındaydı.: Amerika’nın Pennsylvania eyaletinde, Pittsbugh kentindeki Hayat Ağacı Cemaati (Tree of Life Congregation) sinagogunda silahlı bir kişinin saldırısı sonucu 11 kişi öldü, altı kişi yaralandı.: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, bir kiliseye pazar ayini sırasında düzenlenen intihar saldırısı en az 16 kişinin ölümüyle son buldu. Aralarında çocuk ve kadınlarında da bulunduğu 40'tan fazla kişinin yaralandığı eylemi IŞİD terör örgütü üstlendi.: Filipinler'in güneyinde bir Katolik katedralinde ayin yapıldığı sırada iki bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 23 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Olaydan üç gün sonra Zamboanga kentindeki bir camiye el bombası atılması sonucu camideki iki din eğitmeni yaşamını yitirdi.ve: Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 49 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de ağır bir şekilde yaralandı.Lanetlenmesi gereken bu olayları anımsadınız mı?Kendi inançlarının doğruluğunu bahane ederek insanları öldürenlerin tümünü lanetliyor musunuz? Yoksa kendi canınız yanmadığı sürece bana ne mi diyorsunuz?