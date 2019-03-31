Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 31 Mart 2019 06:24:34

Christchurch'te 50 kişinin camide öldürüldüğü terör saldırısının Facebook üzerinden canlı yayınlanması sonrası şirket, canlı yayın kurallarını sıkılaştıracağını duyurmuştu.









Yeni yasaların Christchurch terör saldırılarına cevaben getirildiğini belirten Morrison, ayrıca hükümet ve sosyal medya şirketleri arasında bir 'görev gücü'nün oluşturulduğunu ve bunun Haziran ayında Japonya'da yapılacak G-20 liderler zirvesinde gündeme alınacağını kaydetti.









Şirket CEO’su Sheryl Sandberg, “Terör saldırısının ardından Facebook Live’ı kullanma kurallarında sıkılaştırma, platformalarımızdaki nefret söylemine karşı daha fazla adımlar ve Yeni Zelanda toplumuna destek" şeklinde önlemler alacaklarını kaydetti.









Yeni Zelanda'da cami saldırısının canlı yayınlanmasının ardından eleştiri oklarının hedefindeki sosyal medya şirketleriyle ilgili ilk sert düzenleme için adım atıldı. Avustralya, terörü teşvik eden sosyal medya kuruluşlarının yöneticilerine 3 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısını parlamentoya getirmeye hazırlanıyor. Ayrıca suçlu bulunan şirkete yıllık cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası da kesilebilecek.Avustralya Başbakan Scott Morrison, “Büyük sosyal medya şirketlerinin, kendi teknoloji ürünlerinin cani teröristlerce sömürülmediğinden emin olma adına mümkün olan her adımı atmada sorumluluklarına sahip” diyerek olası cezaların detayını açıkladı.Federal seçimden önceki hafta parlamentoya gelmesi beklenen yasa tasarısıyla aralarında Facebook, YouTube'u bünyesinde bulunduran Alphabet’s Google gibi dev şirketlere ceza verilebilecek.Tasarıya göre sosyal medya platformlarının şiddet içeriklerini hızlı şekilde kaldırmaması suç olarak sayılacak. Bu videoların sistemden kaldırılması hızı ise bir jüri tarafından belirlenecek.Facebook, Yeni Zelanda saldırısı sonrası, ‘beyaz milliyetçiliğe ve ayrımcılığa’ övgü ve destek içeren paylaşımların engelleneceğini duyurdu.