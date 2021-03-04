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Özgürlüklerde en çok gerileyen ülkeler.. Birinci Mali İkinci Türkiye

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 04 Mart 2021 04:36:24

ABD merkezli Özgürlük Evi’nin raporunda Türkiye yine ‘özgür olmayan ülkeler’ arasında yer aldı. Uganda Kenya, Nijer bile Türkiye’yi geçti. Türkiye, Mali’den sonra 10 yılda en çok gerileme yaşayan ikinci ülke oldu. Merkezi ABD'de bulunan Freedom House (Özgürlük Evi) adlı düşünce kuruluşunun yıllık raporunu yayınladı.

2020 yılında salgının etkisiyle dünya genelinde demokrasideki düşüşün hızlandığı ve otoriter liderlerin daha da cesaretlendiği tespiti yapılan raporda Türkiye açısından da pek hoş bir tablo ortaya çıkmadı. 210 ülke ya da bölgenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye 151'inci olabildi.



‘Özgür olmayan ülkeler' kategorisinde yer alan Türkiye, bu sıralamada pek çok Afrika ülkesinin de gerisinde kaldı.

İlk üçte Finlandiya, Norveç ve İsveç yer aldı.
Onu Almanya (19),
İngiltere (27),
Fransa (40),
Yunanistan (50),
ABD (61),
Gana (66),
Surinam (71),
KKTC (73),
Senegal (84),
Nijer (123),
Kenya (125),
Uganda (146) gibi ülkeler izledi.


Türkiye özgürlüklerin son 10 yılda en hızlı gerilediği ülkeler arasında ise ikinci oldu. Türkiye'nin özgürlük puanı 10 yılda 63'ten 32'ye düştü. Yani neredeyse yarı yarıya geriledi. Özgürlüğün en çok gerilediği ülke ise 39 puan kaybeden Mali oldu.



Raporun Türkiye ile ilgili kısmında ana akım medyanın hükümetin duruşunu yansıttığı ve sık sık benzer manşetlerin atıldığı kaydedildi. Bazı bağımsız gazete ve internet sitelerinin ise büyük bir siyasi baskı altında oldukları ifade edildi.

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