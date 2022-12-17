Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | Yazan: Deniz Günal | 17 Aralık 2022 11:47:21









Eylül ayında, bir akşam telefonum çaldığında, Hasan abinin adını görünce, sevinçle açmıştım. Sıcak, içten, alçakgönüllü sesini duymak, onunla söyleşmek hep büyük bir keyifdi. Ancak bu kez arayan ailesiydi. Sonsuzluğa göçtüğünü bildirmek için aramışlardı. Bir kaç gün, soğuk algınlığı ile yatmış ama sonra artık daha fazla dayanamamış, gözlerini kapamış. Eylül ayında, bir akşam telefonum çaldığında, Hasan abinin adını görünce, sevinçle açmıştım. Sıcak, içten, alçakgönüllü sesini duymak, onunla söyleşmek hep büyük bir keyifdi. Ancak bu kez arayan ailesiydi. Sonsuzluğa göçtüğünü bildirmek için aramışlardı. Bir kaç gün, soğuk algınlığı ile yatmış ama sonra artık daha fazla dayanamamış, gözlerini kapamış.





Batı Trakya Türk Toplumunun, değerli üyelerinden Hasan Meyzinoğlu 11 Eylül 2022 tarihinde sonsuzluğa göçtü. Toplum içinde, düşünceleri, çalışmaları, aydın kişiliği ile büyük saygı gören Hasan Meyzinoğlu, Gümülcüne Öykülerinden oluşan ikinci kitabını da bitirmişti. Ne yazık ki, yayına bugün giren kitabını göremedi.Kendisi ile son kez konuşma, vedalaşma olanağım olmadı. Bu mektubumu okuyamayacak olsa da ona seslenebilmek benim içimi biraz rahatlatacak.