A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Her şeyi anlatan fotoğraf

Kategori Kategori: Medya | Yorumlar 0 Yorum | 06 Ağustos 2021 18:46:36

İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye'deki yangınlara ilişkin haberinde Antalya'da çekilen bir fotoğrafa dikkat çekti. Haberde söz konusu kare için, "Türkiye'deki yangınları anlatan fotoğraf" ifadesi kullanıldı. Türkiye'de Antalya ve Muğla’daki orman yangınları uluslararası medya tarafından da anbean takip ediliyor. Yürekleri dağlayan görüntüler sonrası birbiri ardına analiz haberler yapılırken, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, felakete ilişkin dikkat çeken bir kareyi okuyucularıyla paylaştı.



Gazetenin Türkiye muhabiri Bethan McKernan imzalı haberde yer verilen fotoğrafta, deniz kenarında küçük bir çocuk kızıl gökyüzü altında yangın söndürme uçağını izlerken görülüyor. ‘Türkiye’deki yangınları anlatan fotoğraf’ başlığıyla yayınlanan haberde, söz konusu karenin Antalya’da bir Rus turist tarafından çekildiği belirtiliyor.

Fotoğrafın yangınlarda oluşan yıkımı sembolize ettiğini ifade eden McKernan, sosyal medyada hızla yayıldığını anlatıyor. Yazıda 180’den fazla yangında can kayıpları olduğu ve ormanlık alanların büyük zarar gördüğü vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin müdahalede etkisiz kaldığı için tepkilerin hedefi olduğu aktarılıyor.

Haberde, yangın felaketinin yanı sıra AKP’nin ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle anketlerde oy oranının günden güne eridiği de öne sürüldü.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
Sedat Peker'in açıklamalarında kim kimdir?
Hindistan'da parklar krematoryuma dönüştürülüyor
Kanada, Türkiye'ye İHA üretimi için teknoloji ihracatı iznini iptal etti
SİYAH - BEYAZ
"Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok!"
'128 milyar dolar nerede' isimli oyun sitesi kuruldu.
Peki, aşı olduktan sonra ne olacak?
İskoçya bağımsızlık referandumu için 'yol haritasını' açıkladı.

Türkiye’de 1 milyon göçmen kayıtdışı çalışıyor
ABD PCE enflasyonu beklentinin çok üzerinde
Dünya Bankası’ndan Türkiye için yoksulluk uyarısı
Vatandaş borca battıkça batıyor
Türkiye’de rakının fiyatı 19 yılda yüzde 2 bin arttı.
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.
LOSC’TA FUT-ŞENLİK
Hava yolu şirketlerinde sağlık pasaportu hazırlığı!

Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Desiderata
Dört Şair Bir Hikâye
“İşte Şiir” Manifestosu
Kaygıda hüzün, hüzünde kaygı.
“DELİ-LİK”
Kalbi Selim Olalım
Uykuda Sevmek
Akıl Önyargıda Kalırsa

2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Anadolu’da 60 yılda 70'e yakın göl kurudu.
Elektrikle şarj edilebilen hibrit araçlar “kuzu postuna bürünmüş kurt”
İsrailli NSO'nun geliştirdiği bir casus yazılım : Pegasus
WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarını silmeyecek!!!
Dijital Seyahat Kartı uygulaması 'birkaç hafta içinde' indirilebilecek
Facebook, Avustralya'daki sosyal medya yasasına karşı kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kesti
Whatsapp kullanıcılardan ne istiyor?

İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Yüzde 92 koruyor…
Sosyal mesafe kuralı, COVID-19’u önlemede hiçbir etkiye sahip değil
Avustralya arısı 100 yılın ardından tekrar görüldü
Türkiye gülmeyi unutmuş!!!
Dünyada 193 ülke varken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na neden 205 delegasyon katılıyor?
Ülkeler Vatandaşlarını Aşıya Nasıl Teşvik Ediyor?
Salgın, toplum üzerindeki baskıyı artırmak için fırsata dönüştürüldü
Tutuklu oranında Türkiye Avrupa birincisi

“Temsili demokrasi” tekliyor (mu?)
İLKBAHAR(I) YAZ(IN)
Fransa’dan mektub var
Nâzım Hikmet’e ilişkin bir veya iki anı
AĞIR OL BATMAN GELESİN ya da YAVAŞLIĞA GÜZELLEME
Ciğerim Yanıyor
Afgan da ne var
Yine Evde
Bulu’n bakalım
Müjdeler olsun

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 