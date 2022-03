Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 07 Mart 2022 02:59:08









“Ce petit homme, jeune et inéxperimenté, cherche à nous entrainer tous dans la guerre.” “Bu genç ve deneyimsiz küçük adam, hepimizi savaşın içine çekmenin/sürüklemenin yollarını arıyor.”

Yaptığı konuşmalarla, verdiği demeçlerle Ukranya başkanı NATO’ya ve AB’ye üyeliğin bir oturumda çözülecek kadar basit bir konu olduğuna inandığı izlenimini veriyor. Devletlerarası antlaşmaların amaçından ve içeriğinden habersizmiş gibi. O kadar ki savaşın patlamasını bile bu amaçına alet etmek istediği yorumları yapılıyor.







“Mado”, baldızım, eşimin ablası, seksenaltı yaşında. Çocukluğunu ikinci savaş yıllarında “yaşadı”. Vietnam savaşı ve hemen sonrasındaki Cezayir savaşı yıllarında ilk gençliğini ve gençliğinin baharını. Sevgililerin, nişanlıların savaşa gittiğini ama dönemediğini de. Dün, 5 Şubat 2022’de Ukranya savaşının onuncu gününde, Cumartesi akşamüstleri geleneksel telefon görüşmemizde, nevarneyok faslında, Mado, Ukranya başkanı için aynen şunu söyledi:Evet dün sabah yaptığı günlük nutkunda, Zelenski, bir kez daha NATO’ya, üye devletlere ve yöneticilerine seslenmeyi tercih etti. Altından kalkılamayacak suçlamalar da ekleyerek, hepsini “bundan sonra öleceklerden sorumlu” da tutarak.Müttefikler(l)e böyle konuşulmaz. Nitekim NATO yetkilileri bir kez daha aynı şeyleri yinelediler: “Ukranya’da savaşa girmek amacında değiliz. Paktımız savunmaya yöneliktir. Üye devletlerle sınırlıdır” vs. Birçok devlet “Rusya ile savaşmıyoruz” demeyi de ihmal etmedi.Ukranya başkanının ısrarla NATO askerlerinin ülkeye girip Ukranya için Rusya’ya karşı savaşmasını istemesi, ısrarla yinelemesi artık hem garip kaçıyor, hem de kışkırtıcı amaçlar içinde savaşın boyutunu, coğrafyasını genişletmeye yönelik olması nedeniyle tehlikeli bir yöne çevrilebiliyor. Kimi savaş uzmanı emekli general, Zelenski’nin provokatif/kışkırtıcı bir eylem düzenlemesinden bile korktuğunu açıklamaktan çekinmedi.Ülkesini AB’ye ve NATO’ya üye yapan başkan olarak tarihe geçmek istiyormuş. Kötü bir poker oyuncusu gibi blöf yapıyor ama “eli görünüyor”. Böylece AB ve NATO üyeleri nezdindeki inanmışlığını günden güne yitiriyor. Yurtsever, lirik, coşkulu, heyecan verici ve epik nutuklarıyla ve Ukranya Direnişi’nin ikonu olarak kazandığı karizması çiziliyor. “Oyunu” işte burada, tam da burada Baldızım gibi olayları televizyon kanallarından sürekli izleyen yaşamış ve görmüş geçirmişlerin gözünden kaçamıyor ve “Bu genç ve deneyimsiz adam hepimizi uçuruma sürükleyecek kadar TEHLİKELİ” demek noktasına getiriyor. Korku ve tedirginlik yayılıyor.Zelenski’nin televizyon konuşmasında Rus askerlerinin sivil amaçlar için (ısıtma, ışıklandıma, fabribaka/üretim, vb.) kullanılan Avrupa’nın en büyük nükleer merkezini “BOMBALADIĞIN” iddia etmesi, bu işi bir “Hücum” BİÇİMİNDE İLAN ETMESİ EN AKLI BAŞINDA OLMAYANLARIN BİLE BU ADAMIN TEHLİKELİ OLDUĞUNA