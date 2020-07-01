A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Dünyanın ilk kendini temizleyen, şeffaf, akıllı maskesi, FDA onayı aldı

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 01 Temmuz 2020 12:37:33

Henüz seri üretime geçilmeyen maskeyi yakın zamanda sokaklarda görmemiz oldukça mümkün gözüküyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maske kullanımının zorunlu olduğu bu zamanlarda, insanların yüz ifadeleri maskelerin ardında kayboluyor. Ayrıca piyasadaki maskelerin uzun süreli kullanımı kişileri rahatsız edebilmekte, özellikle sıcak ve nefes nefese hissetmelerini sağlayabilmekte.

ABD'li bir şirket bunun üstesinden gelmek için kişilerin yüz ifadelerini belli edecek şekilde şeffaf ayrıca kendini sterilize edebilen maske üretti.



LEAF adlı maske, şeffaf yapısı ve N99 standart hava filtreleme özelliğiyle tam koruma sağlıyor ve rahat bir kullanım sunuyor. Maske, ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin de (FDA) onayını aldı.

Doğadan esinlenen tasarıma sahip ürünün isminin çıkış noktası da yapısal olarak benzediği yapraklardan geliyor.

Dünyanın ilk FDA tescilli şeffaf maskesi, yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir şekilde optik dereceli malzemelerle havacılık teknolojisi kullanılarak üretildi.

Detroit merkezli Redcliffe Medical tarafından geliştirilen LEAF maskesi, yüzün alt yarısını görünür tutmak için çene etrafına yerleştirilmiş N99 + HEPA \ HEPA-Karbon filtreleri ile şeffaflık sunan tıbbi silikon ile tasarlanmış.

Şeffaf yüz maskelerinin olası bir dezavantajı, nefes alırken buğulanmasıdır. Fakat LEAF’ın maskesi, yüzü her zaman açık tutan kendi kendine buğu çözme özelliğine sahip.

Maske, tasarımında şeffaflıkla büyük oranda ön plana çıksa da 4 farklı boyutu ve çeşitli renk seçenekleriyle de her yaştan kişiye kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Lalit Verma, Alex Lightman, Dheeraj Jain ve Rakesh K. Maurya ortaklığıyla ortaya çıkan ürün Indiegogo üzerinden 30 bin dolar hedefiyle fonlamaya açılmıştı.

Ürün şu anda 1 milyon dolardan (yaklaşık 6 milyon 850 bin TL) fazla para toplamış durumda

Maskenin Leaf HEPA, Leaf UV, and Leaf PRO adı verilen üç çeşidi bulunuyor.

Leaf HEPA, N99+ HEPA filtreleri veiçeriyor ve çok hafif. LEAF UV ise filtresindeki UV-C (ultraviyole ışık) sterilizasyonu sayesinde patojenleri DNA düzeyinde yok ediyor ve Aktif-Karbon filtresiyle kötü kokuları ve organik içerikleri engelliyor.

LEAF PRO ise buna aktif ventilasyon ve hava kalitesi tespiti de ekliyor. Sahip olduğu akıllı telefon uygulamasıyla havalandırma düzeyi kontrol ediliyor ve etraftaki hava kalitesinin düzeyi kullanıcıya bildiriliyor.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yeni virüs G4 EA H1N1: Nefes borusuna saldırıyor
History Life dergisinde Atatürklü "En Büyük Devrimciler" kapağı
İşçi Sınıfı
Bilim insanlarından dünyayı sarsacak iddia
Okurlarımıza ve Yazarlarımıza borcumuz…
Fransa, 28 Haziran 2020 : Belediye seçimleri: Yeşilim Yeşil Yemyeşil
Yeni Zelanda sömürgeciliği hatırlatan heykelleri yıkmaya başladı
Hep bahsettiğimiz sınıf savaşı şu anda oluyor
25 kentte sokağa çıkmak yasak
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den işverenlere: Haftada 4 gün mesaiye geçmeyi değerlendirin

Türkiye’de gerçek işsizlik %21.8
10 yıl sürecek buhrana hazır olun
Avustralya da JobKeeper’dan Koronavirüs Desteği'ne kadar, kimler nelerden yararlanabiliyor?
Koronavirüs salgınının 25 milyon işsiz yaratması bekleniyor
Global resesyon başladı...
Koronavirüs sonrası dünyada uçaklar nasıl görünecek?
Bir hikayem olmasın - 2019’a veda ederken
Avustralya’nın ilk sualtı oteli Büyük Set Resifi’nde açıldı
Lila, Lenu, Sisifos
Uzun yaşamanın sırrına erdim

Frida Kahlo Müzesi sanal ziyarete açıldı
Kaçırmamanız gereken bir gösteri : ‘Marx’ın Dönüşü’ ücretsiz erişime açıldı
Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir
Ay çöreği
Tarih Sizi Bekliyor! Toledo'nun Hayali!
Değerler Rabbi
“KAOTİKA”
İnsan, Kıyısı olmayan derya - Kuşkularımı gider
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek

Anadolu Talan Ediliyor
Yaşam alanları yok olan 100'den fazla türün "acil yardıma" ihtiyacı var!!!
Avrupa kentleri, sıcak hava dalgalarına uyum sağlamanın yollarını arıyor
Eylemsizliğin Maliyeti: 2050’de yılda 200 milyon kişi yardıma muhtaç olacak
Hayvanlar küresel ısınmaya ayak uyduramıyor!
İnternet hızı rekoru kırıldı
Uçan elektrikli otomobil yarışları yakında başlıyor.
5G teknolojisi, radyasyon ve güvenlik açığı
Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek
Google dünyayı değiştirecek keşfi duyurdu: “Kuantum üstünlüğüne ulaştık”

Dünyanın ilk kendini temizleyen, şeffaf, akıllı maskesi, FDA onayı aldı
İsrail bir dakikalık koronavirüs nefes testine başladı
Avustralyalı bilim insanları Covid 19'u 48 saatte yok ediyor
Avustralyalı bilim insanları Koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Muhtemelen zaten hayatta!!!
Z kuşağı kimlerden oluşuyor?
BM, dünyada çocuklara karşı işlenen binlerce ihlali belgeledi.
İmparatorlukların başkenti İstanbul’un yoksulluk tablosu içler acısı
Türkiye’de işsizlik rakamı 16 milyonu buldu
Demokrasiden Otokrasiye

İşçilerin Tarihi | Elli yıl önce elli yıl sonra 15-16 Haziran 1970
Görsel ve İşitselin Önemi | Sözlü Tarih Dersleri : Üç
Söz-ün gösterilmesi | Sözlü tarih dersleri : iki
Söz / Sözün Özü
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuk kısmını kutladık
Sarı Kart
BORNOZ
Kuşlar, arılar, kuşkucular ve kuyruklu yalanlar
HİLAFET
27 MAYIS

Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 