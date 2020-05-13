Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 13 Mayıs 2020 05:56:11

Eyalet ve bölgeler COVUD-19 sınırlamalarını nasıl kaldırıyor?









Victoria

Toplantı sınırı



Eve beş misafir gelebilir

Dışarda 10 kişi bir araya gelebilir



İşyeri ve eğlence



Victoria Hükümeti, ağırlama sektörünün şimdilik açılmamasını öngördü ve evden ayrılmak için beş neden sıraladı:



Gerekli yiyecek alış-verişi

Bakım ve birinin bakımı

Egzersiz ve açık havada dinlenme

İş ve eğitim

Arkadaş ve aile ziyareti



Seyahat sınırlamaları



Victoria’da seyahat sınırlaması bulunmuyor, ancak kamp ve diğer aktiviteler gibi yatılı olarak bir yere gitmeye izin verilmiyor.





Okullar



Okullar, 26 Mayıs'ta anaokulu, 1, 2, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için başlayacak. Diğer özel eğitim kurumları da aynı tarihte başlıyor.

9 Haziran Salı günü ise geri kalan öğrenciler (3 ile 10. sınıf arası) okula başlayacak.



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.dhhs.vic.gov.au/gradual-easing-restrictions-covid-19





New South Wales

Toplantı sınırı



Şu anda:



Evinize iki ziyaretçi gelebilir

Dışarda iki kişi bir araya gelebilir



15 Mayıs’tan itibaren:



Eve beş ziyaretçi gelebilir

Dışarda 10 kişi bir araya gelebilir

Düğüne 10 kişi katılabilir

Cenaze törenine kapalı alanda 20, açık alanda 30 kişi katılabilir

Dini toplantılara 10 kişi katılabilir



İşyeri ve eğlence



Kafe ve restoranlarda dört metrekareye bir kişi düşmesi koşuluyla aynı anda 10 kişi oturabilir

Açık hava havuzları bazı sınırlamalarla açık



Okullar



NSW Eğitim Bakanlığı okulların kontrollü açılması sürecini başlattı:



Çocuklarınızı haftanın bir günü okula gönderin. (Günü, okul belirleyebilir).

Mümkünse, haftanın geri kalan günleri çocukları evde tutmanız isteniyor.

Çocuklarını her gün okula göndermek zorunda olan aileler göndermeye devam edebilir.

Sınıflar bölünecek, tenefüsler sıraya konacaktır.

Okullar geziye gitmeyecek, okullararası yarışmalar düzenlenmeyecektir.



NSW okullarına ilişkin daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families/managed-return-to-school-guide-for-families#tabs0

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules





Queensland

Toplantı sınırı



Şu anda:



Evinize beş ziyaretçi gelebilir

Dışarda beş kişi bir araya gelebilir



15 Mayıs’dan itibaren:



Şu anda evinize beş konuk gelebilir

Kapalı ve açık alanda 10 kişi bir araya gelebilir

Düğün ve nikah törenine 10 kişi katılabilir

Cenaze törenine kapalı alanda 20, açık alanda 30 kişi katılabilir



İşyeri ve eğlence



Restorant, kütüphane, havuz ve güzellik salonları aynı anda içerde 15 kişiden fazla olmaması koşuluyla 15 Mayıs’ta açılacak

Jimnastik salonları, tiyatrolar, stadyumlar, eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve pasajlar Haziran ayı içinde sınırlı şekilde açılacak

Açık hava bölümü olan restorantlar aynı anda 20 müşteriden fazla müşteri olmaması koşuluyla açılacak



Seyahat sınırlamaları



Gezinti amacıyla seyahat, evden en fazla 150 km’ye kadar uzağa yapılabilir

Kırsal bölgelerde yaşayanlar evden 500 km uzaklaşabilir

Durumu hassas çok sayıda Aborijin topluluğu en azından 18 Haziran’a kadar kapalı kalacaktır



Okullar



Çocuk yuvaları, hazırlık ve birinici sınıf ile 11 ve 12. Sınıf öğrencileri 11 Mayıs 2020’den itibaren devlet okulllarına ve toplum yuvalarına dönecektir

2 - 10’uncu sınıf arası öğrenciler evden eğitime devam edecek, 25 Mayıs 2020’de okula döneceklerdir.



Queensland okullarına ilişkin ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın: https://qed.qld.gov.au/about-us/news-and-media/novel-coronavirus

Daha fazla bilgi için burayı tıklayın: https://www.qld.gov.au/covid-19/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions





Güney Avustralya

Toplantı sınırı



Kapalı ve açık alanda 10 kişi toplanabilir

Nikah – düğün ve dini toplantılara 10 kişi katılabilir

Kapalı alanda düzenlenen cenaze törenlerine 20, açık havada düzenlenenlere 30 kişi katılabilir



İşyeri ve eğlence



Dışarda masası olan restorant ve kafelerde yemek servisi yapılabilir

Kütüphane ve havuzlar bazı şartlara uymak koşuluyla açık

Oyun alanları mağazalar, kamp alanları ve karavan parkları açık



Seyahat sınırlamaları



Güney Avustralya içinde seyahat serbesttir



Okullar



Güney Avustralya’da okullar, eyalet devlet okulları rehberliğinin COVID-19 salgını önlemleri çerçevesinde ikinci dönem başından bu yana açık ve öğrencilerin okula gitmesi teşvik ediliyor: https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/term-2-operating-guidelines.pdf



