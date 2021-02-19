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Türkiye hiç bu kadar mutsuz olmadı

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 19 Şubat 2021 06:52:31

TÜİK’in “Yaşam Memnuniyeti” çalışmasına göre son 18 yılın en mutsuz yılı 2020 oldu. Son 5 yıldır mutsuzluk giderek artıyor. Sonuçlara göre halk, AKP’nin iktidara geldiği yıldan çok daha mutsuz ve umutsuz. Sorunların temelinde ise ekonomi var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin “Yaşam Memnuniyeti” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2003’ten bu yana yıllık olarak açıklanan veriler ilk kez bu kadar kötü durumda. Verilere göre 2003’te çok mutlu ve mutlu olduğunu söyleyenler yüzde 59,6 iken, bu oran 2020’de yüzde 48,2’ye geriledi.

Mutsuz ve çok mutsuz olanların oranı ise 2003’te yüzde 7,25 iken bu oran 2020’de yüzde 14,5’e yükseldi. Geri kalanların mutluluk durumu “orta” olarak ölçüldü.



2003’ten beri yayımlanan çalışmada mutlu veya çok mutluyum diyenler ilk kez yarıdan aza düşerek çoğunluğu kaybettiler. Verilere göre her 100 kişiden 8,8’i çok mutlu, 39,4’ü mutlu, 37,3’ü orta, 10’u mutsuz, 4,5’i de çok mutsuz olarak kayıtlara geçti. Mutlu ve çok mutlu olduğunu söyleyenlerin sayısı ilk kez bu kadar azaldı. Öte yandan mutlu ve çok mutlu olduğunu söyleyenler 2016’da zirveyi görmüştü. 2016 itibariyle her 100 kişiden 61,3’ü çok mutlu veya mutlu olarak tanımlanırken, bu sayı izleyen 4 yıl içinde sert şekilde düştü ve 2020’de 48,2’ye geriledi.

TÜİK’in verilerine göre yaş gençleştikçe mutsuzluk da artıyor. 2003’ten 2016’ya kadar yatay seyir izleyen genç mutsuzluğu 2016’dan sonra sert bir kırılım yaşıyor. 2016’da 18-24 yaş arasında her 100 gençten 52,1’i mutluyum derken, bu sayı 2020’de 37’ye, çok mutluyum diyenler 10,8’den 10’a geriledi. Mutsuzların sayısı ise artıyor. 2016’da her 100 gençten 7,2’si mutsuzum derken, 2020’de bu sayı 9,2’ye, çok mutsuzum diyenler ise 1,3’ten 5’e yükseldi.



TÜİK’in “Yaşam Memnuniyeti” araştırmasında ölçümlediği bir diğer gösterge de ülkenin umutluluk seviyesi. Buna göre 2016’dan beri umutluların oranında sert şekilde gerileme var. 2016’da her 100 kişiden 5,6 olan “çok umutsuzum” diyenler 2020’de 11,6’ya yükseldi. Çok umutsuzum diyenlerin oranında sadece 4 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış görüldü.

TÜİK’in araştırmasında kişilere durumlarını 5 yıl önceyle kıyaslaması da istendi. Buna göre 2016’da 5 yıl önceye göre durumun kötüleşti diyen yüzde 24,8’den yüzde 37,8’e yükselirken, durumu iyileşti diyenler yüzde 42,8’den yüzde 28,5’e düştü.

Yaşam memnuniyeti çalışması kişilerin ekonomik beklentilerini de ölçümledi. Yurttaşların önemli bir çoğunluğu 2020’nin en kötü yıl olmadığı, ekonominin gelecekte daha kötü olacağını düşünüyor. Gelecek bir yıl içinde Türkiye ekonomisi daha iyiye mi yoksa daha kötüye mi gidecek sorusuna 2016’da toplumun yüzde 23,1’i “daha kötü gidecek” derken, bu oran 2020’de yüzde 40,3’e yükseldi.

Bunun yanı sıra Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentiler konusunda üniversite mezunları daha karamsar. Toplumun yüzde 40,3’ü gelecek sene ekonomik olarak daha kötü gidecek derken, bu oran üniversite mezunaları arasında yüzde 53,2 olarak ölçüldü. Üniversite mezunlarının bu cevabı 2016 yılında yüzde 37,5’di.



Türkiye ekonomisi uçurumun kenarında. Halkın elinden ise marketlerde daha ucuz ürünleri aramaktan başka bir şey gelmiyor. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre 2020’de “Daha ucuz ürünlere yöneldiniz mi” sorusuna “evet, yöneldim” cevabını verenler yüzde 71,2’yle rekor kırdı. Bu oran 2016’da yüzde 54,5’ti.

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