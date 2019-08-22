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Troya'da 11. katman keşfedildi ve kentin tarihi 600 yıl geriye gitti

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 22 Ağustos 2019 22:10:41

Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann döneminde keşfedilen ve Troya-1 olarak adlandırılan 10. katmandan daha eski bir katman bularak Troya-0 olarak adlandırdıklarını belirten Prof. Dr. Rüstem Aslan, arkeoloji dünyasını heyecanlandıracak keşfin kentin kuruluşunu 600 yıl geri götürdüğünü söyledi.

Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin ziyaret ettiği Troya Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, 40 kişilik ekiple sürdürülüyor.



Çalışmalarda, ekibi heyecanlandıran ve arkeoloji dünyasında büyük yankı bulması beklenen keşif yapıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, 156 yıldır devam eden kazılarda ören yerinde 10 katman tespit edildiğini, bu yıl ise yeni bir katman keşfedildiğini açıkladı.



Prof. Dr. Rüstem Aslan:  Troya'nın kuruluş tarihi yaklaşık 600 yüzyıl daha geri gidiyor

Troya-I'den, Troya-X'e kadar ki dönemlere ait izlerin bilindiğini; ancak bu yıl Troya-II kent girişinde yapılan kazılarda Troya-0'a ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, şunları söyledi: "2019 yılı çalışmaları, uluslararası ekip tarafından kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi gibi farklı alanlarda devam etmekte. 1863'teki ilk kazılardan itibaren 156 yıldır Troya kazılıyor. Söz konusu kazılarda Troya'nın 10 katmanının tespit edildiğini biliyoruz. Troya-I dönemi olan M.Ö. 2920'lerden M.S. 14'üncü yüzyıla kadar Doğu Roma yani Bizans Dönemi'ne kadar 10 farklı katmanın yerleşildiğini, bunların savaş, deprem ve yangın gibi felaketlerle yok olduktan sonra yeniden kurulduğunu biliyoruz.

Bu yılki arkeolojik kazı araştırmalarımız farklı alanlarda, farklı dönemleri kapsıyor. Özellikle Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann dönemi kazılarında tespit edilen fakat tam olarak anlaşılmayan Troya-I dediğimiz dönemin öncesine ait, Troya'nın kuruluşuyla ilgili daha eski Troya-0 olarak adlandırdığımız yerleşmenin çok önemli izlerini bu sene tespit etmiş olduk. Böylece Troya'nın kuruluş tarihi yaklaşık 600 yüzyıl daha geri gidiyor. Yani Troya, Troya-0 olarak tanımladığımız dönemle beraber M.Ö. 3500'lerde Hisarlıktepe'de kurulmuş.



Troya Sıfır Katmanı 5 bin 500 yıl öncesine ışık tutuyor

Bu da buradaki yerleşim tarihinin günümüzden 5 bin 500 yıl öncesine ışık tuttuğunu göstermektedir. Troya-0 katmanında kalıntı olarak da yanık izleri, çanak çömlekler ve ahşap hatıl izleri tespit ettik. Bunlar Troya'nın kuruluş tarihi açısından çok önem taşımaktadır."

Prof. Dr. Rüstem Aslan, 2018 Troya Yılı etkinliklerinin, 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Troya Müzesi'nin ziyarete açılmasının ve kazı çalışmalarındaki yeni keşiflerin, Troya Ören Yeri'ne ve Troya Müzesi'ne olan ilgiyi artıracağını söyledi.

Kaynak : arkeolojikhaber.com

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