Eski dönemlerden kalma DNA’ları klonlayarak nesli tükenmiş hayvanları geri getirmek çoğumuz için (doğacılardan Spielberg’e) henüz amacına ulaşmamış bir hayaldir. Ancak, Sibirya’da yapılan inanılmaz keşif sayesinde bu hayale bir adım daha yaklaşabiliriz. Bilim insanları yaptıkları açıklamaya göre soyu tükenmiş olan kırk iki bin yıllık mumyalanmış tay fosilinden sıvı kan örneği almayı başardılar. Geçen yıl ağustos ayında, genç erkek tayın mükemmel derecede korunmuş fosili, Yakutistan (Kuzey Rusya)’daki Batagaika kraterinde keşfedildi. Minik fosilleşmiş örneğin, Üst Paleolitik Çağı ’nda Rusya’nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan’da dolaşan, nesli tükenmiş Lenskaya atlarından biri olduğu düşünülmektedir. Küçük örnek öldüğünde sadece bir ya da iki haftalıkmış ancak tüyleri bile korunacak şekilde mumyalanmıştı. Şimdi, Yakutistan’daki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi’nin bir parçası olan Mammoth Müzesi’ndeki araştırmacılar, yumuşak çamur sayesinde mumyalanmış kalıntıların – uygun mezar koşulları da buna dahil olmak üzere – inanılmaz derecede korunabildiğini keşfetti. Araştırmacılar bu kalıntıların kalp damarlarından sıvı kan örnekleri almayı başardılar.











Mammoth Müzesi başkanı Dr. Semyon Grigoryev, Siberian Times gazetesine verdiği demeçte “Otopsiden anlaşılacağı üzere iç organlar güzelce korunmuş. Kalp damarlarından sıvı kan örnekleri başarılı şekilde alındı. Bunların yanı sıra kas dokuları doğal kırmızımsı renklerini korumuş. Şimdi bunun dünyada bulunan en iyi korunmuş Buz Devri hayvanı olduğunu iddia edebiliriz.” dedi. Şimdi, araştırmacılar eski türleri klonlamak için taydan canlı hücreler toplamayı umuyor. Eğer her şey umdukları gibi giderse bu araştırmacıların en büyük hedeflerinden biri olan Yünlü Mamut klonlamanın yolunu açacaktır. Güney Kore Üniversitelerinden ve Sooam Biyoteknoloji Araştırma Vakfı’ndan bilim insanları, soyu tükenmiş hayvanları klonlamak ve türleri tekrar hayata döndürmek için örnekten hücreleri çıkarabileceklerini söylediler ancak hücrelerin kan örneğinden gelip gelmeyeceği kesin değil.









































