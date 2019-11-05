Kategori: Bilim | 0 Yorum | 05 Kasım 2019 18:19:05





“Balık en az 70 cm uzunluğa ulaşıyor ve balık pazarlarında satılıyor. Bana çok lezzetli oldukları söylendi” diyen Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:





Kaynak : https://www.independent.co.uk/news/science





Queensland'de satılan "lezzetli" orfoz aslında tamamen yeni bir tür… Görünüşe göre Güneydoğu Avustralya halkının, lezzetli olduğu belirtilen bir orfoz türünü uzun süredir mutlu mesut avlıyor ve yiyordu. Ancak bu sıradan balığın, daha önce resmi olarak belgelenmediğini bilmiyordu. Bu durum, Queensland Müzesi balık uzmanı Jeff Johnson'a daha önce hiç görmediği (Avustralya'da "kaya morinası" diye de bilinen) bir orfozun fotoğrafını yollayan balıkçı sayesinde ortaya çıktı.Johnson incelemek için bir numune istediğinde balıkçı, balığın çoktan pazara gönderildiğini söyledi.Böylece Johnson kendini dedektiflik işlerine verdi ve sonunda Brisbane, North Lakes'teki bir markette satışa sunulan 5 büyük balık buldu.Johnson, “Onları görür görmez muhtemelen yeni bir türe ait olduklarını düşündüm, bu yüzden beşini de satın aldım ve yeni türü resmen ispat etmek için çalışmaya koyuldum” diye konuştu:Queensland Müzesi'ndeki genetik bilimci Dr. Jessica Worthington Wilmer müzenin moleküler laboratuarında bazı testler yaptı ve bunları müze koleksiyonlarındaki diğer örneklerle karşılaştırdıktan sonra bunun yeni bir tür olduğunu ispatlayacak kadar kanıt elde etti.Müze yaptığı açıklamada yeni tür Epinephelus fuscomarginatus'un Queensland'daki Büyük Set Resifi'nin orta kısmında yaklaşık 220 metre derinlikte bulunabileceğini söyledi.Johnson daha önce bu balığa dair uyarıldığını ama onu resmen saptamak ve tanımlamak için gereken numuneyi elde edemediğini belirtti.Ayırt edici bir işareti olmayan sade görünümlü bir balık. Bu da diğer orfoz türlerinin tipik bir özelliği. Ayrıca bu kadar uzun süre nasıl fark edilmediğini ve isimsiz kaldığını da açıklıyor.Queensland Müzesi Genel Müdürü Dr. Jim Thompson da genetik araştırmaların yeni tür tanımlamak için giderek daha çok kullanıldığını söyledi.Dr. Thompson, “Queensland Müzesi'nin bünyesinde bir laboratuvar var. Taksonomistlerimiz, sadece yeni türlerin tanımlanması için değil, araştırma ve analiz yapmak için de kullandıkları bu moleküler laboratuvar konusunda çok şanslı. Bu teknoloji, taksonomistlerin ilgili türlerin DNA'larını karşılaştırmasını ve daha fazla türün tanımlanmasını sağlıyor" diye konuştu:Keşif Queensland'den yayılan muazzam bilimin bir başka kanıtıydı ve müzelerimizin, hareketsiz objelerin sergilenmesinden çok daha fazlasını yaptığının da ispatı.Yeni tür şimdi, dünya çapında Epinephelus cinsindeki 91 türün arasına katılacak.Epinephelus fuscomarginatus hakkındaki bilimsel makale, zooloji dergisi Zootaxa'da henüz yayımlandı.