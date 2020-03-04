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Muhtemelen zaten hayatta!!!

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 04 Mart 2020 02:44:10

"Bin yıl yaşayacak ilk insan muhtemelen aramızda"… Bin yıl kadar yaşayabilecek ilk insanın bugün var olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt veren Britanyalı bilim insanı, “Muhtemelen zaten hayatta” dedi. Yaşlanmayı durdurmak için çalışan Britanyalı bilim insanı Dr. Aubrey De Gray'e göre bin yaşını görecek ilk insan şu an hayatta olabilir. Yaşlanma karşıtı araştırmalar yapan SENS Araştırma Vakfı'nda baş araştırmacı De Gray, son 20 yılda yaşlanmaya karşı büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.



Yaşlanmayı durdurmayı amaçlayan araştırmaların mali açıdan desteklenmesi için çağrı yapan De Gray, bunun insan toplumunda devrim yaratacağını söyledi. Express.co.uk’e konuşan bilim insanı, vücudun yaşam boyunca aldığı moleküler ve hücresel hasarı kapsamlı bir şekilde onarma fikrinin son 15 yılda  epey yaygınlaştığını söyledi ve ekledi:

“Onarılması gereken birçok farklı hasar türü var, bu da geliştirilmesi gereken birçok farklı tedavi olduğu anlamına geliyor. Ama bunlardan bazıları zaten klinik aşamada. Birçoğu da bir ya da iki yıl içinde klinik denemeler için hazır hale gelecek.”

Kaliforniya merkezli SENS Araştırma Vakfı, yaşlanmayı durdurmaya yönelik araştırmalar yürütmek üzere 2009’da kuruldu.

De Gray’in aktardığına göre vakıf, ticari yatırım çekmesi muhtemel olmayan erken aşamadaki araştırmalara odaklanıyor.

Bin yıl kadar yaşayabilecek ilk insanın bugün var olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt veren bilim insanı, “Muhtemelen zaten hayatta. Bu konuda olasılıkları göz önüne almak çok önemli” diye konuştu.

“Bunun erken aşamadaki bir araştırma konusu olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden herhangi bir zaman aralığı tahmini son derece spekülatif” diyen De Gray, sözlerini şöyle sürdürdü:   “Bin yıllık zaman aralığı son derece muhafazakar bir tahmin olur.”

Uzun ömürlü yaşama 20 yıl içinde kavuşacağımıza inandığını söyleyen De Gray, politikacıları da eleştirdi.



Politikacıların uzun yaşamla ilişkili konularda “kafalarını kuma gömdüğünü” ifade eden bilim insanı, teknoloji geliştikçe politikacıların ve toplumun uzun yaşam hedefini daha ciddiye alacağını öne sürdü.

Bilim insanı ayrıca, insanlığın uzun yaşamın mümkün olduğu geleceğe geçişinden bahsetti ve şunları söyledi: “Bu geçişin çalkantılı olmasını engellemek için ekonominin büyük ölçüde yeniden yapılandırılması gerekiyor ve politikacılar bunu fark etmeye başladı.”

Aynı konu hakkında daha önce de açıklamalar yapan De Grey, 150. doğum gününü kutlayacak ilk insanın da aramızda olduğunu söylemişti.

İnsanı “kötü sağlık durumuyla” hayatta tutmayı amaçlamadıklarını söyleyen De Grey, sözlerine şöyle devam etmişti: ”Bu, insanın yaşlanmanın sonucu olarak hastalanmasını önlemekle ilgili.”

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