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Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 17 Aralık 2019 01:13:05

Omurgalı canlıların yaşam döngüsünü inceleyen Avustralyalı bilim insanları, modern insan genetiğinin en fazla 38 yıl yaşamaya imkan verdiği sonucuna ulaştı. İlk dönem modern insan ortalama hayatının araştırma sonuçlarıyla örtüştüğünü vurgulayan bilim ekibi, modern insanın yeni yaşam tarzı ve tıp alanındaki gelişmelerin ömrü uzattığını belirtiyor.

Avustralya Bilimsel Araştırma Kurumu (CSIRO) bünyesinde gen analizi ile omurgalı canlıların yaşam sürelerini inceleyen araştırma ekibi insan genetik saatinin 38 yılla sınırlı olduğunu buldu. Bilim insanları, homo sapiensi önceleyen Neandertal ve Denisova insanlarının ömrünün ise modernleri ile benzer şekilde 37,8 yıl olduğunu duyurdu.



Araştırma ekibinden Dr.Ben Mayne, omurgalıların hayat süresi tespitinin DNA'ları baz alarak yapıldığını belirtiyor. Dr.Mayne, "Eğer bir canlının tüm gen haritasına sahipsek ne kadar yaşayabileceğini de tahmin edebiliriz" diyor.

Araştırmaya göre Bowhead balinası 268 yılla en uzun yaşayan omurgalı konumunda. Nesli tükenen mamutlara en fazla 65 yıl ömür biçilirken Galapagos Adaları'nda yaşamış olan nesli tükenmiş bir dev kaplumbağa türünün ise maksimum hayat süresi 120 yıl olarak ortaya çıkıyor.



252 omurgalı hakkında yapılan araştırmada şempanzelerin ise insandan ortalama 1,7 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor.

Kaynak : https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2019/Genetic-clock-predicts-lifespan-in-animals

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