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/195879/FINAL-DPC_RoadMap_FINAL.pdf





Batı Avustralya

Toplantı sınırı



Şu anda:



Kapalı ve açık alanda toplanma sınırı 10 kişi ile sınırlı



18 Mayıs’tan itibaren:



Tüm kapalı ve açık alanlarda 20 kişi, her dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir araya gelebilir

Düğün ve kapalı alanda düzenlenen cenazelere 20, dışarda düzenlenenlere 30 kişi katılabilir



İşyeri ve eğlence



Kafe ve restoranlarda 20 müşteri oturarak yemek yiyebilir

20 kişiyi aşmayacak şekilde yakın temas olmayan spor yapılabilir, sağlık - egzersiz sınıflarına ve kamuya açık havuzlara gidilebilir



Seyahat sınırlamaları



Batı Avustralya’daki 4 bölge içinde sehayat serbesttir. Bölgelerarası seyahat izne tabidir



Okullar



Batı Avustralya’da okullar, çocuğunu okula göndermek isteyen aileler için ikinci dönem başında açıldı.

Eğitimini evden sürdürmek isteyenlere uzaktan eğitim paketleri ve kaynakları sağlandı.

Batı Avustralya TAFE kolejleri eğitimde değişiklikler yaparak ikinci döneme 28 Nisan 2020’de başladı.



Batı Avustralya okukllarına ilişkin bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-education-and-family-advice

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.wa.gov.au/covid19roadmap





Tazmanya

Toplantı sınırlamaları



Şu anda:



Eve iki kişi misafir olarak gelebilir

Dışarda iki kişi bir araya gelebilir



18 Mayıs’tan itibaren:



Evde beş kişi toplanabilir

Kapalı ve açık alanda düzenlenecek her türlü toplantıda, 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde 10 kişi bir araya gelebilir

Açık havada düzenlenecek cenaze törenlerine 30 kişi katılabilir



İşyeri ve eğlence



Kafe ve restoranlarda 10 müşteri yemek yiyebilir

Kütüphane, oyun alanları, havuz ve yoğun egzerdiz kamplarına 10 kişi gidebilir



Seyahat sınırlamaları



Sınırdan girenler 14 gün karantinada kalır, adalılar eğer uygunsa karantinayı evde geçirebilir.

Okullar

Hükümet okula dönüş için aşamalı bir tarih belirledi: İlkokul öğrencileri ve 11 ve 12. Sınıf öğrencileri okula 25 Mayıs’ta dönecek, gerisi Haziran’da okula başlayacak.



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.premier.tas.gov.au/releases/tasmanias_roadmap_to_recovery



Kuzey Bölgesi (NT)

Toplanma sınırlamaları



NT’de toplanmaya sınır konmadı, ancak bölgede yaşayanlardan 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyması istendi

Düğün ve cenazelere uygulanan bir sınırlama da bulunmuyor



İşyerleri ve eğlence



Egzersiz, açık hava toplantısı, yüzme, balıkçılık ve tekne turu serbest

Kay kay alanları, havuzlar, oyun alanları açık hava jimnastik merkezleri faaliyetlerine devam ediyor

15 Mayıs’tan itibaren restorant, kafe, bar, spor antremanı, kapalı alan pazarları, jimnastik merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzeler açılacak



Seyahat sınırlamaları



Sınır devriyesi bölge içindeki durumu hassas en az 76 yerli toplumuna giriş çıkışı kontrol altında tutuyor. Bu uygulama en azından 18 Haziran’a kadar sürecek



Okullar



Kuzey Bölgesinde öğrencilerin 20 Nisan’dan itibaren okula gitmesi bekleniyordu

Aileler çocuğunu okula göndermek istemezse, çocuğun eğitimini evden sürdürmesi gerekiyor.



NT okullarına ilişkin bilgiler burada bulunabilir: https://education.nt.gov.au/publications/information-for-term-2-2020?SQ_VARIATION_814972=0

NT Yol haritası: https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-restart/roadmap-new-normal

Sık sorulan sorular: https://coronavirus.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/819106/roadmap-faqs.pdf





Avustralya Başkent Bölgesi (ACT)

Toplanma sınırı



Kapalı ve açık havada 10 kişi toplanabilir

Düğün ve dini törenlere, töreni yönetenler dışında 10 kişi katılabilir

Kapalı alandaki cenaze törenlerine 20, açık havadakilere 30 kişi katılabilir



İşyeri ve eğlence



Açık hava egzersiz dersleri, satılık ev incelemesi ve açık artırmalar, yönetenler hariç 10 kişi ile sınırlı



Okullar



Kamu okulları 18 Mayıs’tan itibaren (ikinci dönemin üçüncü haftası) dört hafta süreyle 2 Haziran’a (ikinci dönemin altıncı haftası) kadar aşamalı olarak açılacak.



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: https://www.covid19.act.gov.au/updates







Avustralya Hükümeti, koronavirüs sınırlamalarına son vermek amacıyla üç aşamalı bir planı uygulamaya başladı. Bu yazıda, eyalet ve bölge hükümetlerinin aşamaları bu güne kadar nasıl uygulamaya koyduğunu bulacaksınız.. Okulların başlama tarihlerinin eyalet ve bölgeye göre değişeceğini unutmayın. Okulun açılış tarihi için direk okul ile iletişim kurmanızı öneririz.