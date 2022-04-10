Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 10 Nisan 2022 13:40:33

Rapor 2012'den bu yana her yıl yayınlarken, bu yıl ilk kez 117 ülke ayrıca, topraklarındaki göçmenlerin mutluluğu ve refahına göre derecelendirildi.









Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın hazırladığı 2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. İlk üç sırayı İskandinav ülkelerinin oluşturduğu listede, Türkiye geçen yıla göre 5 sıra gerileyerek 74’ıncı sırada yer aldı. Raporda 156 ülke, ortalama yaşam süresi, sosyal destek ve yolsuzluk gibi unsurlar temel alınarak, halklarının mutluluk düzeylerine göre sıralandırmaya tabi tutuldu.Listede ilk yayınlandığı yıldan bu yana ilk sıraları hep İskandinav ülkeleri aldı. Bu yıl Finlandiya, geçen yılın birincisi Norveç'i ikinci sıraya itti. Listenin ilk 10 sırasında Finlandiya ve Norveç'in ardından Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya yer aldı. ABD ise geçen yıl bulunduğu 14'üncü sıradan bu yıl 18'inci sıraya geriledi.Rapordaki mutluluk ölçüsünün, kişisel özgürlükler ve sosyal güvenliğin birleşiminden kaynaklandığını, bu unsurların “dünyanın en yüksek vergi oranlarından birine sahip olma”nın ötesine geçtiğini belirten Wiking, “Kısaca söylemek gerekirse, Kuzey ülkeleri zenginliği refaha dönüştürmede iyiler” dedi. Wiking, göçmenlerin mutluluğuyla ilgili bulguların da, “altında yaşadığımız koşulların, hayat kalitesi bakımından büyük önem taşıdığını, mutluluğun sadece bir seçim meselesi olmadığını gösterdiğini” belirtti.Nüfusu yaklaşık 6 milyon olan Kuzey Avrupa ülkesi Finlandiya, en çok arazi yapısıyla dikkat çekiyor. Ülke genelinde 187 bin 888 göl ve 179 bin 888 ada var. Bu yapı, ülkeyi doğasever turistlerin favorisi haline getiriyor.Finlandiya’da halkın ikamet yeri ya da ekonomik durumu gözetilmeden, sağlık bakım haklarına herkesin eşit düzeyde erişim hakkı var. Sağlık merkezleri ve hastaneler ücretsiz hizmet veriyor.Ülkedeki kusursuz kamu hastanelerinin yanı sıra kapsamlı aile destek sistemi dikkat çekiyor. Buna göre yeni doğan çocukların aileleri, önceki gelirlerine bağlı olarak belli bir ödenek alıyor ve bir yıllık izin alma hakkına sahip oluyorlar.Eğitim sistemi de bir o kadar rahatlatıcı. Devlet ailedeki çocuk sayısına göre bir ödenek sağlıyor. Zorunlu eğitim 7-17 yaş arasını kapsıyor ve öğretim, kitaplar ve okul yemeklerini de içeren 9 yıllık kapsamlı okul eğitimi tamamen ücretsiz. Ayrıca devlet, 17 yaşın üzerindeki tüm öğrencilere ödenek ve kredi desteği veriyor.Listeye göre dünyanın en mutsuz 10 ülkesiyse, en sondan başlayarak, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi olarak belirlendi.