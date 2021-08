Kategori: Medya | 0 Yorum | 06 Ağustos 2021 18:46:36









Gazetenin Türkiye muhabiri Bethan McKernan imzalı haberde yer verilen fotoğrafta, deniz kenarında küçük bir çocuk kızıl gökyüzü altında yangın söndürme uçağını izlerken görülüyor. ‘Türkiye’deki yangınları anlatan fotoğraf’ başlığıyla yayınlanan haberde, söz konusu karenin Antalya’da bir Rus turist tarafından çekildiği belirtiliyor.

İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye'deki yangınlara ilişkin haberinde Antalya'da çekilen bir fotoğrafa dikkat çekti. Haberde söz konusu kare için, "Türkiye'deki yangınları anlatan fotoğraf" ifadesi kullanıldı. Türkiye'de Antalya ve Muğla’daki orman yangınları uluslararası medya tarafından da anbean takip ediliyor. Yürekleri dağlayan görüntüler sonrası birbiri ardına analiz haberler yapılırken, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, felakete ilişkin dikkat çeken bir kareyi okuyucularıyla paylaştı.Fotoğrafın yangınlarda oluşan yıkımı sembolize ettiğini ifade eden McKernan, sosyal medyada hızla yayıldığını anlatıyor. Yazıda 180’den fazla yangında can kayıpları olduğu ve ormanlık alanların büyük zarar gördüğü vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin müdahalede etkisiz kaldığı için tepkilerin hedefi olduğu aktarılıyor.Haberde, yangın felaketinin yanı sıra AKP’nin ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle anketlerde oy oranının günden güne eridiği de öne sürüldü.