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Avustralya’da eyalet ve bölgeler koronavirüs sınırlamalarını yumuşatıyor

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 13 Mayıs 2020 05:56:11

Avustralya Hükümeti, koronavirüs sınırlamalarına son vermek amacıyla üç aşamalı bir planı uygulamaya başladı. Bu yazıda, eyalet ve bölge hükümetlerinin aşamaları bu güne kadar nasıl uygulamaya koyduğunu bulacaksınız.. Okulların başlama tarihlerinin eyalet ve bölgeye göre değişeceğini unutmayın. Okulun açılış tarihi için direk okul ile iletişim kurmanızı öneririz.

Eyalet ve bölgeler COVUD-19 sınırlamalarını nasıl kaldırıyor?



Victoria
Toplantı sınırı

    Eve beş misafir gelebilir
    Dışarda 10 kişi bir araya gelebilir

İşyeri ve eğlence

Victoria Hükümeti, ağırlama sektörünün şimdilik açılmamasını öngördü ve evden ayrılmak için beş neden sıraladı:

    Gerekli yiyecek alış-verişi
    Bakım ve birinin bakımı
    Egzersiz ve açık havada dinlenme
    İş ve eğitim
    Arkadaş ve aile ziyareti

Seyahat sınırlamaları

    Victoria’da seyahat sınırlaması bulunmuyor, ancak kamp ve diğer aktiviteler gibi yatılı olarak bir yere gitmeye izin verilmiyor.


Okullar

    Okullar, 26 Mayıs'ta anaokulu, 1, 2, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için başlayacak. Diğer özel eğitim kurumları da aynı tarihte başlıyor.
    9 Haziran Salı günü ise geri kalan öğrenciler (3 ile 10. sınıf arası) okula başlayacak.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.dhhs.vic.gov.au/gradual-easing-restrictions-covid-19

New South Wales
Toplantı sınırı

Şu anda:

    Evinize iki ziyaretçi gelebilir
    Dışarda iki kişi bir araya gelebilir

15 Mayıs’tan itibaren:

    Eve beş ziyaretçi gelebilir
    Dışarda 10 kişi bir araya gelebilir
    Düğüne 10 kişi katılabilir
    Cenaze törenine kapalı alanda 20, açık alanda 30 kişi katılabilir
    Dini toplantılara 10 kişi katılabilir

İşyeri ve eğlence

    Kafe ve restoranlarda dört metrekareye bir kişi düşmesi koşuluyla aynı anda 10 kişi oturabilir
    Açık hava havuzları bazı sınırlamalarla açık

Okullar

NSW Eğitim Bakanlığı okulların kontrollü açılması sürecini başlattı:

    Çocuklarınızı haftanın bir günü okula gönderin. (Günü, okul belirleyebilir).
    Mümkünse, haftanın geri kalan günleri çocukları evde tutmanız isteniyor.
    Çocuklarını her gün okula göndermek zorunda olan aileler göndermeye devam edebilir.
    Sınıflar bölünecek, tenefüsler sıraya konacaktır.
    Okullar geziye gitmeyecek, okullararası yarışmalar düzenlenmeyecektir.

NSW okullarına ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families/managed-return-to-school-guide-for-families#tabs0
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules

Queensland
Toplantı sınırı

Şu anda:

    Evinize beş ziyaretçi gelebilir
    Dışarda beş kişi bir araya gelebilir

15 Mayıs’dan itibaren:

    Şu anda evinize beş konuk gelebilir
    Kapalı ve açık alanda 10 kişi bir araya gelebilir
    Düğün ve nikah törenine 10 kişi katılabilir
    Cenaze törenine kapalı alanda 20, açık alanda 30 kişi katılabilir

İşyeri ve eğlence

    Restorant, kütüphane, havuz ve güzellik salonları aynı anda içerde 15 kişiden fazla olmaması koşuluyla 15 Mayıs’ta açılacak
    Jimnastik salonları, tiyatrolar, stadyumlar, eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve pasajlar Haziran ayı içinde sınırlı şekilde açılacak
    Açık hava bölümü olan restorantlar aynı anda 20 müşteriden fazla müşteri olmaması koşuluyla açılacak

Seyahat sınırlamaları

    Gezinti amacıyla seyahat, evden en fazla 150 km’ye kadar uzağa yapılabilir
    Kırsal bölgelerde yaşayanlar evden 500 km uzaklaşabilir
    Durumu hassas çok sayıda Aborijin topluluğu en azından 18 Haziran’a kadar kapalı kalacaktır

Okullar

    Çocuk yuvaları, hazırlık ve birinici sınıf ile 11 ve 12. Sınıf öğrencileri 11 Mayıs 2020’den itibaren devlet okulllarına ve toplum yuvalarına dönecektir
    2 - 10’uncu sınıf arası öğrenciler evden eğitime devam edecek, 25 Mayıs 2020’de okula döneceklerdir.