İNANMASINA YOL AÇTI. Yazık oldu. Her konuda yalan atılamaz. Asparagasın bile bir sınırı var. Böyle bir iddia, kışkırtmaya, korkunun yayılmasına yol açar. Söyleyenin yalan attığı ortaya çıkar. Ukranya başkanı “YALAN DUVARINI” aşamadı. Yalanı çok büyüktü çünkü. Bu konuda fransız emekli general, birçok diploma sahibi ve öğretim üyesi Vincent Desportes’un söylediklerini dinlemeli, videosunu izlemelisiniz. ( Google Baba’ya sorun yolu göstersin.)Bugün savaştan yana olan iki devlet adamı var : Biri Putin. Biri Zelenski. Zelenski böyle devam ederse devletinin NATO ve AB üyeliği tamamen yokuşa sürülecek mutlaka.NATO savaşa taraftar değil. Almanya, Fransa başta diğer AB üyeleri de. Dahası da var : Hafızamızı yenilemek ve anımsatmak için sıralıyorum :Öteden beri Almanya ve Fransa Ukranya’nın NATO üyesi olmasına zaten taraftar değil. Almanya’nın yeni başbakanı 14 Şubat 2022’de, Moskova’da ziyaret ettiği Putin’le, düzenlenenn basın toplantısında bir sonu üzerine aynen şu yanıtı verdi : “Ukranya’nın NATO üyesi olması programımızda/gündemimizde değil” ...Fransa da Ukranya’nın NATO üyesi olmasını istemiyor.Fransa Ukranya’nın nötr devlet statüsünde NATO ile “karşılıklı işbirliği” formülünden yana. Finlandiya ile NATO arasındaki işbirliği örneği alınarak. 7 Şubat 2022’de Moskova’da Putin’le görüşmesinden sonraki ortak basın toplantısında, Macron bir kez bile NATO kelimesini ağzına almadı. Dahası Fransa yıllardır Avrupa Birliği’nin yeni koşullara, şartlara, gelişmelere göre kendi savunmasını bizzat ele almasını ISRARLA VE İNATLA SÜRDÜRÜYOR.Nitekim Moskova’daki basın toplantısında açıkca ve birkaç kez Ukranya ve Rusya arasındaki meselenin “avrupai” olduğunu ve çözümünün “format Normandie” içinde bulunmasını ileri sürdü. “Normandiya formatı” terimiyle Şubat 2015’te, Rusya ile Ukranya arasındaki sorunlara çare bulmak üzere Fransa’nın Normandiya bölgesinde biraraya gelen Almanya, Fransa, Rusya, Ukranya dörtlüsüne gönderme yapıyor.NATO, zamanında “komünizmin” yayılmasını önlemek üzere SAVUNMA AMACIYLA kuruldu. Bizzat ABD’li tarihçiler ve siyasetbilimciler ve her türlü uzman “Duvar’ın Düşmesi”yle “komünizmin” öldüğünü ilan ettiler. O halde NATO’nun varlık nedeni kalmadı.NATO’ya karşı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından kurulan ve Duvar’la birlikte yıkılan Varşova Paktı gibi NATO da Tarih’teki yerini almalı.ABD Avrupa’nın işlerine olur-olmaz bulaşmamalı. Avrupa kendi savunmasını kendisi yapmalı, gerekirse kendi güvenlik örgütünü, ordusunu, siber polisini, istihbarat birimlerini bizzat kurmalı. Böylece ABD’in bu alanlardaki vesayetinden kurtulmalı. Hele müttefiklerinin ABD ile itimat ilişkisi darbe üstüne darbe yedikten sonra.Hiçbir AB üyesi Ukranya için silahlı savaşa taraftar değil. Fransa ve Almanya en başta hemen hemen bütün devletler yetkili ağızlardan bunu defalarca dile getirdiler.Savaş, sonucu ne olursa olsun, NATO’nun ve ABD’nin Avrupa’daki varlık neden(ler)inin ciddi biçimde tartışılmasını yeniden güncelleştirdi. Bu tartışma genişleyerek sürmeye aday.