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Avustralya’da eyalet ve bölgeler koronavirüs sınırlamalarını yumuşatıyor
Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 13 Mayıs 2020 05:56:11
Avustralya Hükümeti, koronavirüs sınırlamalarına son vermek amacıyla üç aşamalı bir planı uygulamaya başladı. Bu yazıda, eyalet ve bölge hükümetlerinin aşamaları bu güne kadar nasıl uygulamaya koyduğunu bulacaksınız.. Okulların başlama tarihlerinin eyalet ve bölgeye göre değişeceğini unutmayın. Okulun açılış tarihi için direk okul ile iletişim kurmanızı öneririz.
Eyalet ve bölgeler COVUD-19 sınırlamalarını nasıl kaldırıyor?
Victoria
Toplantı sınırıNew South Wales
Eve beş misafir gelebilir
Dışarda 10 kişi bir araya gelebilir
İşyeri ve eğlence
Victoria Hükümeti, ağırlama sektörünün şimdilik açılmamasını öngördü ve evden ayrılmak için beş neden sıraladı:
Gerekli yiyecek alış-verişi
Bakım ve birinin bakımı
Egzersiz ve açık havada dinlenme
İş ve eğitim
Arkadaş ve aile ziyareti
Seyahat sınırlamaları
Victoria’da seyahat sınırlaması bulunmuyor, ancak kamp ve diğer aktiviteler gibi yatılı olarak bir yere gitmeye izin verilmiyor.
Okullar
Okullar, 26 Mayıs'ta anaokulu, 1, 2, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için başlayacak. Diğer özel eğitim kurumları da aynı tarihte başlıyor.
9 Haziran Salı günü ise geri kalan öğrenciler (3 ile 10. sınıf arası) okula başlayacak.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.dhhs.vic.gov.au/gradual-easing-restrictions-covid-19
Toplantı sınırıQueensland
Şu anda:
Evinize iki ziyaretçi gelebilir
Dışarda iki kişi bir araya gelebilir
15 Mayıs’tan itibaren:
Eve beş ziyaretçi gelebilir
Dışarda 10 kişi bir araya gelebilir
Düğüne 10 kişi katılabilir
Cenaze törenine kapalı alanda 20, açık alanda 30 kişi katılabilir
Dini toplantılara 10 kişi katılabilir
İşyeri ve eğlence
Kafe ve restoranlarda dört metrekareye bir kişi düşmesi koşuluyla aynı anda 10 kişi oturabilir
Açık hava havuzları bazı sınırlamalarla açık
Okullar
NSW Eğitim Bakanlığı okulların kontrollü açılması sürecini başlattı:
Çocuklarınızı haftanın bir günü okula gönderin. (Günü, okul belirleyebilir).
Mümkünse, haftanın geri kalan günleri çocukları evde tutmanız isteniyor.
Çocuklarını her gün okula göndermek zorunda olan aileler göndermeye devam edebilir.
Sınıflar bölünecek, tenefüsler sıraya konacaktır.
Okullar geziye gitmeyecek, okullararası yarışmalar düzenlenmeyecektir.
NSW okullarına ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families/managed-return-to-school-guide-for-families#tabs0
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules
Toplantı sınırıGüney Avustralya
Şu anda:
Evinize beş ziyaretçi gelebilir
Dışarda beş kişi bir araya gelebilir
15 Mayıs’dan itibaren:
Şu anda evinize beş konuk gelebilir
Kapalı ve açık alanda 10 kişi bir araya gelebilir
Düğün ve nikah törenine 10 kişi katılabilir
Cenaze törenine kapalı alanda 20, açık alanda 30 kişi katılabilir
İşyeri ve eğlence
Restorant, kütüphane, havuz ve güzellik salonları aynı anda içerde 15 kişiden fazla olmaması koşuluyla 15 Mayıs’ta açılacak
Jimnastik salonları, tiyatrolar, stadyumlar, eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve pasajlar Haziran ayı içinde sınırlı şekilde açılacak
Açık hava bölümü olan restorantlar aynı anda 20 müşteriden fazla müşteri olmaması koşuluyla açılacak
Seyahat sınırlamaları
Gezinti amacıyla seyahat, evden en fazla 150 km’ye kadar uzağa yapılabilir
Kırsal bölgelerde yaşayanlar evden 500 km uzaklaşabilir
Durumu hassas çok sayıda Aborijin topluluğu en azından 18 Haziran’a kadar kapalı kalacaktır
Okullar
Çocuk yuvaları, hazırlık ve birinici sınıf ile 11 ve 12. Sınıf öğrencileri 11 Mayıs 2020’den itibaren devlet okulllarına ve toplum yuvalarına dönecektir
2 - 10’uncu sınıf arası öğrenciler evden eğitime devam edecek, 25 Mayıs 2020’de okula döneceklerdir.
