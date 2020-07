Kategori: Bilim | 0 Yorum | 01 Temmuz 2020 12:37:33

ABD'li bir şirket bunun üstesinden gelmek için kişilerin yüz ifadelerini belli edecek şekilde şeffaf ayrıca kendini sterilize edebilen maske üretti.









Henüz seri üretime geçilmeyen maskeyi yakın zamanda sokaklarda görmemiz oldukça mümkün gözüküyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maske kullanımının zorunlu olduğu bu zamanlarda, insanların yüz ifadeleri maskelerin ardında kayboluyor. Ayrıca piyasadaki maskelerin uzun süreli kullanımı kişileri rahatsız edebilmekte, özellikle sıcak ve nefes nefese hissetmelerini sağlayabilmekte.LEAF adlı maske, şeffaf yapısı ve N99 standart hava filtreleme özelliğiyle tam koruma sağlıyor ve rahat bir kullanım sunuyor. Maske, ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin de (FDA) onayını aldı.Doğadan esinlenen tasarıma sahip ürünün isminin çıkış noktası da yapısal olarak benzediği yapraklardan geliyor.Dünyanın ilk FDA tescilli şeffaf maskesi, yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir şekilde optik dereceli malzemelerle havacılık teknolojisi kullanılarak üretildi.Detroit merkezli Redcliffe Medical tarafından geliştirilen LEAF maskesi, yüzün alt yarısını görünür tutmak için çene etrafına yerleştirilmiş N99 + HEPA \ HEPA-Karbon filtreleri ile şeffaflık sunan tıbbi silikon ile tasarlanmış.Şeffaf yüz maskelerinin olası bir dezavantajı, nefes alırken buğulanmasıdır. Fakat LEAF’ın maskesi, yüzü her zaman açık tutan kendi kendine buğu çözme özelliğine sahip.Maske, tasarımında şeffaflıkla büyük oranda ön plana çıksa da 4 farklı boyutu ve çeşitli renk seçenekleriyle de her yaştan kişiye kişiselleştirme imkanı sunuyor.Lalit Verma, Alex Lightman, Dheeraj Jain ve Rakesh K. Maurya ortaklığıyla ortaya çıkan ürün Indiegogo üzerinden 30 bin dolar hedefiyle fonlamaya açılmıştı.Ürün şu anda 1 milyon dolardan (yaklaşık 6 milyon 850 bin TL) fazla para toplamış durumdaMaskenin Leaf HEPA, Leaf UV, and Leaf PRO adı verilen üç çeşidi bulunuyor.Leaf HEPA, N99+ HEPA filtreleri veiçeriyor ve çok hafif. LEAF UV ise filtresindeki UV-C (ultraviyole ışık) sterilizasyonu sayesinde patojenleri DNA düzeyinde yok ediyor ve Aktif-Karbon filtresiyle kötü kokuları ve organik içerikleri engelliyor.LEAF PRO ise buna aktif ventilasyon ve hava kalitesi tespiti de ekliyor. Sahip olduğu akıllı telefon uygulamasıyla havalandırma düzeyi kontrol ediliyor ve etraftaki hava kalitesinin düzeyi kullanıcıya bildiriliyor.