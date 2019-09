Kategori: Bilim | 0 Yorum | 13 Eylül 2019 15:54:06

Avustralyalı araştırmacı, Alyson Wilson, AFTER’a (*) bağış olarak verilmiş ölü bedenlerden Sydney’de gizli tutulan bir bölgede kurulan çiftlikte, cesetlerin, zaman ayarlı bir kamera ile, 17 ay boyunca her 30 dakikada fotoğraflarını çekti.















Fotoğrafların hızlı oynatılması şaşırtıcı bulgular ortaya çıkardı. Bulguların, gelecekteki polis soruşturmalarını etkilemesi bekleniyor. Gözlemler henüz, denetimden geçirilerek bilimsel bir dergide yayınlanmış değil, ancak Wilson'un meslektaşlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Avustralya’nın ilk “insan bedeni çiftliği”ndeki araştırmacılar, cesetlerin çürürken ciddi bir biçimde hareketli olduğunu gözlemledi. Bulguların, özellikle ölüm sonrası araştırmalarda önemli etkisi olması bekleniyor. Kısaca AFTER adı verilen Avustralya Ölü Beden Deneysel Araştırma Tesisi, üç yıl önce, olay yeri senaryolarının benzerlerini hazırlama amacıyla kuruldu, ve çeşitli koşullar altında insan bedeninin çürüyerek ayrışmasını incelemekte.Wilson, öldükten sonra kollar cesedin yanındayken, önce bedenden uzaklaştığını sonra yeniden bedene yaklaştığını, çürümenin ilk aşamalarında bazı hareketler beklediklerini, ancak bu hareketlerin 17 ay boyunca sürmesinin tamamen şaşırtıcı bir bulgu olduğunu söyledi. Wilson’a göre, bu hareketler, kollardaki bağ dokularının kısalıp çekilmesinden kaynaklanabilir.“Araştırma sonuçları özellikle güvenlik güçlerinin suçu çözmelerinde ve afet soruşturmalarında yardımcı olabilecek.”Bugüne değin polisler, bir ceset bulduğunda, pozisyonunun eğer isanlar ya da hayvanlar tarafından değiştirilmediyse öldüğü ilk andaki gibi olduğunu varsaymaktaydı. Bedenin çürümeden dolayı hareket ettiği bilinmiyordu. İlk kez, zaman aralıklı fotoğraf çekimleri sayesinde beden parçalarının kendi kendilerine ölümden sonra da hareket ettiği gözlemlendi. Gözlemciler, hareketin boyutu karşısında da şaşırmış durumda.AFTER’ın müdür yardımcısı, Maiken Ueland, çürümeye dayalı beden hareketinin bir kısmının, ilk ve orta evrelerde böcek hareketleri ya da beden içindeki gaz oluşumundan kaynaklanacağını söyledi. Ancak çürümenin daha geç evrelerindeki hareket beklenmiyordu.AFTER adlı merkez, geçen yıl da ceset araştırmalarında şaşırtıcı başka bir bulgu ile haber olmuştu. Sydney ikliminde, hangi mevsimde gömülerse gömülsün cesetlerin mumyaya dönüşme eğiliminde oldukları gözlemlenmişti.AFTER’da şu anda Adli Tıp araştırmalarında kullanılması için ölenler ve yakınlarınca bağışlanmış 70 insan bedeni bulunuyor.* AFTER (Australian Facility for Taphonomic Experimental Research)Ayorum için hazırlayan Deniz GünalKaynak: www.abc.net.au