Queensland okullarına ilişkin ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın: https://qed.qld.gov.au/about-us/news-and-media/novel-coronavirus
Daha fazla bilgi için burayı tıklayın: https://www.qld.gov.au/covid-19/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions
Toplantı sınırıBatı Avustralya
Kapalı ve açık alanda 10 kişi toplanabilir
Nikah – düğün ve dini toplantılara 10 kişi katılabilir
Kapalı alanda düzenlenen cenaze törenlerine 20, açık havada düzenlenenlere 30 kişi katılabilir
İşyeri ve eğlence
Dışarda masası olan restorant ve kafelerde yemek servisi yapılabilir
Kütüphane ve havuzlar bazı şartlara uymak koşuluyla açık
Oyun alanları mağazalar, kamp alanları ve karavan parkları açık
Seyahat sınırlamaları
Güney Avustralya içinde seyahat serbesttir
Okullar
Güney Avustralya’da okullar, eyalet devlet okulları rehberliğinin COVID-19 salgını önlemleri çerçevesinde ikinci dönem başından bu yana açık ve öğrencilerin okula gitmesi teşvik ediliyor: https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/term-2-operating-guidelines.pdf
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/195879/FINAL-DPC_RoadMap_FINAL.pdf
Toplantı sınırıTazmanya
Şu anda:
Kapalı ve açık alanda toplanma sınırı 10 kişi ile sınırlı
18 Mayıs’tan itibaren:
Tüm kapalı ve açık alanlarda 20 kişi, her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir araya gelebilir
Düğün ve kapalı alanda düzenlenen cenazelere 20, dışarda düzenlenenlere 30 kişi katılabilir
İşyeri ve eğlence
Kafe ve restoranlarda 20 müşteri oturarak yemek yiyebilir
20 kişiyi aşmayacak şekilde yakın temas olmayan spor yapılabilir, sağlık - egzersiz sınıflarına ve kamuya açık havuzlara gidilebilir
Seyahat sınırlamaları
Batı Avustralya’daki 4 bölge içinde sehayat serbesttir. Bölgelerarası seyahat izne tabidir
Okullar
Batı Avustralya’da okullar, çocuğunu okula göndermek isteyen aileler için ikinci dönem başında açıldı.
Eğitimini evden sürdürmek isteyenlere uzaktan eğitim paketleri ve kaynakları sağlandı.
Batı Avustralya TAFE kolejleri eğitimde değişiklikler yaparak ikinci döneme 28 Nisan 2020’de başladı.
Batı Avustralya okukllarına ilişkin bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-education-and-family-advice
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.wa.gov.au/covid19roadmap
Toplantı sınırlamalarıKuzey Bölgesi (NT)
Şu anda:
Eve iki kişi misafir olarak gelebilir
Dışarda iki kişi bir araya gelebilir
18 Mayıs’tan itibaren:
Evde beş kişi toplanabilir
Kapalı ve açık alanda düzenlenecek her türlü toplantıda, 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde 10 kişi bir araya gelebilir
Açık havada düzenlenecek cenaze törenlerine 30 kişi katılabilir
İşyeri ve eğlence
Kafe ve restoranlarda 10 müşteri yemek yiyebilir
Kütüphane, oyun alanları, havuz ve yoğun egzerdiz kamplarına 10 kişi gidebilir
Seyahat sınırlamaları
Sınırdan girenler 14 gün karantinada kalır, adalılar eğer uygunsa karantinayı evde geçirebilir.
Okullar
Hükümet okula dönüş için aşamalı bir tarih belirledi: İlkokul öğrencileri ve 11 ve 12. Sınıf öğrencileri okula 25 Mayıs’ta dönecek, gerisi Haziran’da okula başlayacak.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.premier.tas.gov.au/releases/tasmanias_roadmap_to_recovery
Toplanma sınırlamalarıAvustralya Başkent Bölgesi (ACT)
NT’de toplanmaya sınır konmadı, ancak bölgede yaşayanlardan 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyması istendi
Düğün ve cenazelere uygulanan bir sınırlama da bulunmuyor
İşyerleri ve eğlence
Egzersiz, açık hava toplantısı, yüzme, balıkçılık ve tekne turu serbest
Kay kay alanları, havuzlar, oyun alanları açık hava jimnastik merkezleri faaliyetlerine devam ediyor
15 Mayıs’tan itibaren restorant, kafe, bar, spor antremanı, kapalı alan pazarları, jimnastik merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzeler açılacak
Seyahat sınırlamaları
Sınır devriyesi bölge içindeki durumu hassas en az 76 yerli toplumuna giriş çıkışı kontrol altında tutuyor. Bu uygulama en azından 18 Haziran’a kadar sürecek
Okullar
Kuzey Bölgesinde öğrencilerin 20 Nisan’dan itibaren okula gitmesi bekleniyordu
Aileler çocuğunu okula göndermek istemezse, çocuğun eğitimini evden sürdürmesi gerekiyor.
NT okullarına ilişkin bilgiler burada bulunabilir: https://education.nt.gov.au/publications/information-for-term-2-2020?SQ_VARIATION_814972=0
NT Yol haritası: https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal
Sık sorulan sorular: https://coronavirus.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/819106/roadmap-faqs.pdf
Toplanma sınırı
Kapalı ve açık havada 10 kişi toplanabilir
Düğün ve dini törenlere, töreni yönetenler dışında 10 kişi katılabilir
Kapalı alandaki cenaze törenlerine 20, açık havadakilere 30 kişi katılabilir
İşyeri ve eğlence
Açık hava egzersiz dersleri, satılık ev incelemesi ve açık artırmalar, yönetenler hariç 10 kişi ile sınırlı
Okullar
Kamu okulları 18 Mayıs’tan itibaren (ikinci dönemin üçüncü haftası) dört hafta süreyle 2 Haziran’a (ikinci dönemin altıncı haftası) kadar aşamalı olarak açılacak.
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.covid19.act.gov.au/updates
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