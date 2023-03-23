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Türkiye’de halk borç batağında! Bankaların alacaklarında dev artış

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 23 Mart 2023 23:52:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak, 159 milyar 390 milyon liraya çıktı. BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Mart itibarıyla 73 milyar 823 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 172 milyar 867 milyon liradan 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 159 milyar 995 milyon lira arttı. Söz konusu haftada bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 814 milyar 162 milyon lira oldu.



TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 226 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ
BDDK verilerine göre; tüketici kredileri tutarı, 17 Mart itibarıyla 8 milyar 387 milyon lira artışla, 1 trilyon 234 milyar 553 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 379 milyar 419 milyon lirası konut, 60 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 795 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARI 526 MİLYAR 130 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ
Taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 104 milyon lira artarak, 1 trilyon 6 milyar 821 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı borçları ile 526 milyar 130 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı borçlarının 272 milyar 768 milyon lirası taksitli, 253 milyar 361 milyon lirası taksitsiz oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TAKİPTEKİ ALACAKLARI 159 MİLYAR 390 MİLYON LİRAYA ÇIKTI
BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak, 159 milyar 390 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların, 138 milyar 984 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

KUR KORUMALI MEVDUAT 1 TRİLYON 639 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ
Bu arada, bankalardaki kur korumalı mevduat tutarı da geçen hafta 1 trilyon 639 milyar 790 milyon liraya yükseldi.


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