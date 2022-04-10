A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 10 Nisan 2022 13:40:33

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın hazırladığı 2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. İlk üç sırayı İskandinav ülkelerinin oluşturduğu listede, Türkiye geçen yıla göre 5 sıra gerileyerek 74’ıncı sırada yer aldı. Raporda 156 ülke, ortalama yaşam süresi, sosyal destek ve yolsuzluk gibi unsurlar temel alınarak, halklarının mutluluk düzeylerine göre sıralandırmaya tabi tutuldu.

Rapor 2012'den bu yana her yıl yayınlarken, bu yıl ilk kez 117 ülke ayrıca, topraklarındaki göçmenlerin mutluluğu ve refahına göre derecelendirildi.



Listede ilk yayınlandığı yıldan bu yana ilk sıraları hep İskandinav ülkeleri aldı. Bu yıl Finlandiya, geçen yılın birincisi Norveç'i ikinci sıraya itti. Listenin ilk 10 sırasında Finlandiya ve Norveç'in ardından Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya yer aldı. ABD ise geçen yıl bulunduğu 14'üncü sıradan bu yıl 18'inci sıraya geriledi.

Rapordaki mutluluk ölçüsünün, kişisel özgürlükler ve sosyal güvenliğin birleşiminden kaynaklandığını, bu unsurların “dünyanın en yüksek vergi oranlarından birine sahip olma”nın ötesine geçtiğini belirten Wiking, “Kısaca söylemek gerekirse, Kuzey ülkeleri zenginliği refaha dönüştürmede iyiler” dedi. Wiking, göçmenlerin mutluluğuyla ilgili bulguların da, “altında yaşadığımız koşulların, hayat kalitesi bakımından büyük önem taşıdığını, mutluluğun sadece bir seçim meselesi olmadığını gösterdiğini” belirtti.


Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya, en çok arazi yapısıyla dikkat çekiyor. Ülke genelinde 187 bin 888 göl ve 179 bin 888 ada var. Bu yapı, ülkeyi doğasever turistlerin favorisi haline getiriyor.

Finlandiya’da halkın ikamet yeri ya da ekonomik durumu gözetilmeden, sağlık bakım haklarına herkesin eşit düzeyde erişim hakkı var. Sağlık merkezleri ve hastaneler ücretsiz hizmet veriyor.

Ülkedeki kusursuz kamu hastanelerinin yanı sıra kapsamlı aile destek sistemi dikkat çekiyor. Buna göre yeni doğan çocukların aileleri, önceki gelirlerine bağlı olarak belli bir ödenek alıyor ve bir yıllık izin alma hakkına sahip oluyorlar.

Eğitim sistemi de bir o kadar rahatlatıcı. Devlet ailedeki çocuk sayısına göre bir ödenek sağlıyor. Zorunlu eğitim 7-17 yaş arasını kapsıyor ve öğretim, kitaplar ve okul yemeklerini de içeren 9 yıllık kapsamlı okul eğitimi tamamen ücretsiz. Ayrıca devlet, 17 yaşın üzerindeki tüm öğrencilere ödenek ve kredi desteği veriyor.

Listeye göre dünyanın en mutsuz 10 ülkesiyse, en sondan başlayarak, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi olarak belirlendi.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
SEÇİME DOĞRU FRANSA: MACRON’UN SONU (MU) GELDİ
Çin’in yeni güvenlik anlaşması taslağı Avustralya’da endişe yarattı
SEÇİME DOĞRU FRANSA
GABRIEL BORİÇ : FRENTE AMPLİO
Ukranya - Rusya, altı : “Boyali Kuş”

Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor
Anne Krueger: “Erdonomistler” Türk ekonomisini batırdı!
Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
AB'den Çin'in
Dijital TL 2022’de uygulamaya geçecek
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.
LOSC’TA FUT-ŞENLİK

Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Abidin Dino’yu anmak
HAYDİ KALKIN TİYATROYA GİDİYORUZ.
Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured
Kaygıda hüzün, hüzünde kaygı.
“DELİ-LİK”

Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

Gelecek nesiller için dünyanın kara kutusunu yapıyorlar
Avustralyalı matematikçi, dünyanın en eski uygulamalı geometri örneğini ortaya çıkardı.
Avustralya'da, ejderha tasvirlerine çok benzeyen uçan sürüngen keşfedildi.
İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada
Pandora Belgelerinden çıkan yeni isimler!!!
En çok erişim engeli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konu edinen haberlere getirildi.
Türkiye gülmeyi unutmuş!!!

Rusya, “uluslararası hukuku” ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor?
Paris’te habercilikte 45 yıl
"Ölüm, sınavın sonu: Dirimsiz hayata diriliş"
Tuncer Bulutay’ı unutma
PARİS GÜVERCİNLERİ
LUNAPARK
CIK...
DOKTORLAR
NEBATİ YAĞ İŞKENCESİ
CAMIŞ

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 