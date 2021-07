Kategori: Bilim | 0 Yorum | 09 Temmuz 2021 02:33:46

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma, atalarımız Homo sapiens'in ait olduğu Homo genus ailesinden 300'den fazla insan fosiline ait verilere dayanıyor.









Bilim insanları, iklimin insanın beden ve beyin büyüklüğüne etkisi olduğunu ortaya koydu. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi ile Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, sıcaklık, yağış miktarı gibi iklim unsurlarının beden boyunun şekillenmesinde büyük bir rol oynadığını gösterdi. Araştırmacılar, soğuk iklimlerde beden boyunun daha büyük, sıcak iklimlerde ise daha küçük olduğu sonucuna vardı.İnsan evriminin en bilinen özelliklerinden biri, beden ve beyin boyutundaki artma eğilimi.Ancak dalgalanma gösterebilen beden ve beyin büyüklüğü üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğu halen tartışılıyor.Cambridge ve Tübingen üniversitelerinin araştırması ise, iklim değişikliğinin evrimsel etkilerine dikkat çekiyor.Araştırma ekibi, son 1 milyon yılda Dünya'da yaşanan bölgesel sıcaklıklar üzerinden, her bir insan fosilinin şu an yaşıyor olsalardı hangi iklim şartları altında olacaklarını hesapladı.Araştırmacılar, Bergmann'ın kuralı olarak da bilinen, vücut ağırlığının soğuk bölgelerde daha fazla, sıcak bölgelerde ise daha az olduğu tahminlerine dayanan ölçümlerden hareket etti.İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Tübingen Üniversitesi'nden Dr. Manuel Will, "Hava soğudukça, insanlar da büyüyor. Daha büyük bedeniniz varsa, daha fazla ısı üretiyor ama görece daha az ısı kaybediyorsunuz çünkü yüzeyiniz aynı oranda genişlemiyor" diyor.Beyin boyutuna etkisi ne?Araştırmacılar, çevresel faktörlerin sadece beden değil beyin büyüklüğüne etkisine de baktılar.İklimin beyin boyu üzerinde belli bir etkisi olduğu sonucuna varan araştırmacılar, beyin boyları arasında çok fazla farklılık olmasının ise yalnızca çevresel değişikliklerle açıklanamayacağına dikkat çektiler.Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan kutup ayılarının daha sıcak iklimlerde yaşayan kahverengi ayılara göre daha ağır olması, bu kurala en bilinen örnek.Aynı araştırma, iklim ile beyin büyüklüğü arasında da bir bağlantı ortaya koydu ancak çevresel faktörlerin bedensel büyüklüğe oranla beyin üzerinde daha az etkisi olduğu sonucuna vardı.Guardian'ın haberine göre, sonuçlar sıcaklığın beyin büyüklüğü üzerinde bir etkisi olmadığına işaret etti.Daha istikrarlı iklimlerde ise beyin büyüklüğünün daha fazla olduğu ortaya kondu.Dr. Manuel Will, "İklim ne kadar stabilse, beyin de o kadar büyük olur. Çevresel faktörlerin sabit olduğu yerlerde gıdaya erişim de stabildir, büyük ihtimalle gereken enerjiyi verecek yeterli beslenme olanaklarınız da vardır" diye konuştu.Öte yandan araştırma sonuçları, evrim üzerinde etkin rol oynayan birçok farklı unsur olduğuna dikkat çekti.Will, küresel sıcaklıkların artıyor olması nedeniyle , bedenlerimizin gelecekte daha küçük olacağını varsayamayacağımızı da vurguladı.Kaynak : BBC