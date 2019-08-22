Kategori: Bilim | 0 Yorum | 22 Ağustos 2019 21:45:13

Hayvan Mikrobiyomu adlı bilimsel yayında yer verilen çalışmaya göre araştırmacılar, bu dışkı haplarının koalaların mikrobiyomlarını değiştirdiğini keşfetti. Bu da söz konusu hayvanların artık farklı okaliptüs türlerini yiyebilecekleri anlamına geliyor.









“ Bu da açlığa bağlı ölümlerin yüzde 70’inin nedeni oldu. (...) İlginç olansa şuydu: Koalalar açlıktan ölmelerine rağmen, daha az tercih edilen ağaç türleriyle -mesela Eucalyptus obliqua ile- beslenmeye yönelmedi. Halbuki sadece Eucalyptus obliqua yiyen koalalar da vardı.”



“18 günlük periodda bu koalaların Eucalyptus obliqua yeme isteğinin artıp artmadığını ve mikrobiyomlarının haplardan sonra ne kadar değiştiğini ölçtük. Beslenme şekillerini, hala yalnızca Eucalyptus viminalisle beslenen kontrol grubuyla karşılaştırdık.”



Yeni bilimsel araştırmaya göre “dışkı nakli” koalaların besinlerini çeşitlendirerek hayatlarını kurtarabilir. Bazı koalalar sadece bir tür okaliptüs ağacı ile besleniyor. Bu da habitat kaybına karşı çok hassas oldukları anlamına geliyor. Koalaların besinlerini çeşitlendirmek isteyen bilim insanları, tek türle beslenen hayvanlara farklı bir okaliptüs türüyle beslenen diğer kolaların dışkı mikroorganizmalarını içeren haplar verdi.Gelecek yıllarda daha da artması beklenen kuraklık ve sıcaklıktan olumsuz etkilenen Avustralyalı keseli tür; yaşam alanlarının kaybolması, hastalıklar ve iklim değişikliği nedeniyle büyük baskı altında.Queensland Üniversitesi'nden, araştırmanın lideri Dr. Michaela Blyton “2013’te koala popülasyonu çok yüksek yoğunluğa ulaştı. Bunun sonucunda yemeyi tercih ettikleri Eucalyptus viminalis gibi ağaç türleri kurudu” dedi.Böylece araştırmacılar, yalnızca Eucalyptus viminalis’le beslenen vahşi koalaları yakaladı ve Cape Otway Koruma Ekoloji Merkezi'nde geçici olarak tuttu. Eucalyptus obliqua’yla beslenen vahşi koalalarınsa dışkılarını topladı ve içindeki mikroorganizmaları yoğunlaştırdı. Daha sonra aside dayanıklı kapsüllere koyarak, merkezde tutulan koalalara verdi.Dr. Bylton, sonraki süreci şu sözlerle anlattı:Araştırmacılar bunun sonucunda, deney grubundaki koalaların artık obliqua türündeki okaliptüsleri de yiyebildiğini keşfetti.Kaynak : independent.com | Phoebe Weston