Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 29 Mayıs 2019 11:28:40













176 ülkenin değerlendirildiği listedeki en son sırada yer alan ülke ise Orta Afrika Cumhuriyeti.













Avustralya, çocuk yetiştirmek için en iyi ülkeler listesinde Slovenya, İzlanda ve Kıbrıs’ın bile gerisinde kalarak 15’nci sırada yer aldı. Bugün doğan çocuklar, sağlıklı, eğitimli ve korunarak büyüme açısından tarihin en şanslı döneminde olsalar da, Avustralya geride kalıyor gibi görünüyor. Save The Children, sağlık bakımı, eğitim, beslenme ve çocuk işçiliği ve evliliği gibi sorunlardan korunma gibi konularında 176 ülkeyi kıyaslayan yeni raporunu yayımladı.Avustralya; Slovenya, Güney Kore ve Portekiz gibi ülkelerin gerisinde kalırken, İsrail’den sadece iki sıra üstte yer aldı.Save The Children Avustralya CEOS’su Paul Ronalds, Avustralya’nın sıralamadaki yerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.Ronalds, “Avustralya, bazı topluluklarımızdaki gerçekten kompleks fakirlik sorunları konusunda pek bir ilerleme kaydedemedi” dedi.Avustralya, çocuk anneler sıralamasında Malezya ve Bahreyn ile aynı sırada yer alırken, Birleşik Krallık’ın sadece 2 sıra altında kaldı.Raporda Avustralyalı yerli çocukların sonuçlarının endişe verici olduğu; yerli olmayan çocuklara göre erken çocukluk döneminde 2 kat daha fazla ölüm riskleri bulunduğu belirtiliyor.Yerli çocukların okula devam oranları da ciddi şekilde düşük.Raporda çocukların “çocukluklarını” en çok ve en az yaşadığı ülkeler değerlendirildi, Singapur 989 puanla birinci geldi.İlk 10 ülke arasında çocuk sağlığı, eğitimi ve korunması konularında çok yüksek puanlar alan 8 Batı Avrupa ülkesi ve Güney Kore yer aldı.2000 yılındaki değerlendirmede Avustralya’nın puanı 958 idi, şimdiyse 975’e çıkmış durumda, bu da 19 yılda 17 puanlık artış anlamına geliyor.Avustralya “hayal kırıklığı uyandıran” 15’nci sırada bulunurken, Birleşik Krallık 22’nci, Yeni Zelanda 25’nci ve ABD 36’nci sırada bulunuyor.Türkiye ise listed 904 puan ile 66’ncı sırada yer alıyor.Sıralama söyle:1. Singapore (989)2. Sweden (986)3. Finland (985)3. Norway (985)3. Slovenia (985)6. Germany (982)6. Ireland (982)8. Italy (980)8. Republic of Korea (980)10. Belgium (979)11. Iceland (978)11. Portugal (978)13. Cyprus (977)13. Spain (977)15. Switzerland (975)17. Israel (974)17. Luxembourg (974)19. France (973)19. Japan (973)19. Lithuania (973)22. United Kingdom (972)23. Canada (971)23. Denmark (971)25. New Zealand (968)25. Poland (968)27. Estonia (967)27. Latvia (967)29. Croatia (965)30. Greece (964)Kaynak: Save the Children Global Childhood Report 2019