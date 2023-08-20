A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

SOKRATES

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 20 Ağustos 2023 12:21:58

Milattan önce 469 veya 470 yılında doğduğu söylenen Sokrates yaşamının büyük bir bölümünü Atina’da geçirir. Bir taş ustası aynı zamanda bir heykeltıraş olan babası Sophronicus ve annesi ebe Phaenarete’nin oğlu olduğunu yazar tarihçiler. Sokrates’in hayat felsefesi Atina’da yaşayan genç nesil halkın ilgisini çeker. Sokrates yaşamı boyunca kendi felsefesini topluma yansıtmaya çalışır ama bu felsefenin kitabını, sonraki nesil için yazmamıştır.

Milattan önce 469 veya 470 yılında doğduğu söylenen Sokrates, yaşamının büyük bir bölümünü Atina'da geçirdi. Bir taş ustası aynı zamanda bir heykeltıraş olan Sophronicus ve ebe Phaenarete'nin oğlu olarak doğduğu bilinir. Sokrates'in hayat felsefesi, Atina'da yaşayan genç nesil halkın ilgisini çekti. Sokrates, yaşamı boyunca kendi felsefesini topluma yansıtmaya çalıştı, ancak bu felsefenin kitabını sonraki nesiller için yazmadı. Öğrencileri, onun felsefesini savunarak ve eserler bırakarak Sokrates'in mirasını sürdürdüler.



Öğrencileri arasında Aristoteles ve Platon en ünlüleridir. Kısa boylu Aristoteles, Büyük İskender'in akıl hocası olarak tanınır. Yunanca'da "Philo" kelimesi sevgi anlamına gelirken, "Sophia" bilgi anlamına gelir. İki kelime birleştirildiğinde "PHILOSOPHIE" yani bilgi sevgisi anlamına gelir. Sokrates, hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştirdi ve bu öğrenciler onun felsefesini nesillere aktardılar. Öğrencisi Platon'un iddiası olan "Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez" düşüncesi, Sokrates'in öğretileri arasında yer alır.

Antik Atina'da yaşayan  Sokrates’in ahlaki değerler konusundaki görüşleri çok tanrılı din kurallarına uymuyordu, bu da sorun yarattı. Tanrı bezirganlarının ortaya koyduğu EUSEBIA yani tanrılara sadakat kurallarına karşı gelmek suç olarak kabul edildi. Sokrates, kendi felsefesinden ödün vermeyince, onu  suçlayarak mahkemeye çıkardılar ve ölümle yargıladılar.

Antik Atina mahkemelerinde yargılanan bir kişi için avukat yerine geçen iyi hitabet yeteneğine sahip insanlar savunmayı üstlenirdi. Sokrates ise hatip istemedi ve kendini savunmaya çalıştı. Aslında Sokrates, insanların fiziksel yapılarını değil, ruh ve karakter yapılarının değiştirilebileceğini savundu. İyilik ve kötülük kavramları Sokrates için çok önemliydi; kimse bilerek kötülük yapmaz, diyen Sokrates, erdem ve bilginin insan için hayati öneme sahip olduğunu vurgulardı; bilgiye sahip olan kişi erdem sahibi olur ve mutluluğun anahtarı budur, derdi.Ahlaklı olmanın bir erdem olduğunu öğrencilerine anlatırken Sokrates, "KENDİNİ BİL" sözünü kullanırdı ve bu iki kelime onun için çok önem taşırdı. Sokrates, yaşamı boyunca Atina dışına pek çıkmadı, ancak nadir seyahatlerinden birinde DELPHI'deki Apollon Tapınağı'ndaki "KENDİNİ BİL" sözlerini görmüştü.

Sokrates'in üç adımdan oluşan kendi yöntemi olduğu bilinir, "Sokratik Yöntem" olarak adlandırılan bu yöntemdeki adımlar şöyledir. Soru sormak, ironiye (alaya) başvurmak ve son olarak da bilginin doğurtulması (Mayotik adım)ç  Yöntemi için "Ben bir ebeyim, insanlarda var olan bilgileri ortaya çıkarıyorum," der Sokrates.

Bilge kişiliği olan Sokrates’in bazı sözlerini öğrencisi Platon’un kayda aldığı bilinir.