Queensland okullarına ilişkin ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın: https://qed.qld.gov.au/about-us/news-and-media/novel-coronavirus
Daha fazla bilgi için burayı tıklayın: https://www.qld.gov.au/covid-19/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions

Güney Avustralya
Toplantı sınırı

    Kapalı ve açık alanda 10 kişi toplanabilir
    Nikah – düğün ve dini toplantılara 10 kişi katılabilir
    Kapalı alanda düzenlenen cenaze törenlerine 20, açık havada düzenlenenlere 30 kişi katılabilir

İşyeri ve eğlence

    Dışarda masası olan restorant ve kafelerde yemek servisi yapılabilir
    Kütüphane ve havuzlar bazı şartlara uymak koşuluyla açık
    Oyun alanları mağazalar, kamp alanları ve karavan parkları açık

Seyahat sınırlamaları

    Güney Avustralya içinde seyahat serbesttir

Okullar

Güney Avustralya’da okullar, eyalet devlet okulları rehberliğinin COVID-19 salgını önlemleri çerçevesinde ikinci dönem başından bu yana açık ve öğrencilerin okula gitmesi teşvik ediliyor: https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/term-2-operating-guidelines.pdf

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/195879/FINAL-DPC_RoadMap_FINAL.pdf

Batı Avustralya
Toplantı sınırı

Şu anda:

    Kapalı ve açık alanda toplanma sınırı 10 kişi ile sınırlı

18 Mayıs’tan itibaren:

    Tüm kapalı ve açık alanlarda 20 kişi, her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir araya gelebilir
    Düğün ve kapalı alanda düzenlenen cenazelere 20, dışarda düzenlenenlere 30 kişi katılabilir

İşyeri ve eğlence

    Kafe ve restoranlarda 20 müşteri oturarak yemek yiyebilir
    20 kişiyi aşmayacak şekilde yakın temas olmayan spor yapılabilir, sağlık - egzersiz sınıflarına ve kamuya açık havuzlara gidilebilir

Seyahat sınırlamaları

    Batı Avustralya’daki 4 bölge içinde sehayat serbesttir. Bölgelerarası seyahat izne tabidir  

Okullar

    Batı Avustralya’da okullar, çocuğunu okula göndermek isteyen aileler için  ikinci dönem başında açıldı.
    Eğitimini evden sürdürmek isteyenlere uzaktan eğitim paketleri ve kaynakları sağlandı.
    Batı Avustralya TAFE kolejleri eğitimde değişiklikler yaparak ikinci döneme 28 Nisan 2020’de başladı.

Batı Avustralya okukllarına ilişkin bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-education-and-family-advice
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.wa.gov.au/covid19roadmap

Tazmanya
Toplantı sınırlamaları

Şu anda:

    Eve iki kişi misafir olarak gelebilir
    Dışarda iki kişi bir araya gelebilir

18 Mayıs’tan itibaren:

    Evde beş kişi toplanabilir
    Kapalı ve açık alanda düzenlenecek her türlü toplantıda, 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde 10 kişi bir araya gelebilir
    Açık havada düzenlenecek cenaze törenlerine 30 kişi katılabilir

İşyeri ve eğlence

    Kafe ve restoranlarda 10 müşteri yemek yiyebilir
    Kütüphane, oyun alanları, havuz ve yoğun egzerdiz kamplarına 10 kişi gidebilir

Seyahat sınırlamaları

    Sınırdan girenler 14 gün karantinada kalır, adalılar eğer uygunsa karantinayı evde geçirebilir.
    Okullar
    Hükümet okula dönüş için aşamalı bir tarih belirledi: İlkokul öğrencileri ve 11 ve 12. Sınıf öğrencileri okula 25 Mayıs’ta dönecek, gerisi Haziran’da okula başlayacak.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.premier.tas.gov.au/releases/tasmanias_roadmap_to_recovery
Kuzey Bölgesi (NT)
Toplanma sınırlamaları

    NT’de toplanmaya sınır konmadı, ancak bölgede yaşayanlardan 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyması istendi
    Düğün ve cenazelere uygulanan bir sınırlama da bulunmuyor

İşyerleri ve eğlence

    Egzersiz, açık hava toplantısı, yüzme, balıkçılık ve tekne turu serbest
    Kay kay alanları, havuzlar, oyun alanları açık hava jimnastik merkezleri faaliyetlerine devam ediyor
    15 Mayıs’tan itibaren restorant, kafe, bar, spor antremanı, kapalı alan pazarları, jimnastik merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzeler açılacak

Seyahat sınırlamaları

    Sınır devriyesi bölge içindeki durumu hassas en az 76 yerli toplumuna giriş çıkışı kontrol altında tutuyor. Bu uygulama en azından 18 Haziran’a kadar sürecek

Okullar

    Kuzey Bölgesinde öğrencilerin 20 Nisan’dan itibaren okula gitmesi bekleniyordu
    Aileler çocuğunu okula göndermek istemezse, çocuğun eğitimini evden sürdürmesi gerekiyor.

NT okullarına ilişkin bilgiler burada bulunabilir: https://education.nt.gov.au/publications/information-for-term-2-2020?SQ_VARIATION_814972=0
NT Yol haritası: https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal
Sık sorulan sorular: https://coronavirus.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/819106/roadmap-faqs.pdf

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT)
Toplanma sınırı

    Kapalı ve açık havada 10 kişi toplanabilir
    Düğün ve dini törenlere, töreni yönetenler dışında 10 kişi katılabilir
    Kapalı alandaki cenaze törenlerine 20, açık havadakilere 30 kişi katılabilir

İşyeri ve eğlence

    Açık hava egzersiz dersleri, satılık ev incelemesi ve açık artırmalar, yönetenler hariç 10 kişi ile sınırlı

Okullar

Kamu okulları 18 Mayıs’tan itibaren (ikinci dönemin üçüncü haftası) dört hafta süreyle 2 Haziran’a (ikinci dönemin altıncı haftası) kadar aşamalı olarak açılacak.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.covid19.act.gov.au/updates



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