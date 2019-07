Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 15 Temmuz 2019 17:03:06

2015 yılında açlık çeken insanların sayısının 785 milyon olduğu belirtilen raporda, 2017-2018 aralığında dünya nüfusunun yüzde 11’inin yeterli beslenemediği vurgulandı.









Birleşmiş Milletler uyardı; dünyada açlık çeken insanların sayısı 820 milyonun üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler (BM), New York’taki merkezinde Pazartesi günü Dünya Gıda Raporu’nu kamuoyuna açıkladı. Raporda, dünyada yeterli beslenemeyen insanların sayısının arttığına dikkat çekilerek açlık çekenlerin sayısının 820 milyonunun üzerine çıktığı açıklandı.“2030 hedefi kaçırıldı”Raporda yer alan rakamların rahatsız edici bir trendi ortaya koyduğunu söyleyen BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, her insana yeterli gıda ulaştırılmasının dev bir sorun olduğunu belirtti. Da Silva, BM’nin 2030 yılına kadar açlığı sona erdirme hedefini ise 2015 yılında kaçırdığını dile getirdi.Raporda ayrıca yaklaşık 2 milyar çocuk, kadın ve erkeğin gıda güvensizliğinden farklı şekillerde etkilendiğine ve bu sayının da dünya nüfusunun yüzde 25’inden fazlasına tekabül ettiğine dikkat çekildi. Rapora göre bu kişilerin bozulmamış, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli olarak erişimi bulunmuyor.En kötü durum Afrika’daRaporu hazırlayan uzmanlar, açlığın özellikle ekonomisi zayıf ülkelerde yaşandığına işaret etti. Raporda silahlı çatışmalar, ayrıca kuraklık ya da sele yol açan iklim değişikliğinin de gıda güvenliğinin sağlanamamasında etkili olduğu vurgulandı. En kötü durumun Afrika’da olduğuna ve her beş Afrikalı’dan birinin açlık çektiği belirtilen raporda, ancak açlığın her kıtada artış gösterdiği bilgisi de yer aldı.Rapora göre, Güney Asya’da insanların yüzde 15’i, Latin Amerika ve Karayipler’de insanların yüzde 7’si yeterli beslenemiyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da da çok sayıda insanın aç olduğu kaydedilen raporda, şişmanlığın da dünya genelinde artan bir sorun olduğu vurgulandı.