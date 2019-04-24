Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 24 Nisan 2019 04:24:43









Çarşamba sabahı ABC Televizyonu’nda konuşan bakan, "Türk yetkililerin, Türk vatandaşlarına törenlere katılmama çağrısı yapması beklenmedik bir şey değil, daha önceki yıllarda da böyle şeyler oldu, Eminim yarın yarımada’da daha çok Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların katılacağı muhteşem bir tören olacak" dedi.

Avustralya Federal Gaziler Bakanı Darren Chester, Türklerin Gelibolu Anzak törenlerine alınmaması kararının beklenmedik bir karar olmadığını söyledi. Avustralya Federal Gaziler Bakanı, 25 Nisan Gelibolu Anzak Törenlerine Türk vatandaşlarının alınmaması kararını savundu. Bakan Darren Chester, Türkiye’nin, törenlerde Avustralyalıların güvenliğini sağlamak için durumu yakından izlediğini söyledi.Çarşamba günü The Australian Gazetesi’nde yayınlanan habere göre törenlere, Türk otobüs şoförleri ve rehberler dahil hiç bir Türk vatandaşı katılamayacak.The Australian’a konuşan ve adını açıklamayan bir yetkili, "Türkleri alandan uzak tutmak pek çok riski ortadan kaldırır. Hiç bir şey şansa bırakılmıyor," dedi.Bakan Chester, yakın tairhteki diplomatik sıkıntıya rağmen, Avustralya – Türkiye ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırıları sonrasında, Anzak anmaları için Gelibolu’ya giden ve müslüman karşıtı ifadeler kullanan Avustralyalıları da dedeleri gibi tabutta geri gönderebileceklerini söylemişti.Bakan, tekrar o konuya girmek istemediğini, sadece, 1915 Gelibolu çıkarmasının Christchurch katliamıyla bir ilgisi olmadığını söylemek istediğini kaydetti.Bakan, "Biz yerel Türk yetkililerle yıllardır çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Bize, bizim için kutsal olan Anzak Günü’nde, Anzak Koyu’nda bir anma etkinliği düzenlememizi sağladıkları için müteşekkiriz," diye ekledi.Üst düzeyde yapılan bir dizi görüşmeler sonrasında Başbakan Scott Morrison, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avustralyalılara ilişkin görüşlerindeki sert tonu değiştirmesine memnun olduğunu açıklamıştı.Kaynak : SBS