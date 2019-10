En iyi emeklilik sıralaması açıklandı; Türkiye sondan 3. sırada

Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 29 Ekim 2019 14:15:02

Araştırmada 37 ülkenin emeklilik sistemi; yeterlilik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ve doğruluk gibi kriterler bakımından mercek altına alındı. Ayrıntılı incelemelerden sonra her ülkenin endeks puanı ortaya çıkarılarak 37 ülkenin sıralaması yapıldı.





























Zirvede 81 puanla Hollanda yer alırken Danimarka ikinci sırada kendine yer buldu. 37 ülkeyi kapsayan en iyi emeklilik araştırmasında Türkiye sondan 3. sırada yer aldı. Zirvede ise Hollanda ve Danimarka bulunuyor. Türkiye sadece Arjantin ve Tayland’ın üstünde yer aldı. Avustralya’da Melbourne Mercer’in her sene hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi’ne bu sene Türkiye de eklendi.Zirvede 81 puanla Hollanda yer alırken Danimarka (80,3) az farkla ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya (75,3), Finlandiya (73,6) ve İsveç (72,3) takip etti.Listenin sonunda ise 39,4 puan ile Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39,5 puan ile Arjantin bulunurken Türkiye ise 42,2 puan ile sondan üçüncü oldu. Türkiye’nin hemen üstünde Filipinler (43,7) ve Meksika (45,3) yer aldı. 37 ülkenin ortalaması ise 59,3 oldu.Türkiye emeklilik maaşını arttırmalıÜlkeler puanlarına göre A, B+, B, C+, C, D ve E gibi gruplara ayrıldı. E kategorisinde kimse bulunmazken Türkiye en alttaki D sınıfında kendine yer buldu. D kategorisinin anlamı ise emeklilik sisteminde bazı tercih edilebilir özellikler bulunmasına rağmen ciddi zayıflıklar yer alması. İyileştirmeler yapılmadan sistemin etkinliği ve sürdürülebilirliği şüpheli.Raporda Türkiye için yapılan değerlendirmede endeksin nasıl arttırılabileceği yönünde tavsiyeler yer alırken bunların en başında şu geliyor: En yoksul bireylere verilen en düşük emeklilik maaşının arttırılması.Mercer’in yaptığı araştırmaya Monash Üniversitesi ve Viktorya Eyaleti de destek verdi. Dünyanın farklı ekonomik ve kültürel altyapısına sahip ülkelerindeki emeklilik ve sosyal yardım sistemlerini karşılaştıran endeks, yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük kategorilerinde 40’ı aşkın göstergede 37 sistemi ölçümledi.