Bunların bazılarını sizlerle paylaşmak isterim:
  • Kötü insan yemek ve içmek için yaşar, iyi insan yaşamak için yer ve içer.
  • Yalnız bir iyi vardır BİLGİ, bir de kötü CEHALET.
  • Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım, der Sokrates.
  • Erdem ruhun güzelliğidir.
  • Galip asker , hiçbir zaman mağlup askerin üzerine eğildiği zamanki kadar yüksek değildir.
  • Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan, önce kendisinden başlamalı.
  • Tok gözlülük doğal zenginliktir, lüks ise yapay yoksulluktur.
  • Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.
MÖ 399 yılında aleyhine açılan davada Sokrates ölümle yargılanır. Atina’da var olan mevcut tanrılara ek tanrıların gelmesini savunduğunu, toplumu yanlış yönlendirdiğini iddia ederler. Suçlanır ve yargılanır. Kendisini savunacak bir hatip istemez Sokrates, kendini mahkemede savunur ama mahkeme  Sokrates’in idamına karar verir. Bitki zehri içirirek öldürülür.

Sokrates’in Savunması, aynı adlı bir kitapta Platon tarafından kaleme alınır ve günümüze kadar ulaşır. Sokrates ölümünden sonra da yaşamış, düşünceleri, felsefesi ve bilhassa sözleri bu günlere kadar ulaşmıştır. Atina’da halk büyük bir hata yapıldığını haykırmış ama nafile.  

İki kelimelik felsefede Sokrates ne kadar güzel söylemiş ‘ KENDİNİ BİL’ . İnsanların bedensel yaşamasından ziyade fikirlerinin yaşaması ve asırlarca güncel kalması ne kadar da önemlidir. Mavi gözlü Selanik’li Mustafa’nın sözü gibi ‘İstikbal Göklerdedir’.  

Bu günlerde bir gazeteciyi daha demir parmaklıklar arkasına koymak için Adalet koşturmakta, ancak gazetecinin doğru fikirlerini, ideallerini demir parmaklıklar arkasına almanın imkansız olduğunu cahiller bilemezler. Erdem ve Ahlak yoksunu insanların basit oyunu, tıpkı Sokrates’in idamı gibi,  diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Dünya Sağlık Örgütü: Yeni Kovid-19 varyantı ölümleri arttırabilir.
Yazarlarımızdan Sevgili Aykut Yazgan’ı kaybettik
Yurt dışına göç eden Türk vatandaşları: 2022'de son 7 yılın rekoru kırıldı
Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgileri bir internet sitesinde!
Türkiye ve Arap ülkelerinde
FRANSA İKTİDAR CEPHESİ DERSLERİ HAL VE GİDİŞ: SIFIR
YA HABİBİ... BURASI FRANSA: NANTER’DE BİR POLİS BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ... NAHEL M. 17 YAŞINDAYDI...
Kahovka barajının yıkılmasının vahim sonuçları
Katar Gate: AP'deki rüşvet skandalında Türkiye bağlantısı
73 YIL SONRA BİR 14 MAYIS DAHA

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor.
Acemoğlu: 15 yıl Türkiye için fırsat penceresi bunu harcarsa sonu trajik olur
AB Meta'yı 1,2 milyar euro para cezasına çarptırdı
55 bin kişiyi işten çıkararak yerine yapay zeka kullanacak
Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşerken; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor
İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
Para, Bir İnsanı Elit Yapar mı?
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda rekor bekleniyor
Rüya...
Kocaman bir aile gibi

REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ
KİTAPÇI RÜSTEM, PARİS: EMEKÇİDEN YANA ve FAHRİ KONSOLOS
Değerli Dost Aydınlık Yürek - HASAN MEYZİNOĞLU
SABİTESİZ GÖRECELİ OLABİLİR Mİ?
Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA
GERÇEK FELSEFE

Kuzey Denizi'nde sızıntı korkusu
AKBELEN ORMANI DİRENİYOR
Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi
WMO aşırı sıcaklarda kalp krizi ve ölüm uyarısında bulundu
2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu

Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
Güneş fırtınaları bizim için ne anlama geliyor?
Eratosthenes MÖ 3. Yüzyılda dünya'nın çevresini nasıl ölçtü?
Leonardo da Vinci'nin annesi Çerkes bir köle
UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Yalan haberlere neden inanıyoruz?
Gençlerin yüzde 63'ü Türkiye'den gitmek istiyor.
Modern köle sıralamasında Türkiye zirvede
Türkiye'de temelsiz yargılamalar devam etti
Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...

Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?
AYKUT YAZGAN’I OKUMAK
Megapik “Yeniden” adlı kitabın yazarı Dr. Meltem Hınçal ile bir söyleşi....
Mektub var, Ragip Duran’dan
Türkiye’de farkında olmak ya da olabilmek...
SOKRATES
EFLATUN
KÜSTÜM
BALIK
Lausanne

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 