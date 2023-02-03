A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Japonya "yaşlı çocuklar" gerçekliğiyle tanışıyor...

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 03 Şubat 2023 14:01:41

Dünyanın en yaşlı toplumuna sahip ülkesi Japonya'da nüfusun yaklaşık üçte biri 65 yaş ve üstü. 2022'de yıllık doğum sayısı ilk kez 800 binin altına düşen ülkede, 70 yaşındaki Konno isimli Japon vatandaş, "90 yaşındaki anne babasının bakımını üstlenen 70 yaşındaki 'yaşlı çocuklar durumunu' yaşamak zorunda kalabiliriz" diyor. Japonya, düşen doğum oranları ve artan yaşlı nüfusla gelecekte "nine ve dedelerin ülkesi" olabilir.



Doğu Asya ülkesi Japonya'da 2022'de yıllık doğum sayısı ilk kez 800 binin altına düştü. 2023 başı itibarıyla 124,77 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,6'sı 0-14 yaş aralığında bulunuyor.

Japonya, 65 yaş ve üzerinin toplam nüfusa oranında dünyada ilk sırada bulunuyor. Japonya'yı yüzde 24,1'le İtalya ve yüzde 23,3'le Finlandiya takip ediyor.

YÜZ YAŞ ÜZERİ NÜFUS ART ARDA 51 YILDIR ARTIYOR

İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın 2022 verilerine göre, Japonya'da 75 yaş ve üzeri nüfus 19,3 milyona, 65 yaş ve üzeri nüfus ise 36,2 milyona yükseldi. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının 2021 verilerine göre, ülkede 100 yaşını geçenlerin sayısı 86 bini aştı. Yüz yaş üzeri nüfus art arda 51 yıldır artıyor.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne göre, Japonya'da 2040'a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin, genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

"ÜLKE SOSYAL FONKSİYONLARINI KAYBETMENİN EŞİĞİNDE"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini, bu yıl çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıkladı.

Çocuk yetiştirmenin kolaylaştırılmasını "gelecek için en etkili yatırım" olarak nitelendiren Kişida, doğum oranını tersine çevirmek için "çocuk öncelikli ekonomi ve toplum" sözü verdi. Kişida, "Ülke ekonomisi ve toplum sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı göz önüne alındığında, çocuk yetiştirme destekleri en önemli politikamız" diye konuştu.

Başbakan, "Yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkesin çocuk yetiştirmeye katılmasını sağlamak için benzeri görülmemiş karşı tedbirler uygulamak istediklerini" söyledi. Hükümete bağlı Çocuk ve Aile Ajansı nisanda faaliyete geçecek. Kişida, hazirana kadar bu kapsamlı politikaların bütçesini ikiye katlamak için plan yapacaklarını belirtti.

AA'ya konuşan 3 çocuklu ve 6 torunlu Tateişi, "En büyük sorun maaşın yükselmemesi, şirketlerin ucuz çalıştırma isteği ve Japon yeninin değer kaybetmesi" ifadelerini kullandı. Japon ekonomisinin gelişmiş ülkelerin arasında geride kaldığını ileri süren Akiko, "30 yıldır ilerleme yok. Çin gibi ülkeler gelişip gidiyor" dedi.

Tek çocuk olarak büyüyen 65 yaşındaki emekli Suganuma ise Japon gençlerin yüksek maaş istediğini ya da Avrupa ve ABD'ye gitmeyi tercih ettiğini söyledi.

Japon halkında "çocuk doğurmama sorununu" maaşların düşüklüğüne bağlayan Suganuma, "Gençlerin evlenip çocuk sahibi olma motivasyonları oldukça düşük" dedi. Bu konuda Japon hükümetinin çabalarını artırması gerektiğini belirten Suganuma, "Finansal destekler iyileştirilmeli ki çocuklar da varlıklı bir hayat yaşayabilsin" dedi İki kızı, bir torunu olduğunu kaydeden Suganuma, "Büyük kızım bir çocuk yapmış, ikinciyi yapamayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ"

İki çocuklu anne Nabata, Japon gençlerin, evlenmeleri halinde yapmak istediği şeyleri yapamayacaklarını bildikleri için evliliği engel olarak gördüklerini söyledi. Çocuk doğurmanın önünde en büyük engelin maaş olduğunu kaydeden Nabata, yetersiz maaşlar sebebiyle uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Adını vermek istemeyen bir kadın, hükümetin açıkladığı son nüfus istatistikleri göz önüne alarak, "Böyle giderse Japonya nine ve dedelerin ülkesi olacak" dedi.

