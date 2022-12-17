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Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Deniz Günal | 17 Aralık 2022 11:47:21

Batı Trakya Türk Toplumunun, değerli üyelerinden Hasan Meyzinoğlu 11 Eylül 2022 tarihinde sonsuzluğa göçtü. Toplum içinde, düşünceleri, çalışmaları, aydın kişiliği ile büyük saygı gören Hasan Meyzinoğlu, Gümülcüne Öykülerinden oluşan ikinci kitabını da bitirmişti. Ne yazık ki, yayına bugün giren kitabını göremedi.



Eylül ayında, bir akşam telefonum çaldığında, Hasan abinin adını görünce, sevinçle açmıştım. Sıcak, içten, alçakgönüllü  sesini duymak, onunla söyleşmek hep büyük bir keyifdi. Ancak bu kez arayan ailesiydi. Sonsuzluğa göçtüğünü bildirmek için aramışlardı. Bir kaç gün, soğuk algınlığı ile yatmış ama sonra artık daha fazla dayanamamış, gözlerini kapamış.

Kendisi ile son kez konuşma, vedalaşma olanağım olmadı. Bu mektubumu okuyamayacak olsa da ona seslenebilmek benim içimi biraz rahatlatacak.

Hasan Abiciğim,

İnsan, değer verdiği dostlarının hep yaşayacağını sanıyor. Hele senin gibi, sevecenliği, yüreğinin aydınlığı bakışlarından taşan, her zaman özenli, incelikli, bilgili bir beyefendinin çok ama çok uzun yıllar yaşamasını, deneyimlerini, birikimlerini, öykülerini bizlere aktarmayı sürdürmesini çok isterdim.

Ne güzel öyküler yazdın. Daha önce anlatılmamış toprakların, insanların, umutların, dertlerin öykülerini bıraktın geride. Kullandığın deyimler, atasözleri, deyişler, toplumuna özgü söyleyişlerle tatlanan kurgun; toplumumuzun gelişmesine duyduğun inanç, kadınlarımızın erkeklerimizle eşit, önde, güçlü olacakları geleceğe duyduğun özlemle bezeli anlatışın; dini dili ırkı ne olursa olsun insana duyduğun sevgi ve güvenin ışıdığı öykülerin kaldı geride.

Çok ama çok güzel izler bıraktın geride.

İyi ki vardın! İyi ki seni tanıdım.

Işıklarla....


HASAN MEYZİNOĞLU Kitapları


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