"YAŞAM MASRAFLARI DÜŞÜRÜLMELİ"

Eski kreş öğretmeni 40 yaşındaki Okita, "Tahminlerin tutması halinde Japonya yaşlılar ülkesi haline gelecek" diye konuştu. "Yaşlı ve yavaşlamış bir Japonya'da yaşarken alışveriş, hastane, ulaşım gibi hizmetlere kolay ulaşabilmenin çözüm yollarını aramak gerekecek" diyen Okita, gençlerin evlenmesi için yaşam masraflarının düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Pastacılık okulu öğrencisi 20 yaşındaki Yamamoto ise 65 yaş üstü nüfusun, genel nüfusun 3'te 1'ine ulaşacağı yılları düşündüğünü belirterek, "Japon gençlerin, yaşlanmış bir ülkenin çok sayıdaki emeklisinin maaşlarını ödemek zorunda kalmak gibi bir soruna şimdiden hazırlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Japon vatandaşı olarak ülkesinin "yaşlı geleceğini” kabullenmek zorunda olduklarını kabul eden 5 çocuk yetiştiren 44 yaşındaki Konno, "Emekli maaşı ödeyemeyecek bir ülke haline gelebiliriz. ‘Nineye nine bakımı’ yani 90 yaşındaki anne babasının bakımını üstlenen 70 yaşındaki 'yaşlı çocuklar durumunu' yaşamak zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






YAKIŞMIYOR
İşte Millet İttifakı'nın 9 ana başlıklı Ortak Mutabakat Metni'nin önemli maddeleri
Turkey’s Looming Dictatorship | Türkiye diktatörlüğün eşiğinde
Üst üste 5 kez en mutlu ülke seçilen Finlandiya'nın sırrı ne?
BARIŞ KARIŞ KARIŞ
Japonya "yaşlı çocuklar" gerçekliğiyle tanışıyor...
Türkiye'den AB ülkelerine yapılan iltica başvurusu rekor kırdı
İmamoğlu'na hapis cezası kararı dünya basında…
Katar'ın rüşvet iddiası: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı
Almanya Türkiye'den imam gönderilmesine son verecek

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinin sermaye yapısı nasıl?
Gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında Türkiye zirvede
“ Eat. Play. Cash back”
ŞİRİNKFLASYON
Konya kart batağında, Hakkari bankaların takibinde
Kocaman bir aile gibi
Yeni Zelenda: 2009 sonrasında doğanlara sigara yasağı
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar

Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
“ŞAİR LÂFI”
"Goblin Modu", “Metaverse”, “I Stand With”
YENİDEN E-KİTAPLARIMIZLA
Peter Gerasimon’un Avustralya Güzelliklerini Gösteren 21 Tablosu
O kadar da şey etmeyin yani
Sandık Lekesi
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured

Doğayı korumak için 'tarihi' anlaşma
Avustralya tehlike altındaki türleri korumak için kolları sıvadı
Akdeniz’e Türkiye’den günde 144 ton plastik atılıyor
Avustralya’nın doğası hiç olmadığı kadar tehlike altında
Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri
Tarihi değiştirecek yazıt… İlk kez geçiyor
Dünyada tutuklu gazeteci sayısında rekor
Türkiye'den AB’ye ilticalarda rekor artış
Umut yolunda 29 bin ölüm
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor

FAHRİ PETEK SERGİLERİ VESİLESİYLE : “Fotoğrafcılık Bende Çok Eski Bir Tutkudur”
Yepyeni
AFTER MATCH (MAÇTAN SONRA)
KÂBUS
Gönül makamından Gülizar’a seyir
ANA KANUN
UNUTAMAM
ÇOCUK
TAHT-I REVAN
HİPOKRAT,

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 